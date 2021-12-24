Наєв і командувач Оперативного командування ЗС Польщі Піотровські домовилися про взаємодію під час реагування на кризові ситуації

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв і Командувач Оперативного командування видів ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровські в ході телефонної розмови обговорили питання взаємодії під час реагування на ймовірні кризові ситуації, а також узгодили питання обміну інформацією про ситуацію на загрозливих напрямках.

Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сторони зосередили увагу на безпековій ситуації. Зокрема, в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, навколо державних кордонів України, а також ситуацію, що пов’язана з нещодавніми агресивними заявами політичного та військового керівництва Російської Федерації. Саме задля об’єднання зусиль щодо вирішення даного кола питань, сторони дійшли висновку організації подальшої спільної підготовки підпорядкованих органів військового управління, обміну представниками Командувань під час проведення основних заходів оперативної підготовки", - йдеться у повідомленні.

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- На сьогодні ми вже отримали від польської сторони допомогу, що спрямована на набуття повних оперативних спроможностей щодо удосконалення системи підготовки оперативного складу, впровадження процедур, процесів та практик у сфері управління силами оборони відповідно до євроатлантичних норм та стандартів, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Разом із тим, за словами командувача об’єднаних сил ЗС України, з українського боку для польських колег нещодавно організоване ознайомлення зі спроможностями засобів РЕБ українського виробництва.

- Під час візиту польських експертів до району проведення операції Об'єднаних сил відбулись двосторонні експертні консультації та демонстрація роботи техніки в умовах реальної протидії БпЛА, - генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою, генерал-лейтенант Томаш Піотровські повідомив про рішення польської сторони щодо направлення у 2022 році представників Оперативного командування видів Збройних Сил Республіки Польща до роботи в структурних підрозділах Командування об’єднаних сил Збройних Сил України як штабні офіцери.

- Ми маємо на меті надання консультативно-дорадчої допомоги з питань оперативного планування, управління військами (силами) та впровадження в організацію роботи формалізованих документів НАТО з урахуванням досвіду Збройних Сил Республіки Польща, - зазначив генерал-лейтенант Томаш Піотровські.

"Слід наголосити, що під час телефонної розмови сторони погодилися на необхідності збереження позитивної динаміки співробітництва між командуваннями обох країн, яка спрямована на нарощення оперативних спроможностей органів військового управління та виведення двостороннього співробітництва на якісно новий рівень", - зазначається в повідомленні.