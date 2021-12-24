Генерал США Ходжес про загрозу вторгнення РФ в Україну: "Росіяни багато зробили, щоб це стало можливим"

Вторгнення РФ в Україну не можна вважати неминучим. Однак своїми заявами Росія вже багато чого зробила, щоб такий наступ все ж став можливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес.

"Очевидно, ми хотіли б, щоб це не перетворилося на розширення існуючого конфлікту. Важливо, що люди за межами України розуміють, що Росія вже вторглася до України і що зараз на Донбасі тривають бої", - наголосив Ходжес.

Зокрема, він зазначив, що заяви Кремля - це свого роду мова, призначена для ескалації і, можливо, створення приводу для "наступних кроків".

"Не думаю, що розширення конфлікту неминуче. Але росіяни багато зробили, щоб це стало можливим. З погляду як нарощування військових можливостей на суші та на морі, так і наратива, їх риторики", - сказав він.

Експерт підкреслив, що зараз відбувається дуже серйозна ескалація. Росіяни сподіваються, що Захід разом із США, НАТО, Німеччиною та ЄС відступлять та підуть на поступки.

"Небезпека в тому, що Путін діє на настільки високому рівні терпимості до ризику, що потенціал жахливого прорахунку зараз навіть вищий, ніж, гадаю, був тиждень тому", - зазначив Ходжес.

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Він додав, необхідно переконатися в тому, що США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Італія, Франція та інші стоять пліч-о-пліч.

"Кремль повинен повірити, що ми серйозні. Щоб там не думали: "ми зможемо пережити санкції США, бо інші, як і раніше, відкриті для бізнесу". Це ключове", - резюмував Ходжес.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Причому, із застосуванням хімікатів.

Додамо, у Росії також не відкидають, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю. А також назвала умову, за якої такий варіант розглядатиметься.