58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

84,4% українців не вірять, що прямі переговори Володимира Зеленського і Володимира Путіна приведуть до повернення Криму, 66,3% - не вірять, що вони приведуть до повернення Донбасу.

Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість респондентів – 58,1% – вважають, що переговори з В. Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Вважають прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна дієвим способом досягнення миру – 26,6% респондентів", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ - посередник, а нас хочуть зробити стороною конфлікту на Донбасі. У мінських угодах такого немає, - Путін

"Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%)", - зазначається у дослідженні.









Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.