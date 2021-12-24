58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
84,4% українців не вірять, що прямі переговори Володимира Зеленського і Володимира Путіна приведуть до повернення Криму, 66,3% - не вірять, що вони приведуть до повернення Донбасу.
Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Більшість респондентів – 58,1% – вважають, що переговори з В. Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Вважають прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна дієвим способом досягнення миру – 26,6% респондентів", - йдеться у дослідженні.
"Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%)", - зазначається у дослідженні.
Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
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..по сути новости 26% это плюс минус та цифра-- которая якобы еще верит Вовочке дебельному...
может их надо расстрелять 1-2% остальные просто свалят из страны или срочно заявят
МЫ КАК БОЛЬШИНСТВО.....
КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ.. вы о чем?? тут ситуация -как в поговорке--- ОДИН ДУРАК... ВТОРОЙ ПОМЕШАН... А 25% обоим им под стать (с.Лопе Де вега "Собака на сене")....
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA
У президента вийшло відео з вітаннями українських дипломатів, на якому він одночасно і виступає і стоїть у залі як глядач.
Раздвоєніє лічності...
Де вже ці кляті психіатри...
https://twitter.com/i/status/1474091924869062665 Відео:
https://twitter.com/i/status/1474091924869062665
Силовое освобождение? Жертвы, отвернувшаяся от нас Европа ...
Сдаваться - да ну, нафиг!
З одного боку - навіжені москалі
З другого - представники України з громадянством рф та палкою любов'ю до братського народу та майном у Криму, придбаним після 2014р.
З третього - чиновники від країн ЄС, які марять тим, що після держслужби монетизують свій досвід та зв'язки у великі доходи в рф-них добувних компаніях (як канцлери Німеччини, міністри Франції і т.п.)