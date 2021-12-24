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Новини Агресія Росії проти України Війна
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58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

84,4% українців не вірять, що прямі переговори Володимира Зеленського і Володимира Путіна приведуть до повернення Криму, 66,3% - не вірять, що вони приведуть до повернення Донбасу.

Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість респондентів – 58,1% – вважають, що переговори з В. Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Вважають прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна дієвим способом досягнення миру – 26,6% респондентів", - йдеться у дослідженні.

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"Переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори В. Зеленського і В. Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%)", - зазначається у дослідженні.

58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС 01
58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС 02
58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС 03
58,1% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, - опитування КМІС 04

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Зеленський (23659) опитування (1924) путін (23746) росія (64895) КМІС (333)


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Топ коментарі
+5
Плескати в долоні самому собі це як самолайк, чи ще гірше?

https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA

У президента вийшло відео з вітаннями українських дипломатів, на якому він одночасно і виступає і стоїть у залі як глядач.

Раздвоєніє лічності...

Де вже ці кляті психіатри...

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665 Відео:

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665
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24.12.2021 09:53
+3
Как же зенька тогда заглянет ***** в глаз?
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24.12.2021 09:41
+3
Вже все з Путіним говорено-переговорено. Діагноз поставлений - пора починати лікування.
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24.12.2021 09:44
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Как же зенька тогда заглянет ***** в глаз?
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24.12.2021 09:41 Відповісти
А разве он хотел посмотреть в глаза?
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24.12.2021 10:02 Відповісти
ЗЕ может лишиться девственности только под строгим присмотром взрослых.
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24.12.2021 10:02 Відповісти
как бы ему орган Х..ла гланды не порвал
..по сути новости 26% это плюс минус та цифра-- которая якобы еще верит Вовочке дебельному...
может их надо расстрелять 1-2% остальные просто свалят из страны или срочно заявят
МЫ КАК БОЛЬШИНСТВО.....
КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ.. вы о чем?? тут ситуация -как в поговорке--- ОДИН ДУРАК... ВТОРОЙ ПОМЕШАН... А 25% обоим им под стать (с.Лопе Де вега "Собака на сене")....
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24.12.2021 10:15 Відповісти
Вже все з Путіним говорено-переговорено. Діагноз поставлений - пора починати лікування.
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24.12.2021 09:44 Відповісти
Клоун покаже ***** кузькину мать?
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24.12.2021 09:45 Відповісти
Про що домовлятись? Нємцов свого часу все сказав про ху#ла, нема чого додати. Треба макітрою думати, коли наступного разу обиратимете президента (якщо вам це подарують) і чекати коли кремлівська потвора подохне і на Москві почнеться смута. А почнеться вона обов'язково.
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24.12.2021 09:47 Відповісти
Тому що люди не довіряють ні Хутіну, ні Зєлєніну.
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24.12.2021 09:51 Відповісти
Плескати в долоні самому собі це як самолайк, чи ще гірше?

https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA

У президента вийшло відео з вітаннями українських дипломатів, на якому він одночасно і виступає і стоїть у залі як глядач.

Раздвоєніє лічності...

Де вже ці кляті психіатри...

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665 Відео:

https://twitter.com/i/status/1474091924869062665
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24.12.2021 09:53 Відповісти
а кому доверяют?
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24.12.2021 12:01 Відповісти
А Зеленский (баба яга) против. Ему надо заглянуть в какое-то место путлера и слить свежую информацию государственной важности.
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24.12.2021 09:59 Відповісти
А КМИС не задавал вопрос: Сколько считают, что с Пуйлом не о чем разговаривать?
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24.12.2021 10:00 Відповісти
А КМИС не задавал вопрос: Какие реальные механизмы возврата Крыма? Бамбить или просто лишь бы по***деть?
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24.12.2021 10:09 Відповісти
Задавал. Порошенко - ни каких переговоров без Украины,- 24,45 %. Зеленский - заглянуть в глаза Путину, сойтись по средине, один народ,- 73,22 %
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24.12.2021 10:31 Відповісти
то есть, П********о настаивал, что без П********о с царем Вованом никаких переговоров?
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24.12.2021 12:05 Відповісти
Не знаю? Спросите вашего 73:% ********
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24.12.2021 12:21 Відповісти
ну если не знаете - чого пургу метете!
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24.12.2021 12:32 Відповісти
Мищьно
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24.12.2021 14:04 Відповісти
угу...

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24.12.2021 14:32 Відповісти
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24.12.2021 17:45 Відповісти
Тут Донбасс скоро оторвут, а они про Крым думают.
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24.12.2021 10:11 Відповісти
Очередной бздех недобросовестных опрашивателей.
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24.12.2021 10:20 Відповісти
Перемовини з ордою тре вести Ярошу або Забродському. Зе той зразу все здасть.
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24.12.2021 10:25 Відповісти
а если им вместе вести - это усилит переговоры?
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24.12.2021 12:07 Відповісти
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24.12.2021 10:33 Відповісти
Нужно открыто говорить , не популярные в обществе вещи. Украина не в силах вернуть оккупированные Крым и ОРДЛО силой, и наверняка в ближайшие десятилетия !!! этого не сможет. ( возможно это придется ждать на столько же долго как свободы странам Балтии.. и то в случае развала РФ) Крым Раша не отдаст просто по понятиям ( при самой либеральной власти ( что вообще не про Рашу). ОРДЛО на условиях Раши ( даже на части условий) или даже просто на условиях Минска ( даже в нашем прочтении, что тоже нас не устраивает), Украине не нужен вот совершенно такой вот ДоУнбасс ( это только вред и последующая неизбежная опасность потери вообще суверенитета). Поэтому нужно де факто ( не де юре) это признать и объяснить это населению. ( Миру) Есть правда одно НО. Рашу это совершенно не устроит. Им нужна Вся Украина или как минимум ее 40-50 -60%. Что делать. Как вариант ввод на линию соприкосновения с оккупированным Крымом и ОРДЛО миротворцев стран НАТО ( плевать на обурення Раши) и официальный отказ Украины от военного решения этой проблемы ( официально в ООН). Ну и посмотрим что в этом случае будет предпринимать Раша.. Скажет что введет своих " миротворцев" на ту строну.. Так их войска и так там. В этом смысле ничего не изменится.
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24.12.2021 10:44 Відповісти
Дохлый Ссср много чего подписывал за последние 100 лет Гопники все мировую революцию сочиняют...,но есть один договор котолывй мавзолейных мудаков уложит на лопатки...это Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе подписанный в столице Финляндии в 1975 года...,Текст Договора который подписал Брежнев действителен и сегодня для Мавзолейных крыс,поскоку они правопремники Дохлого Совка... стаду баранов надо всего лишь его выполнить и вон нафиг из Крыма о Донбасса...
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24.12.2021 10:57 Відповісти
https://youtu.be/jcSEsMbMH6Q
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24.12.2021 11:00 Відповісти
Переговоры - бесперспективны.
Силовое освобождение? Жертвы, отвернувшаяся от нас Европа ...
Сдаваться - да ну, нафиг!
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24.12.2021 11:21 Відповісти
"Проукраїнські" будуть перемовини!

З одного боку - навіжені москалі
З другого - представники України з громадянством рф та палкою любов'ю до братського народу та майном у Криму, придбаним після 2014р.
З третього - чиновники від країн ЄС, які марять тим, що після держслужби монетизують свій досвід та зв'язки у великі доходи в рф-них добувних компаніях (як канцлери Німеччини, міністри Франції і т.п.)
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24.12.2021 11:34 Відповісти
бо нема довірі а ні лоху а ні нелоху(біба і боба - Єрмак і Зезедент)
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24.12.2021 12:26 Відповісти
 
 