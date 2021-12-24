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Туреччина не ігноруватиме тісні відносини з Україною через широкі відносини з РФ, - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина не ігноруватиме тісні відносини з Україною через широкі відносини з РФ, - глава МЗС Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що конфлікт РФ і України, як Росії і НАТО, вийшов на небезпечний рівень. Але в Туреччині відзначили близькі стосунки з Києвом.

Про це він заявив в ефірі телеканалу TRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією", - сказав він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган заявив про готовність Анкари допомогти у зниженні напруженості між РФ та Україною, - Anadolu

Автор: 

армія рф (17176) конфлікт (442) НАТО (6403) росія (64895) Туреччина (3488) Чавушоглу (126) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+9
Дипломатичный ответ, туркам респект.
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24.12.2021 09:48
+6
Турция не боится параши. Помните, как они сбили истребитель параши над своей территории? Путлер считается, в основном, с силой и чхать хотел на "глубокие озабоченности".
Турции респект и спасибо за политическую и военную поддержку.
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24.12.2021 09:57
+3
Турки нам помогут ,обязательно.Беспилотниками,ракетами ,инструкторами.Может и чем-то другим.Кличко ,однако -тормоз в развитии украино-турецких отношений.
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24.12.2021 09:58
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Дипломатичный ответ, туркам респект.
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24.12.2021 09:48 Відповісти
Турция не боится параши. Помните, как они сбили истребитель параши над своей территории? Путлер считается, в основном, с силой и чхать хотел на "глубокие озабоченности".
Турции респект и спасибо за политическую и военную поддержку.
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24.12.2021 09:57 Відповісти
Не "истребитель" а фронтовой бомбардировщик" (Су-24) А він (крім усього іншого) - може буть носієм ядерної зброї!
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24.12.2021 11:58 Відповісти
Турки нам помогут ,обязательно.Беспилотниками,ракетами ,инструкторами.Может и чем-то другим.Кличко ,однако -тормоз в развитии украино-турецких отношений.
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24.12.2021 09:58 Відповісти
Не совсем понял про Кличко,беспилотники,ракеты...Кличко дожен договариваться с турками о поставках вооружения в Украину,Киев?
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24.12.2021 10:05 Відповісти
Кличко не выделяет землю Эрдогану для строительство домов крымским татарам в Киеве.А так никаких претензий к Кличку.
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24.12.2021 10:18 Відповісти
Согласен.Не знал об этом.
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24.12.2021 10:21 Відповісти
Кличко робить правильно.
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24.12.2021 11:25 Відповісти
***** боится только одного человека на планете Земля. Правильно, это Эрдоган. Почему так? Потому, что я не разу не слышал от Эрдогана слово "я озаботился". Он не заморачивается этими сентиментами, а просто дает приказ на утилизацию охреневших кацапов, как было со сбитым боевым самолетом кацапии.
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24.12.2021 11:58 Відповісти
туран - найвеличезний кошмар ху@ла, бо його формування підтримає 3/4 населення ху@лостана.
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24.12.2021 13:02 Відповісти
Ви б які відносини більш цінували - "близьки" та "тісні" ( з Україною") чи "широкі" (з Россією)?
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24.12.2021 12:03 Відповісти
 
 