Туреччина не ігноруватиме тісні відносини з Україною через широкі відносини з РФ, - глава МЗС Чавушоглу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що конфлікт РФ і України, як Росії і НАТО, вийшов на небезпечний рівень. Але в Туреччині відзначили близькі стосунки з Києвом.
Про це він заявив в ефірі телеканалу TRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Напруженість у відносинах між Росією і НАТО досягла небезпечного рівня. Туреччина не буде ігнорувати тісні відносини з Україною тільки через широкі відносини з Росією", - сказав він.
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.
Топ коментарі
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Турции респект и спасибо за политическую и военную поддержку.