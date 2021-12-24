Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
39,2% громадян вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, 29,7% - вважають, що прийняття такої вимоги послабить агресивність Кремля.
Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б вступ України і до ЄС, і до НАТО. У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% – "проти". Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором (зазвичай, обидві ці категорії респондентів в результаті не беруть участі в референдумах). Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС", - йдеться у дослідженні.
"У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти". Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО", - зазначили автори дослідження.
"Серед жителів Заходу / Центру переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На Півдні / Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну", - наголошується в дослідженні.
"39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги В. Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність В. Путіна щодо України. Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність В. Путіна щодо України – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися із своєю думкою", - додали автори дослідження.
Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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це ті ж самі які вибрали зе і хочуть до ЄС і НАТО?
Це звісно сумна новина але виходить що 2/3 населення нашої країни мають серйозні когнітивні порушення.
По твоей логике "те самые" 26% хотят в таежный союз?
1. ЧИ МИ потрібні ЄС? Вичерпного списку вимог до сих НЕМА
2. Чи потрібен ЄС нашим олігофренам-олігархам? хфірташ до 1 мілярду баксів помножив Україну. Активи арештовані? НІ. жид каломойша. 6-10 ярдів баксів. дарагой риндка махмедка - мільярди, а ще є інші. В ЄС скільки би пожиттєвих вони б отримали? А ручні артемони-дєПУТАНИ могли б так зашкварюватись. тут і говорясчая жидовская ОПА дубінський інші каломойшама в ТЦ міленіум. Такі фокуси в ЄС би проканали?
3. Чи МИ потрібні ЄС? ЄС потрібна наша земля та розумні, здорові та працьовиті люди. ЇМ НЕ потрібні наші пенсіонери та інваліди.
4. ЄС НЕ потрібна наша корупція. Життя людини не варто НІЧОГО. Хоч вбивство по звірячому - 3-3,5 роки, хоч 6 людей на наркоті (**** з харкова) 5-7 років. В ЄС такого не можливо. В нас за бабос можна.
І чомусь, навіть, через бажання українців бути в ЄС та НАТО, у кацапів та колаборантів зриває дах.
"Рыбку съесть, на фаллос сесть, и косточкой не подавиться" - в этой ситуации не прокатит.