Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

39,2% громадян вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, 29,7% - вважають, що прийняття такої вимоги послабить агресивність Кремля.

Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б вступ України і до ЄС, і до НАТО. У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% – "проти". Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором (зазвичай, обидві ці категорії респондентів в результаті не беруть участі в референдумах). Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС", - йдеться у дослідженні.

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"У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти". Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО", - зазначили автори дослідження.

"Серед жителів Заходу / Центру переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На Півдні / Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну", - наголошується в дослідженні.

"39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги В. Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність В. Путіна щодо України. Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність В. Путіна щодо України – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися із своєю думкою", - додали автори дослідження.











Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.