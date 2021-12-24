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Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

39,2% громадян вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, 29,7% - вважають, що прийняття такої вимоги послабить агресивність Кремля.

Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б вступ України і до ЄС, і до НАТО. У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% – "проти". Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором (зазвичай, обидві ці категорії респондентів в результаті не беруть участі в референдумах). Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС", - йдеться у дослідженні.

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"У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти". Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО", - зазначили автори дослідження.

"Серед жителів Заходу / Центру переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На Півдні / Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижче. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну", - наголошується в дослідженні.

"39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги В. Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність В. Путіна щодо України. Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність В. Путіна щодо України – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися із своєю думкою", - додали автори дослідження.

Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС 01
Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС 02
Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС 03
Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС 04
Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - опитування КМІС 05

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

НАТО (6403) опитування (1924) членство в НАТО (1712) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13310) КМІС (333)


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Топ коментарі
+11
Не хотят в ЕС и НАТО. Пусть едут в ГУЛАГ и Таежный союз. Пример Донбасса ничему идиотов не учит
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24.12.2021 10:19
+9
67.8% українців ,решта сьцяна вата.
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24.12.2021 10:05
+8
Молодець! Гарно засвоїв кремлівську методичку. Гавкай ще
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24.12.2021 10:31
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67.8% українців ,решта сьцяна вата.
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24.12.2021 10:05 Відповісти
Третина... Ця ж третина голосувала за то зелене чмо
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24.12.2021 10:12 Відповісти
За опздеже и юльку
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24.12.2021 10:30 Відповісти
Да цифры не впечатляют, я бы сказал не радуют на 8м году войны
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24.12.2021 10:32 Відповісти
А як вони будуть вражати якщо нами 30 років керує совок і якби не ***** то про НАТО не було б і мови.Тож все це дякуючи ***** за 8 років окупації.
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24.12.2021 10:36 Відповісти
"Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС" -

це ті ж самі які вибрали зе і хочуть до ЄС і НАТО?
Це звісно сумна новина але виходить що 2/3 населення нашої країни мають серйозні когнітивні порушення.
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24.12.2021 10:16 Відповісти
Їм обіСцяли, що "хуженебудет".
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24.12.2021 10:39 Відповісти
"це ті ж самі які вибрали зе і хочуть до ЄС і НАТО?"
По твоей логике "те самые" 26% хотят в таежный союз?
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24.12.2021 13:45 Відповісти
ну шо, кацапы-малоросы, любите референдумы? - вот вам и потенциальный результат, так шо засуньте свои языки в .ОПу
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24.12.2021 10:16 Відповісти
В Єс звичайно дуже добре потрапити АЛЕ
1. ЧИ МИ потрібні ЄС? Вичерпного списку вимог до сих НЕМА
2. Чи потрібен ЄС нашим олігофренам-олігархам? хфірташ до 1 мілярду баксів помножив Україну. Активи арештовані? НІ. жид каломойша. 6-10 ярдів баксів. дарагой риндка махмедка - мільярди, а ще є інші. В ЄС скільки би пожиттєвих вони б отримали? А ручні артемони-дєПУТАНИ могли б так зашкварюватись. тут і говорясчая жидовская ОПА дубінський інші каломойшама в ТЦ міленіум. Такі фокуси в ЄС би проканали?
3. Чи МИ потрібні ЄС? ЄС потрібна наша земля та розумні, здорові та працьовиті люди. ЇМ НЕ потрібні наші пенсіонери та інваліди.
4. ЄС НЕ потрібна наша корупція. Життя людини не варто НІЧОГО. Хоч вбивство по звірячому - 3-3,5 роки, хоч 6 людей на наркоті (**** з харкова) 5-7 років. В ЄС такого не можливо. В нас за бабос можна.
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24.12.2021 10:18 Відповісти
Молодець! Гарно засвоїв кремлівську методичку. Гавкай ще
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24.12.2021 10:31 Відповісти
Какая наша земля, после открытия рынка всё сразу скупил Сорос. Садись - два!
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24.12.2021 11:50 Відповісти
Дзюбак, ты поэтому проголосовал за клоуна? А чего бы ты хотел? В ТС в ШОС или в ЕАЭС? Ну так вперёд в рашку , тебя же в Украине никто не держит и нам легче дышать будет, когда вы ватники все свалите на йух!
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24.12.2021 12:12 Відповісти
Нет, я голосовал НЕ за клоуна, а против порошенка и его сатанистов. просто сатанисты вкрай обнаглели. беспредел, отсутствие закона, игральные свинарники всюду, бездорожье (бабло то свинорылые исправно брали в бензинчике).
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27.12.2021 08:19 Відповісти
Результаты опроса радуют. Но последнее время этим опросникам я не доверяю. Как только в публикациях они частят, зачастую противореча друг - другу, я считаю, что идет промывка мозгов, ведь ни разу не указали заказчика опроса, кто оплатил опрос. То что они проводятся бесплатно, я не поверю.
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24.12.2021 10:19 Відповісти
Суттєва різниця в результатах, на даний момент, у кишенькового, ОПівського "рейтинга"
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24.12.2021 10:51 Відповісти
Не хотят в ЕС и НАТО. Пусть едут в ГУЛАГ и Таежный союз. Пример Донбасса ничему идиотов не учит
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24.12.2021 10:19 Відповісти
Удивляюсь, но туда не берут, напишу крупно, НЕ БЕРУТ. Для чего эти лозунги? Научитись жить по реалиям, нет денег, не пейте. НЕ, не будет жить такое стойло прилично.
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24.12.2021 10:24 Відповісти
Завдяки життю "по реаліях" ( внеблоковість), в Україні є окуповані території і восьмий рік йде війна.
І чомусь, навіть, через бажання українців бути в ЄС та НАТО, у кацапів та колаборантів зриває дах.
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24.12.2021 10:55 Відповісти
Без Крыма и южной части ДоУнбасса в Украине , а также при дебильной политике путинистского Мордора, эти проценты будут продолжать расти и расти. Поэтому Кремль так и спешит.
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24.12.2021 10:26 Відповісти
Не знаю, нужно ли нам в ЕС, но в НАТО нам нужно однозначно
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24.12.2021 10:29 Відповісти
Как мычало вчера одно облезлое чмо-70%украинцев попало под влияние нациков))
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24.12.2021 10:29 Відповісти
Не, не понимают. Вопрос с ЕС и Нато закрыт. Дышите глубже, пора бы попустить или начните бухать, можно будет списать на это. Какие, в звезду проценты, к чему эти проценты, НАС НЕ БЕРУТ, целку давно ломонули. А мы все равно туда и мы уже там.
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24.12.2021 10:35 Відповісти
Питання про вступ в НАТО та ЄС ще толком не піднімався, а на рахунок "нас не беруть" розкажіть істеричці фуйло, це ж він верещить про це.
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24.12.2021 10:48 Відповісти
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24.12.2021 10:39 Відповісти
Без Гопников РАБссии и бомбанутого КГБшного Шизоида нет жизни на планете Земля...
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24.12.2021 10:42 Відповісти
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24.12.2021 10:45 Відповісти
Просто вражаюче, що на півдні та сході 50 на 50. Є значний прогрес.
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24.12.2021 10:59 Відповісти
Спасибо тебе,Хуйло,что уже даже на востоке хотят быть от тебя подальше
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24.12.2021 11:02 Відповісти
67,8% поддержали бы вступление в НАТО / По годам. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./ 28.02.07 . Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО . 28.09.21 Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных.



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24.12.2021 11:03 Відповісти
Ну правильно, путлер в 2014 г. сделал всё для того чтобы украинцы ещё больше стремились в НАТО и в ЕС. Странно что теперь он этому удивляется! Ваша статистика тому свидетельство.
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24.12.2021 12:16 Відповісти
НАТА не будет воевать с ордынцами, тому в НАТУ с оккупированными территориями вход закрыт.

"Рыбку съесть, на фаллос сесть, и косточкой не подавиться" - в этой ситуации не прокатит.
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24.12.2021 12:38 Відповісти
Остальные хохляцкие совкодрочеры и мышебратья мечтают о швабрах и культурных кадыровцах.
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24.12.2021 13:50 Відповісти
 
 