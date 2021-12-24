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Новини
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Подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки та високу ціну, - Боррель

Подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки та високу ціну, - Боррель

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що будь-яка військова агресія з боку Росії проти України матиме величезні наслідки.

Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нарощування військової могутності створило нові загрози та побоювання вторгнення. Високий представник (ЄС із закордонних справ) підтвердив тверду та незмінну підтримку Європейським союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія (Росії) проти України матиме величезні наслідки та високу ціну", - йдеться у комюніке ЄЗС, поширеному в Брюсселі.

Боррель вважає за необхідне "деескалацію та повне виконання Мінських домовленостей з боку Росії".

У Брюсселі зазначили, що Євросоюз "тісно координує свої дії з трансатлантичними та іншими партнерами, які розділяють ті самі ідеї, зокрема щодо двох проєктів договорів, що стосуються архітектури європейської безпеки, представлених Росією".

Глава дипломатії ЄС повторив озвучену раніше тезу про те, що будь-яка реальна дискусія про безпеку в Європі має ґрунтуватися на зобов'язаннях у рамках ОБСЄ та ООН як основ архітектури європейської безпеки, а не призводити до їх розмивання.

Читайте також: Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, - Кулеба провів перемовини з Боррелем

Він підтвердив, що ЄС, як і раніше, відданий праву кожної країни робити свій суверенний вибір у зовнішній політиці та безпеці.

Сторони домовилися залишатися у тісному контакті.

Автор: 

армія рф (17176) росія (64895) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+8
перестанете "фуагру" и "мадам клико" поставлять в москальские **@ня??? из всей Европы по настоящему готовы помогать только Польша, Литва, Латвия и Эстония ибо они лучше всех других, "глубокообеспокоенных" европейцев знают на личном примере что такое московская орда...
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24.12.2021 10:36
+6
Что, еще больше обескоенность выразити?
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24.12.2021 10:06
+4
Если честно, то частое высказывание - "будет иметь огромные последствия", мне напоминает "глубокую озабоченность". А потом выясняется, что Меркель заблокировала продажу Украине снайперские винтовки и еще какую-то мелочь необходимую нам на фронте.
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24.12.2021 10:37
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Что, еще больше обескоенность выразити?
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24.12.2021 10:06 Відповісти
Чхать хотел кровааый убийца на Борреля .

надо делать встречу Эрдоган , Дуда , Украина , Прибалты , Грузия, Молдова, Румыния, и подписывать военный договор - ибо эти страны находятся в зоне риска .
Надо брать рашку в окружение военным договором
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24.12.2021 10:36 Відповісти
Уже не раз было сказано что НАТО за Украину воевать не будет.Остались Молдова,Грузия. Это будет охрененно мощный договор. Надеюсь что пуйло сдохнет со смеху.
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24.12.2021 10:54 Відповісти
Брысь кацап под лавку и не высовывайся
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24.12.2021 10:57 Відповісти
Ну когда сказать нечего,остается оскорблять.Чисто по кацапски.
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24.12.2021 11:07 Відповісти
перестанете "фуагру" и "мадам клико" поставлять в москальские **@ня??? из всей Европы по настоящему готовы помогать только Польша, Литва, Латвия и Эстония ибо они лучше всех других, "глубокообеспокоенных" европейцев знают на личном примере что такое московская орда...
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24.12.2021 10:36 Відповісти
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24.12.2021 10:40 Відповісти
Не забывайте про турков , ибо **** МЕЧТАЕТ О БОСФОРЕ
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24.12.2021 10:58 Відповісти
Если честно, то частое высказывание - "будет иметь огромные последствия", мне напоминает "глубокую озабоченность". А потом выясняется, что Меркель заблокировала продажу Украине снайперские винтовки и еще какую-то мелочь необходимую нам на фронте.
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24.12.2021 10:37 Відповісти
Превентивные санкции должны стоять за словами. Запад очень слабый, играть с Путиным.
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24.12.2021 10:49 Відповісти
Ему же вчера пояснили, что пока они не начнут хоть что-то ДЕЛАТЬ, из заявления воспринимают, как ТРЫНДЕЖ
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24.12.2021 10:53 Відповісти
🤢🤢🤮🤮 🤮
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24.12.2021 11:05 Відповісти
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24.12.2021 11:29 Відповісти
Да. Тыщи три баксов газ будет стоить.
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24.12.2021 14:18 Відповісти
Хоть бы раз этот ЖоПеЗ Боррель расшифровал бы, что он конкретно подразумевает под словосочетаниями: "огромные последствия" и "высокая цена". Тогда все бы и призадумались бы. А то может кто-то насрёт "огромную" кучу с "высокого" моста и всего делов.
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24.12.2021 15:36 Відповісти
 
 