Подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки та високу ціну, - Боррель

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що будь-яка військова агресія з боку Росії проти України матиме величезні наслідки.

Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нарощування військової могутності створило нові загрози та побоювання вторгнення. Високий представник (ЄС із закордонних справ) підтвердив тверду та незмінну підтримку Європейським союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія (Росії) проти України матиме величезні наслідки та високу ціну", - йдеться у комюніке ЄЗС, поширеному в Брюсселі.

Боррель вважає за необхідне "деескалацію та повне виконання Мінських домовленостей з боку Росії".

У Брюсселі зазначили, що Євросоюз "тісно координує свої дії з трансатлантичними та іншими партнерами, які розділяють ті самі ідеї, зокрема щодо двох проєктів договорів, що стосуються архітектури європейської безпеки, представлених Росією".

Глава дипломатії ЄС повторив озвучену раніше тезу про те, що будь-яка реальна дискусія про безпеку в Європі має ґрунтуватися на зобов'язаннях у рамках ОБСЄ та ООН як основ архітектури європейської безпеки, а не призводити до їх розмивання.

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Він підтвердив, що ЄС, як і раніше, відданий праву кожної країни робити свій суверенний вибір у зовнішній політиці та безпеці.

Сторони домовилися залишатися у тісному контакті.