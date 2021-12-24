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"Президент є зрадником і закінчить значно гірше Януковича" - Шабунін про зрив Офісом Зеленського конкурсу САП

Зрив конкурсу на призначення керівника САП, окрім ганьби, може мати ще й ряд дуже негативних наслідків для України.

Про це пише в телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що замість того, щоб сьогодні формально затвердити вже визначеного нового керівника САП, ОПешна частина комісії влаштує Україні чергову ганьбу на весь світ.

"Не здивуюся, якщо дійде до призупинення допомоги Україні: до моменту виконання Зеленським хоча би цього елементарного зобов’язання - обрати незалежного керівника САП. Після такого 15-місячний цирк було би завершено упродовж тижня, навіть не сумнівайтеся. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде", - пише Шабунін.

"Все ж красиво наші військові з джавелінів відстріляли по танках. Роздовбали в хлам: аналогічний російському захист танки не врятував. Зрадником є президент, команда якого ставить навіть під теоритичну загрозу наявність такої зброї в потрібній нам кількості. Особливо зараз. Ще й заради чого? Щоб оточення Зеленського безкарно крало наші податки? Такий президент закінчить значно гірше, ніж Янукович", - додає він.

Далі він детально зупиняється на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії з обрання керівника САП.

"Ми точно знаємо, як делегована фракцією "За Майбутнє" Коломойського голова разом з рештою ОПешних членів комісії зриватимуть затвердження переможця. Але ми пропонуємо вам вгадати серед запропонованих варіантів. Серед тих, хто напише в коментарях правильний варіант розіграємо круте ЦПКшне худі (Fuck corruption)", - додає Шабунін та пропонує варіанти відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Мені надходять погрози

Отже, варіанти того, як ОПешні члени комісії зриватимуть сьогоднішнє затвердження переможця:

- зірвуть кворум;
- вимагатимуть повторну спецперевірку;
- загублять документи;
- заберуть в переможця доступ до держтаємниці;
- вилізе чергове рішення ОАСК;
- ОПешні члени комісії складуть повноваження;
- ваш варіант.

"Якщо раптом не бачили, то на цьому відео на 3-хв видно, як Банкова зганьбила Україну на цілий Світ. Сьогодні, на жаль, може буде ще гірше", - резюмував він.


Президент є зрадником і закінчить значно гірше Януковича - Шабунін про зрив Офісом Зеленського конкурсу САП 01
Президент є зрадником і закінчить значно гірше Януковича - Шабунін про зрив Офісом Зеленського конкурсу САП 02

Автор: 

Шабунін (534) САП (2207) Офіс Президента (2019)


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Топ коментарі
+86
И шо? Что тебе было неизвестно 2,5 года назад? Все было сверху, только вот совесть и разум заклинило у таких как ты. Или...ты таки на этом нехило зарабатываешь. Выбирай любой вариант, разницы нет.
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24.12.2021 10:36
+64
Шабуня, а кто " это сдєлал разом?" Ты выйди, и признай, что такие как ты, Соболев, Лещенко, Найом, Друзенка, првели к власти новых Януковичей. Назови всех своих друзяк по имени.
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24.12.2021 10:40
+53
Он не только голосовал за это уе...ще, а и активно агитировал за него. И поливал Пороха дерьмом на всех поворотах. Не зря про шабуню говорили- что просил у Порошенко денег за лояльность, но тот отказал. С гринпроцем , наверняка, думал договориться за бабло в обмен на лояльность, но был пущен в игнор, мало того- ему машину и дом подпалили за критику. Не прошло и 2,5 года, как продажная мразь шабуня вдруг "осознал"- что клавишник предатель)))). **** ты гнилая, шабуня.
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24.12.2021 11:02
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Насправді,українці вражають:вибирають злодіїв,аферистів,пройдисвітів,брехунів,шкідників,зрадників собі в керівництво а потім,якось,виживають?????!!!!!!!
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25.12.2021 15:01 Відповісти
Так це Шабунін винен,що вибрали злодіяколомоя з бригадою наперсточників всіх мастєй?!
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25.12.2021 15:03 Відповісти
поставил, конечно, "лайк", но шабунин тоже - то ещё "хорошее" говно из "белых пОльт", которое приложилось к торжеству жлобизма-дебилизма Зели..
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25.12.2021 15:25 Відповісти
Что майдан будет, это однозначно, но эти мерзавцы так уцепились за власть,почувствовав полную безнаказанность, что так просто ее не передадут. Для них нет ничего святого,ни законов, ни конституции,они будут устраивать локдауны, красные зоны, еженедельно вакцинировать,на сговор с путиным пойдут. Это сволочи без стыда и совести!
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25.12.2021 19:54 Відповісти
Расскажи где бабки взял. Бизнеса нет.........
Зеленский еще покажет. Все будете сидеть.

Зеленский.

Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.

Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.

Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.

Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.

И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
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25.12.2021 17:19 Відповісти
Служил Гаврила хлебопёком.
Гаврила булку испекал.
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25.12.2021 23:09 Відповісти
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25.12.2021 18:22 Відповісти
Вітасик, ти ж привів оЦЕ до влади! Жри і не подавися!
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25.12.2021 22:06 Відповісти
А чому він зрадник????Може Шябунин зрадник....ти подивись на рило кандидатів та почитай біографію....довбєнь

І ще одне питання....Бютюсов жив!??Як це???
Куля в лоб так куля в лоб,Гонгадзе так Гонгадзе!!!!!
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26.12.2021 07:33 Відповісти
Зрадник сдриснув,сівши у авто с криками по рюськи ** твою...мить... ото Пєтя зрадник,коли до вас дойде тупі рагулі
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26.12.2021 07:35 Відповісти
Ну і хто зрадник?..

З'їли порохоботи?!!
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08.03.2022 10:01 Відповісти
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