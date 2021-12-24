"Президент є зрадником і закінчить значно гірше Януковича" - Шабунін про зрив Офісом Зеленського конкурсу САП
Зрив конкурсу на призначення керівника САП, окрім ганьби, може мати ще й ряд дуже негативних наслідків для України.
Про це пише в телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він переконаний, що замість того, щоб сьогодні формально затвердити вже визначеного нового керівника САП, ОПешна частина комісії влаштує Україні чергову ганьбу на весь світ.
"Не здивуюся, якщо дійде до призупинення допомоги Україні: до моменту виконання Зеленським хоча би цього елементарного зобов’язання - обрати незалежного керівника САП. Після такого 15-місячний цирк було би завершено упродовж тижня, навіть не сумнівайтеся. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде", - пише Шабунін.
"Все ж красиво наші військові з джавелінів відстріляли по танках. Роздовбали в хлам: аналогічний російському захист танки не врятував. Зрадником є президент, команда якого ставить навіть під теоритичну загрозу наявність такої зброї в потрібній нам кількості. Особливо зараз. Ще й заради чого? Щоб оточення Зеленського безкарно крало наші податки? Такий президент закінчить значно гірше, ніж Янукович", - додає він.
Далі він детально зупиняється на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії з обрання керівника САП.
"Ми точно знаємо, як делегована фракцією "За Майбутнє" Коломойського голова разом з рештою ОПешних членів комісії зриватимуть затвердження переможця. Але ми пропонуємо вам вгадати серед запропонованих варіантів. Серед тих, хто напише в коментарях правильний варіант розіграємо круте ЦПКшне худі (Fuck corruption)", - додає Шабунін та пропонує варіанти відповіді.
Отже, варіанти того, як ОПешні члени комісії зриватимуть сьогоднішнє затвердження переможця:
- зірвуть кворум;
- вимагатимуть повторну спецперевірку;
- загублять документи;
- заберуть в переможця доступ до держтаємниці;
- вилізе чергове рішення ОАСК;
- ОПешні члени комісії складуть повноваження;
- ваш варіант.
"Якщо раптом не бачили, то на цьому відео на 3-хв видно, як Банкова зганьбила Україну на цілий Світ. Сьогодні, на жаль, може буде ще гірше", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленский еще покажет. Все будете сидеть.
Зеленский.
Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.
Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.
Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.
Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.
И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
Гаврила булку испекал.
І ще одне питання....Бютюсов жив!??Як це???
Куля в лоб так куля в лоб,Гонгадзе так Гонгадзе!!!!!
З'їли порохоботи?!!