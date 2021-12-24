З початку грудня на водоймах України потонула 31 людина, троє з них - діти, - ДСНС

ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: з початку грудня в Україні потонула 31 людина, серед них троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку грудня на водоймах країни потонула 31 людина, з яких троє - діти. Зокрема, моторошна подія сталася ввечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне Каховського району Херсонської області. Там о 18:20 від правоохоронців до ДСНС надійшла інформація про зникнення двох дітей, які ймовірно провалилися під тонку кригу. На пошуки зниклих направлено відділення ДПРЧ-4 у складі 4 осіб та 2 од. техніки, а також було залучено водолазне відділення Управління Каховського магістрального каналу у складі. Вже о 21:20 на відстані 7 м від берега, з глибини 1,5 м працівниками ДСНС піднято тіло одного з хлопчиків, а о 22:50 водолазами знайдено тіло другого хлопчика.

Цього ж дня на Полтавщині, о 10:20 на ставку в с. Рибці водолазно-рятувальним відділенням КУ "Рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради" виявлено, вилучено з води та передано працівникам поліції чоловіка 1980 року народження, який під час прогулянки провалився під кригу та потонув. Водночас, вдалося врятувати іншого випробовувача долі: о 12:30 на ставку в с. Розсошенці Полтавського району, місцевим мешканцем та працівниками поліції, до прибуття рятувальників ДПРЧ-1, врятовано чоловіка 1966 року народження, який провалився під кригу під час вилову риби. Потерпілого доставлено в лікарню з переохолодженням.

У Вінницькій області 24 грудня також було врятовано горе-рибалку. Сталося це на ставку "Вінницький" в м. Немирів, а чоловіка 1966 року народження, який вийшов порибалити на тонку кригу, врятували місцеві мешканці.

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Тож, аби попередити зростання кількості нещасних випадках на водоймах у зимовий період, рятувальники посилюють профілактичну роботу серед населення.

ДСНС просять бути обережними поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка та пам'ятати про такы правила: