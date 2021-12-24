Росія продовжує нарощувати війська на кордонах України на тлі підготовки до переговорів зі США, - Bloomberg

Росія продовжує нарощувати військові сили на кордонах із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки.

Про це повідомило 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони. Як зазначає агентство, незважаючи на обмежену кількість військ на кордоні, Росія зможе швидко "зміцнити ці сили", відправивши великі формування на поїздах і літаках.

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Нагадаємо, 22 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.