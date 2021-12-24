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Росія продовжує нарощувати війська на кордонах України на тлі підготовки до переговорів зі США, - Bloomberg

Росія продовжує нарощувати війська на кордонах України на тлі підготовки до переговорів зі США, - Bloomberg

Росія продовжує нарощувати військові сили на кордонах із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки.

Про це повідомило 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони. Як зазначає агентство, незважаючи на обмежену кількість військ на кордоні, Росія зможе швидко "зміцнити ці сили", відправивши великі формування на поїздах і літаках.

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Нагадаємо, 22 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.

армія рф (17176) росія (64895)


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Топ коментарі
+10
Тут даже комментировать особо нечего. Лживый и жадный психопат, начитавшийся псевдоисторических «изысканий» писателя Бушкова, пытающийся «плюнуть в вечность», не более того.

Путин не столько смешон в своем идиотизме, сколь опасен, всего лишь по одной простой причине - он работает не слесарем в ЖЭКе, а правит громадной страной от лица криминально-чекисткого конгломерата этой же страны. Его малограмотное во всех отношениях бормотание стоит рассматривать серьезно исключительно с этой точки зрения.

Из всего, что он наговорил по «украинскому вопросу» мы сами можем сделать несколько выводов.

Пока Путин дышит - от нас он не отцепится, какие бы и кто ему ни давал «гарантии безопасности». Посему, трезво оценивая перспективы, следует понимать - Кремль не только становится экзистенциальным врагом нашей страны уже сегодня, но и в будущем.
Ради «окончательного решения украинского вопроса» он готов практически на все, включая такие действия как ложь и массовые убийства. И речь не о войне как таковой, речь о том, что нам (в смысле - Украине) с месье Путиным НЕ УЖИТЬСЯ рядом никак и никогда. Другими словами - или мы его или он нас.
У нас есть шанс победить этого придурка, если мы станем для него «костью в горле», которой он подавится, так как пытаться «глотать» нас он не перестанет. Процесс повышения цены для него за «поглощение» Украины должен стать перманентным и постоянным, и Путин должен знать об этом.
Стратегия в стиле «договориться где-то посредине» в отношении нынешнего Кремля порочна и ошибочна изначально, так как никаких «посредине» Кремль не хочет и не желает (ну или, исключительно в качестве передышки). Ему от Украины надо все и целиком. Компромиссы тут просто бесполезны.
Для того, чтобы у нас появился выше обозначенный шанс, мы действительно должны стать анти-Россией, но не фрагментарной, а ТОТАЛЬНОЙ, ВО ВСЕХ сферах жизнедеятельности - от бизнеса, экономики до культуры, социального устройства и шоу-бизнеса. РВАТЬ с Россией придется по ВСЕМ направлениям. Иначе, нас просто «задавят массой» и тоже по всем направлениям. Ситуация, когда «тут воюем, а тут не воюем, а там вообще рыбу заворачиваем» - просто не приемлема, она однозначно ведет к поражению.

И последнее

Главный вывод из выступления Путина таков - УЖЕ не важно, собирается он вторгаться или не собирается, ибо сам Путин весьма четко обозначил собственное понимание «решения украинской проблемы» и НАМЕРЕНИЕ ее решить, которое не оставляет нам никаких возможностей типа «заглядывать ему в глаза», «договариваться» или «искать компромиссы».

РЕЧЬ ИДЕТ О НАШЕМ СОБСТВЕННОМ ВЫЖИВАНИИ В КАЧЕСТВЕ САМОДОСТАТОЧНОГО НАРОДА. «Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать. Сказал… и в темный лес ягненка уволок». Наша задача НЕ СТАТЬ этим самым ягненком, а оставить этого позорного волчару без клыков.

Координатор группы ИС Константин Машовец
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24.12.2021 11:26
+4
Дело не в персоне Путина. У них пол страны путиных. Они перестанут пускать слюни на Украину , только когда получат конкретных ********. Посмотрите историю любых завоеваний/нашествий: захватчик по настоящему пересматривает свои планы, только в результате крупного военного поражения. Рано или поздно война случится. Поэтому нужно готовится.
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24.12.2021 11:43
+3
А в ето в Украине полным ходом работают росийские диверсионные группы под прикрытием *посольств* и не введен визовый режим с окупантами. Зато потом будут кричать *братья и сестры все кто может берите вила и на фронт памагите*
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24.12.2021 11:25
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Так что завтра наступления не будет, как ванговали Джеймсы Бонды из МИ6 и травести-дива Украины Арестович?
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24.12.2021 11:10 Відповісти
Тут дехто вангував що з суботи на неділю. Подивимось що це з Ванга.
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24.12.2021 11:22 Відповісти
Как в России кто-то может серьёзно относиться к параноидальному бреду представителей путинской шайки об "угрозе НАТО" и т. п.? США, а тем более страны Европы - это миролюбивые, цивилизованные страны. Если кому-то и надо их опасаться, то только бандитским тоталитарным режимам, или мафиозно-авторитарным - как путинский. Так что подобная болтовня может укладываться только в головах ватных олухов, которым её вбивают вертухаи кремлёвского Путтолини в своих корыстных интересах
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24.12.2021 11:34 Відповісти
Він казав мені що про це пише авторитетний блохер з Канади. Наче там нема кремлівської агентури.
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24.12.2021 11:38 Відповісти
Не будет завтра - будет послезавтра. Тут ещё Олимпиада на носу. Пока рашка жива, надо быть готовым к любой херне.
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24.12.2021 11:38 Відповісти
Все мы помрем-не седне,так завтра.
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24.12.2021 11:48 Відповісти
Не все. Одного апостола живьём на небо забрали. "надо просто перестать умирать"
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24.12.2021 11:50 Відповісти
Без Срашки мир был бы намного лучше и безопаснее
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24.12.2021 12:04 Відповісти
Джеймс Бонд лохонувся.
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24.12.2021 11:44 Відповісти
Зараз ідеальна ситуація для нападу.
Все на руку хутіну
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24.12.2021 11:12 Відповісти
А коли була плоха?
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24.12.2021 11:45 Відповісти
Нагнали кучу двуногой свинины в антисанитарные условия, при низких температурах, вот и получат вспышку "Дельта" или "Омикрон" И что нам, жалеть их?
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24.12.2021 11:14 Відповісти
Жалость тут вообще не в тему .
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24.12.2021 11:17 Відповісти
Чем больше кучкуются , тем эффективнее попадание .
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24.12.2021 11:16 Відповісти
А в ето в Украине полным ходом работают росийские диверсионные группы под прикрытием *посольств* и не введен визовый режим с окупантами. Зато потом будут кричать *братья и сестры все кто может берите вила и на фронт памагите*
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24.12.2021 11:25 Відповісти
Тут даже комментировать особо нечего. Лживый и жадный психопат, начитавшийся псевдоисторических «изысканий» писателя Бушкова, пытающийся «плюнуть в вечность», не более того.

Путин не столько смешон в своем идиотизме, сколь опасен, всего лишь по одной простой причине - он работает не слесарем в ЖЭКе, а правит громадной страной от лица криминально-чекисткого конгломерата этой же страны. Его малограмотное во всех отношениях бормотание стоит рассматривать серьезно исключительно с этой точки зрения.

Из всего, что он наговорил по «украинскому вопросу» мы сами можем сделать несколько выводов.

Пока Путин дышит - от нас он не отцепится, какие бы и кто ему ни давал «гарантии безопасности». Посему, трезво оценивая перспективы, следует понимать - Кремль не только становится экзистенциальным врагом нашей страны уже сегодня, но и в будущем.
Ради «окончательного решения украинского вопроса» он готов практически на все, включая такие действия как ложь и массовые убийства. И речь не о войне как таковой, речь о том, что нам (в смысле - Украине) с месье Путиным НЕ УЖИТЬСЯ рядом никак и никогда. Другими словами - или мы его или он нас.
У нас есть шанс победить этого придурка, если мы станем для него «костью в горле», которой он подавится, так как пытаться «глотать» нас он не перестанет. Процесс повышения цены для него за «поглощение» Украины должен стать перманентным и постоянным, и Путин должен знать об этом.
Стратегия в стиле «договориться где-то посредине» в отношении нынешнего Кремля порочна и ошибочна изначально, так как никаких «посредине» Кремль не хочет и не желает (ну или, исключительно в качестве передышки). Ему от Украины надо все и целиком. Компромиссы тут просто бесполезны.
Для того, чтобы у нас появился выше обозначенный шанс, мы действительно должны стать анти-Россией, но не фрагментарной, а ТОТАЛЬНОЙ, ВО ВСЕХ сферах жизнедеятельности - от бизнеса, экономики до культуры, социального устройства и шоу-бизнеса. РВАТЬ с Россией придется по ВСЕМ направлениям. Иначе, нас просто «задавят массой» и тоже по всем направлениям. Ситуация, когда «тут воюем, а тут не воюем, а там вообще рыбу заворачиваем» - просто не приемлема, она однозначно ведет к поражению.

И последнее

Главный вывод из выступления Путина таков - УЖЕ не важно, собирается он вторгаться или не собирается, ибо сам Путин весьма четко обозначил собственное понимание «решения украинской проблемы» и НАМЕРЕНИЕ ее решить, которое не оставляет нам никаких возможностей типа «заглядывать ему в глаза», «договариваться» или «искать компромиссы».

РЕЧЬ ИДЕТ О НАШЕМ СОБСТВЕННОМ ВЫЖИВАНИИ В КАЧЕСТВЕ САМОДОСТАТОЧНОГО НАРОДА. «Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать. Сказал… и в темный лес ягненка уволок». Наша задача НЕ СТАТЬ этим самым ягненком, а оставить этого позорного волчару без клыков.

Координатор группы ИС Константин Машовец
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24.12.2021 11:26 Відповісти
Маасковія завжди була нашим ворогом.
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24.12.2021 11:29 Відповісти
Дело не в персоне Путина. У них пол страны путиных. Они перестанут пускать слюни на Украину , только когда получат конкретных ********. Посмотрите историю любых завоеваний/нашествий: захватчик по настоящему пересматривает свои планы, только в результате крупного военного поражения. Рано или поздно война случится. Поэтому нужно готовится.
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24.12.2021 11:43 Відповісти
Итого 265 тыс. кацапов. Интересно сколько у нас?
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24.12.2021 11:38 Відповісти
У нас кацапов чуть меньше. Но тоже много.
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24.12.2021 11:52 Відповісти
Наші кацапи проти їхніх...вот ета паварот...
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24.12.2021 12:20 Відповісти
Почему "против"? Очень даже "за".
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24.12.2021 12:21 Відповісти
сколько у нас кацапов?
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24.12.2021 11:54 Відповісти
ВСУ

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25.12.2021 09:24 Відповісти
Больше. Плюс в обороне. Правда мобилизацию нужно делать.
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24.12.2021 11:55 Відповісти
http://argumentua.com/novosti/put-n-vzhe-bachit-yak-v-storichn-i-perspektiv-ros-ya-povinna-zhiti-dal-ves-chas-ozirayuchis Владімір Путін , очевидно, забув, як далекого 1994 року постійний представник США при ООН http://argumentua.com/novosti/putin-zloi-chelovek-rossiya-agressor-postoyanno-provotsiruet-chtoby-byt-oskorblennoi-olbrait Мадлен Олбрайт поставила Москву на місце: «Національні інтереси Росії не повинні виходити за рамки її кордонів».
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24.12.2021 11:43 Відповісти
"...в этой геополитической войне двух держав..." - єврєєв і арабав імєіш ввіду?
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24.12.2021 12:23 Відповісти
как уже достали пиндоССкие и бритонские журналюги, хватит страшить войной.
Украинские журналисты ничего не пугают и нормально.
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24.12.2021 13:02 Відповісти
 
 