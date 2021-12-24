Росія продовжує нарощувати війська на кордонах України на тлі підготовки до переговорів зі США, - Bloomberg
Росія продовжує нарощувати військові сили на кордонах із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки.
Про це повідомило 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони. Як зазначає агентство, незважаючи на обмежену кількість військ на кордоні, Росія зможе швидко "зміцнити ці сили", відправивши великі формування на поїздах і літаках.
Нагадаємо, 22 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисяч військових РФ. Крім того, ще понад 143 тисячі знаходяться за 400 км.
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Все на руку хутіну
Путин не столько смешон в своем идиотизме, сколь опасен, всего лишь по одной простой причине - он работает не слесарем в ЖЭКе, а правит громадной страной от лица криминально-чекисткого конгломерата этой же страны. Его малограмотное во всех отношениях бормотание стоит рассматривать серьезно исключительно с этой точки зрения.
Из всего, что он наговорил по «украинскому вопросу» мы сами можем сделать несколько выводов.
Пока Путин дышит - от нас он не отцепится, какие бы и кто ему ни давал «гарантии безопасности». Посему, трезво оценивая перспективы, следует понимать - Кремль не только становится экзистенциальным врагом нашей страны уже сегодня, но и в будущем.
Ради «окончательного решения украинского вопроса» он готов практически на все, включая такие действия как ложь и массовые убийства. И речь не о войне как таковой, речь о том, что нам (в смысле - Украине) с месье Путиным НЕ УЖИТЬСЯ рядом никак и никогда. Другими словами - или мы его или он нас.
У нас есть шанс победить этого придурка, если мы станем для него «костью в горле», которой он подавится, так как пытаться «глотать» нас он не перестанет. Процесс повышения цены для него за «поглощение» Украины должен стать перманентным и постоянным, и Путин должен знать об этом.
Стратегия в стиле «договориться где-то посредине» в отношении нынешнего Кремля порочна и ошибочна изначально, так как никаких «посредине» Кремль не хочет и не желает (ну или, исключительно в качестве передышки). Ему от Украины надо все и целиком. Компромиссы тут просто бесполезны.
Для того, чтобы у нас появился выше обозначенный шанс, мы действительно должны стать анти-Россией, но не фрагментарной, а ТОТАЛЬНОЙ, ВО ВСЕХ сферах жизнедеятельности - от бизнеса, экономики до культуры, социального устройства и шоу-бизнеса. РВАТЬ с Россией придется по ВСЕМ направлениям. Иначе, нас просто «задавят массой» и тоже по всем направлениям. Ситуация, когда «тут воюем, а тут не воюем, а там вообще рыбу заворачиваем» - просто не приемлема, она однозначно ведет к поражению.
И последнее
Главный вывод из выступления Путина таков - УЖЕ не важно, собирается он вторгаться или не собирается, ибо сам Путин весьма четко обозначил собственное понимание «решения украинской проблемы» и НАМЕРЕНИЕ ее решить, которое не оставляет нам никаких возможностей типа «заглядывать ему в глаза», «договариваться» или «искать компромиссы».
РЕЧЬ ИДЕТ О НАШЕМ СОБСТВЕННОМ ВЫЖИВАНИИ В КАЧЕСТВЕ САМОДОСТАТОЧНОГО НАРОДА. «Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать. Сказал… и в темный лес ягненка уволок». Наша задача НЕ СТАТЬ этим самым ягненком, а оставить этого позорного волчару без клыков.
Координатор группы ИС Константин Машовец
Украинские журналисты ничего не пугают и нормально.