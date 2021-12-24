За добу від COVID-19 у Києві померло 15 осіб, виявлено 1 234 нові випадки захворювання, - Кличко
У Києві виявили за минулу добу 1234 хворих на коронавірус. 15 людей померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"1234 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 15 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8084 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 326 491", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 679 жінок віком від 18 до 97 років та 492 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 27 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 до 17 років.
Серед тих, хто померли: 8 жінок від 57 до 94 років і 7 чоловіків від 54 до 84 років.
До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1265 людей. Загалом коронавірус подолали 306 299 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 201, в Оболонському — 194 та в Дніпровському районі — 174 випадки", – зазначив Віталій Кличко.
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Я завжди Вас підтримував, голосував за Вас на виборах 2014, 2015, 2020 років!
Підтримуйте і Ви киян: скасуйте обмеження на проїзд у міському транспорті!
В жодному іншому українському місті т.з."жовтої зони" немає таких обмежень!
Особливо зараз, у мороз -11...-14 С, по не всюди прибраний вулицях, щодня йти на роботу та з роботи по 3 км дуже не просто!
Не гоніться за цифрами, зверніть увагу на людей!
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