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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померло 15 осіб, виявлено 1 234 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1234 хворих на коронавірус. 15 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"1234 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 15 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8084 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 326 491", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 679 жінок віком від 18 до 97 років та 492 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 27 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 36 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 57 до 94 років і 7 чоловіків від 54 до 84 років.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали

Одужали минулої доби 1265 людей. Загалом коронавірус подолали 306 299 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 201, в Оболонському — 194 та в Дніпровському районі — 174 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

За добу від COVID-19 у Києві померло 15 осіб, виявлено 1 234 нові випадки захворювання, - Кличко 01

Київ (19405) Кличко (3507) статистика (2247) коронавірус (19922)


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24.12.2021 11:20 Відповісти
Впевнений?
https://isport.ua/amp-page/boxing/1847238-vitalij-klichko-rasskazal-kak-zastavil-sebya-uvazhat-v-armii
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24.12.2021 11:49 Відповісти
За 8 лет войны убедился.
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24.12.2021 11:54 Відповісти
Чим вище звання - нижче ймовірність потрапити під мобілізацію:
https://www.google.com/amp/s/news.liga.net/amp/sport/news/vitaliy-klichko-poluchil-pogony-mayora
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24.12.2021 12:05 Відповісти
На модний грип за добу захворіло 0,02 % киян. І через дві сотих відсотка треба статтю про це писати??? Краще напишіть, чому не хочуть лікувати і виліковувати, адже вже добігає до 100 000 померлих від цього грипу. Просте питання: Чому не хочут лікувати українців, а доводять до їх смерті? Адже є різні погляди на лікування, не тільки фарма- медицина, яка на сьогодні вже є застарілим підходом до системи охорони здоров'я. Де емпірична медицина з її потужними засобами зцілення??? Чому нічого не використовують?? Невже це таки правда, що в країні діє програма на суттєве зменшення чисельності мешканців України???
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24.12.2021 11:41 Відповісти
Пане Кличко!
Я завжди Вас підтримував, голосував за Вас на виборах 2014, 2015, 2020 років!
Підтримуйте і Ви киян: скасуйте обмеження на проїзд у міському транспорті!
В жодному іншому українському місті т.з."жовтої зони" немає таких обмежень!
Особливо зараз, у мороз -11...-14 С, по не всюди прибраний вулицях, щодня йти на роботу та з роботи по 3 км дуже не просто!
Не гоніться за цифрами, зверніть увагу на людей!
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24.12.2021 11:53 Відповісти
скасуйте обмеження на проїзд у міському транспорті!....

а хто тобі заважає їздити? невже хоть когось на 17 тис. оштрафували?
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24.12.2021 12:32 Відповісти
 
 