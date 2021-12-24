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Єдиний вихід з поточної ситуації для Росії лежить через діалог, - голова МЗС Британії Трасс

Єдиний вихід з поточної ситуації для Росії лежить через діалог, - голова МЗС Британії Трасс

Голова МЗС Британії вважає неприйнятним нарощування російських військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму.

У Великій Британії засуджують агресивну риторику Росії стосовно України та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це йдеться у заяві державного секретаря в закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс, оприлюдненій на сайті уряду Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я засуджую агресивну і підбурюючу риторику Кремля проти України та НАТО. НАТО є оборонним альянсом, і Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість у зв'язку з російською провокацією і агресією", - заявила Трасс.

Вона зазначила, що нарощування військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму є неприйнятним. Трасс додала, що будь-яке вторгнення буде величезною стратегічною помилкою, яке отримає сильний відпір, в тому числі завдяки скоординованим з союзниками санкціям, які завдадуть серйозної шкоди інтересам і економіці РФ.

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За її словами, підтримка Британією України є непохитною.

"Єдиний вихід з поточної ситуації для Росії лежить через діалог, і я вітаю той факт, що Росія заявила про готовність долучитись до перемовин у січні. Російський уряд повинен деескалювати свою діяльність і брати участь у серйозних обговореннях", - заявила Трасс.

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Велика Британія (5539) росія (64895) Трасс Елізабет (172)


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бла бла бла бла
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24.12.2021 11:35 Відповісти
З ким діалог???
З терористом? Якому, чим більше "діалогів" тим нахабнішим він стає.
Та ще й перед кожним "діалогом" підіймає ставки. Коли вже до вас хоч це дійде?
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24.12.2021 11:44 Відповісти
"Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность в связи с российской провокацией и агрессией"

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24.12.2021 11:49 Відповісти
 
 