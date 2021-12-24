Кількість жертв пожежі в готелі під Вінницею зросла: у лікарні помер 43-річний чоловік

43-річний чоловік, який вистрибнув у вікно під час пожежі у готельному комплексі "Баттерфляй" під Вінницею, помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", таку інформацію підтвердив медичний директор Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги Богдан Трохименко.

Стан чоловіка був вкрай важкий. Мав травму кісткового мозку та черепно-мозкову травму. Був прооперований та знаходився в реанімаційному відділенні на штучній вентиляції легень

Друга травмована, 19-річна дівчина, досі у важкому стані.

Нагадаємо, пожежа у готельно-ресторанному комплексі "Батерфляй" сталася 22 грудня близько третьої ночі. Евакуювали 60 людей, з них 53 дитини. На базі комплексу саме проходили навчально-тренувальні збори збірної області з тхеквондо.

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Під час пожежі загинула уродженка АР Крим 21-річна дівчина, яка працювала на території комплексу. Дівчина вистрибнула з вікна на шостому поверсі. Від отриманих травм вона померла на місці. Із вікна шостого поверху вистрибнули також 19-річна дівчина та 43-річний чоловік.

23 грудня у Вінницькому міському суді орендарці готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй" обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 лютого.