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Новини
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Детективи НАБУ знайшли мільйони готівки під час обшуків у радника голови ДПС Крамаренка

Детективи НАБУ знайшли мільйони готівки під час обшуків у радника голови ДПС Крамаренка

Національне антикорупційне бюро вилучило мільйони готівкових коштів під час обшуку будинку та готелю Олександра Крамаренка - радника двох колишніх голів Державної податкової служби – Євгена Олейнікова та Олексія Любченка. У них також проводили обшуки у цій же справі.

Про це йдеться в ухвалі апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 2 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло".

Як відомо, 3 листопада у пресслужбі НАБУ зазначили, що САП спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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Також того ж дня детективи обшукали будинок та офіс радника Любченка, коли той обіймав посаду голови ДПС, Олександра Крамаренка. Він же був і радником наступника Любченка на цій посаді Євгена Олейнікова. За версією слідства, Крамаренко займався щомісячним збором неправомірної вигоди за вчинення дій щодо уникнення зупинень реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних. Ці гроші нібито потім передавали керівництву Державної податкової служби. Серед фірм, які фігурують у матеріалах, згадуються такі: ТОВ "Торговий дім Полтава Будторгсервіс", ТОВ "Норд Трейдінг Фіш", ТОВ "Абінгдон Плюс", ТОВ "Сельзохспектр", ТОВ "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" і ТОВ "Євро Сіетл".

Під час обшуків у Крамаренка знайшли 993 700 доларів і 30 000 євро в його офісі, який розташований у готельно-розважальному комплексі "РК Галера" на Дніпрі, а в житловому будинку – 23 205 євро, 216 473 доларів і 2,35 млн грн. Сам він не зміг пояснити походження валюти в готівці, а його адвокати надали лише договір дарування 56 млн грн дружині Крамаренка від її батька.

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Детектив також пояснив, що навіть якщо ці 56 млн грн і обміняли на валюту, то її еквівалент був переведений на банківський рахунок в Укргазбанку в сумі 2 млн доларів. Тобто знайдена в офісі та будинку сума не може бути частиною подарованих грошей. До того ж, захист не надавав доказів обміну подарованих гривень на валюту. Слідство вважає, до Крамаренко міг набути ці гроші кримінально протиправним шляхом.

Як встановила апеляційна палата ВАКС, згідно рапорту Служби безпеки України, Крамаренко займався збором нібито неправомірної вигоди і міг у себе в офісі у готельно-розважальному комплексі "РК Галера" на Дніпрі зберігати ці гроші. За даними СБУ, він щомісяця проводив зустрічі та збирав грошові кошти від керівництва регіональних ДПС.

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В одному з протоколів негласних слідчих (розшукових) дій зафіксована розмова між Крамаренком та заступником начальника Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Останній повідомив, що доручив начальнику цього ж управління передати Крамаренку якісь "документи". Надалі вони обговорили місце і дати зустрічі. Тобто Крамаренко, не будучи службовою особою, безпосередньо спілкувався з особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, і зустрічався для отримання від них "документів".

Тож апеляційна палата ВАКС за скаргою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішила накласти арешт на гроші, вилучені під час обшуку в офісі Крамаренка, а саме: 993 700 доларів і 30 000 євро. Водночас 23 205 євро, 216 473 доларів і 2,35 млн грн, які знайшли в будинку, не заарештували.

Наразі у справі нікому не повідомлено про підозру.

Також читайте: Після дискредитації Любченка та його команди Єрмак і Татаров отримають повний контроль над фіскальним блоком, - Бутусов про обшуки у Держподатковій службі

НАБУ (5058) Держприкордонслужба (5922) обшук (1970) Крамаренко (6) Любченко Олексій (114) Олейніков Євген (10)


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Топ коментарі
+2
Тю. Така дрібниця. Мабуть заначка на бухло від дружини.
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24.12.2021 11:34
+1
Дело ж не в этом) Они же их не смогут даже конфисковать, официально)
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24.12.2021 11:45
+1
А что на держслужбе можно честно заработать такие бабки? Научите как?
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24.12.2021 11:56
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Тю. Така дрібниця. Мабуть заначка на бухло від дружини.
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24.12.2021 11:34 Відповісти
Дело ж не в этом) Они же их не смогут даже конфисковать, официально)
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24.12.2021 11:45 Відповісти
да все сделают как надо нанесут на первые купюры всех пачек слово--хабар состряпают оперативное дело задним числом впишут туда номера купюр с надписью хабар и все хрен отмоешься ....думаю бабло то ОБЩАК КАССА Крамаренко был неким кассиром нала черного на негласные финансированные проекты программы и задачи...
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24.12.2021 12:13 Відповісти
ВАлькирия ХС 70 - самалет такой был, кажется, почти гиперзвуковый! Ты - летчик?
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24.12.2021 12:43 Відповісти
Таки да. И вехние купюры предоставят следствию. А остальное разделят. Или не?
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24.12.2021 13:59 Відповісти
Мдя.... Обыск то хоть на каком основании проводили?) Вы предполагаете или у вас есть доказательства, что деньги получены преступным путем?) Рукожопы...
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24.12.2021 11:42 Відповісти
А что на держслужбе можно честно заработать такие бабки? Научите как?
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24.12.2021 11:56 Відповісти
С чего вы взяли что он на госслужбе?) Скорей всего нет) Хотя от зеленых идиотов всего можно ожидать) Я ведь не об этом... Понятно, что НАБУ все правильно определило и эти бабки это откаты... Только это нужно ДОКАЗАТЬ... А судя по той инфе что озвучило НАБУ, доказать они ничего не могут, а только ПРЕДПОЛОГАЮТ) Или уже договорились) Или еще только сбивают свою долю... В данной ситуации они могут доказать если только кто то расколится) Больше на показуху похоже)
И да... Пускай вас не смущает, что озвучена фамилия и т.д.) Одного моего знакомого по ВСЕМ центральным каналам показали, как его задерживали с крупной партией наркоты... 60 тыс баксов и через неделю он был дома... Как раз Оранжевая революция была в самом разгаре)
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24.12.2021 12:19 Відповісти
А зачем доказывать? Кому? Нам и так понятно. А коммерческий суд принимает не доказательства, а бабло
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24.12.2021 12:46 Відповісти
Да нет))) До суда дело должно еще дойти) Коммерческое в данном случае НАБУ... К сожалению...
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24.12.2021 12:53 Відповісти
Он на держслубе потому как штатный советник и значит не на общественных началах. Во-вторых в этом ведомстве достаточно секретов в т.ч. И государственных. В третьих меня после Гоги замминистра МВД и его жены, я уже ничему не смущаюсь и не удивляюсь. Хотя это было в Украине всегда но наверное не так открыто как при нынешнем бездарном маланском правителе. Даже при зэке такие люди реально сидели у нас же всё «о зухенвей!»
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24.12.2021 15:06 Відповісти
Получать зарплату из бюджете и быть на госслужбе это не одно и тоже) Как и простая уборщица тоже получает зарплату из бюджета))) Он всего лишь советник, он не принимает решений и не ставит свою подпись) Так что у него нет обязательного декларирования и под него не подходит этот закон, что он должен доказывать откуда деньги) А по всем остальном я и не пытаюсь спорить, так как вы на 100% правы)
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24.12.2021 16:48 Відповісти
хотів все в одно хлєбало, а так нізя
нада дєліцца
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24.12.2021 12:09 Відповісти
Откупится!
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24.12.2021 12:23 Відповісти
Сделка со следствием. Да, Паравоз. Именно откупится.
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24.12.2021 12:41 Відповісти
Налоговая имеет больше признаков ОПГ, нежели государственного института. И так было всегда...
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24.12.2021 12:42 Відповісти
Еще один «патриот Украины», которому не хватает на проживание зарплаты.
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24.12.2021 13:23 Відповісти
а нам всім рро або прро на вибір
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24.12.2021 14:20 Відповісти
Завтра їм повернуть гроші а слідчих змусять вибачитися
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24.12.2021 14:20 Відповісти
Скрудж МакДак
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24.12.2021 14:39 Відповісти
 
 