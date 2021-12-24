Детективи НАБУ знайшли мільйони готівки під час обшуків у радника голови ДПС Крамаренка

Національне антикорупційне бюро вилучило мільйони готівкових коштів під час обшуку будинку та готелю Олександра Крамаренка - радника двох колишніх голів Державної податкової служби – Євгена Олейнікова та Олексія Любченка. У них також проводили обшуки у цій же справі.

Про це йдеться в ухвалі апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 2 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло".

Як відомо, 3 листопада у пресслужбі НАБУ зазначили, що САП спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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Також того ж дня детективи обшукали будинок та офіс радника Любченка, коли той обіймав посаду голови ДПС, Олександра Крамаренка. Він же був і радником наступника Любченка на цій посаді Євгена Олейнікова. За версією слідства, Крамаренко займався щомісячним збором неправомірної вигоди за вчинення дій щодо уникнення зупинень реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних. Ці гроші нібито потім передавали керівництву Державної податкової служби. Серед фірм, які фігурують у матеріалах, згадуються такі: ТОВ "Торговий дім Полтава Будторгсервіс", ТОВ "Норд Трейдінг Фіш", ТОВ "Абінгдон Плюс", ТОВ "Сельзохспектр", ТОВ "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" і ТОВ "Євро Сіетл".

Під час обшуків у Крамаренка знайшли 993 700 доларів і 30 000 євро в його офісі, який розташований у готельно-розважальному комплексі "РК Галера" на Дніпрі, а в житловому будинку – 23 205 євро, 216 473 доларів і 2,35 млн грн. Сам він не зміг пояснити походження валюти в готівці, а його адвокати надали лише договір дарування 56 млн грн дружині Крамаренка від її батька.

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Детектив також пояснив, що навіть якщо ці 56 млн грн і обміняли на валюту, то її еквівалент був переведений на банківський рахунок в Укргазбанку в сумі 2 млн доларів. Тобто знайдена в офісі та будинку сума не може бути частиною подарованих грошей. До того ж, захист не надавав доказів обміну подарованих гривень на валюту. Слідство вважає, до Крамаренко міг набути ці гроші кримінально протиправним шляхом.

Як встановила апеляційна палата ВАКС, згідно рапорту Служби безпеки України, Крамаренко займався збором нібито неправомірної вигоди і міг у себе в офісі у готельно-розважальному комплексі "РК Галера" на Дніпрі зберігати ці гроші. За даними СБУ, він щомісяця проводив зустрічі та збирав грошові кошти від керівництва регіональних ДПС.

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В одному з протоколів негласних слідчих (розшукових) дій зафіксована розмова між Крамаренком та заступником начальника Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Останній повідомив, що доручив начальнику цього ж управління передати Крамаренку якісь "документи". Надалі вони обговорили місце і дати зустрічі. Тобто Крамаренко, не будучи службовою особою, безпосередньо спілкувався з особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, і зустрічався для отримання від них "документів".

Тож апеляційна палата ВАКС за скаргою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішила накласти арешт на гроші, вилучені під час обшуку в офісі Крамаренка, а саме: 993 700 доларів і 30 000 євро. Водночас 23 205 євро, 216 473 доларів і 2,35 млн грн, які знайшли в будинку, не заарештували.

Наразі у справі нікому не повідомлено про підозру.

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