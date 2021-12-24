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Новини
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"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця цього року. Процес його сертифікації триватиме до середини наступного року, - віцепрем'єр РФ Новак

Російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця поточного року. А процес його сертифікації може бути завершений у середині 2022 року.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "ТАСС".

"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.

Читайте також: Існує суттєва ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі, - Вітренко

Автор: 

газ (10405) газопровід (1546) росія (64895) Північний потік (2461) Новак Олександр (175)


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Топ коментарі
+7
Фуй вам за комірець!
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24.12.2021 11:36
+4
Наивный ватный оптимист . Если путло выйдет за "красную линию" (в зверинце это единственное понятие ограниченной обоссаной-помеченой территории) , труба сгниёт на дне моря .
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24.12.2021 11:40
+4
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24.12.2021 11:52
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Фуй вам за комірець!
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24.12.2021 11:36 Відповісти
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
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24.12.2021 12:01 Відповісти
Наивный ватный оптимист . Если путло выйдет за "красную линию" (в зверинце это единственное понятие ограниченной обоссаной-помеченой территории) , труба сгниёт на дне моря .
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24.12.2021 11:40 Відповісти
Он тогда сделает цену в 3000 и ему сертификационные документы в клювике принесут
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24.12.2021 14:28 Відповісти
Перед уходом ***** видимо закончит все эти гигантские стройки труб, АЭС, верфей и мегазаводов, на которые сейчас уходят куча нефтеденег, и даст лаптям на пожить. В итоге возможные вялые протесты и грызня за власть утихнут сами собой и русня веберет кого скажут, скорее всего шойгу.
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24.12.2021 11:42 Відповісти
будет или медведев или кадыров. смотря кто кого раньше убьет.
но реальная власть так и останется у верхушки военных и гебни
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24.12.2021 11:47 Відповісти
не куда он не уйдет ,выборы в 24году, конституцию переписали, он опять может балотироваться,не зря его обнуленный называют.
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24.12.2021 12:17 Відповісти
Ну когда то едь уйдёт
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24.12.2021 12:27 Відповісти
не будет никакого сп2))
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24.12.2021 11:47 Відповісти
Во мечтатель
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24.12.2021 11:47 Відповісти
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24.12.2021 11:52 Відповісти
Через украинскую трубу можно в Европу качать газа в 2 раза больше чем нужно Европе....Внимание вопросо...нахер вбухали стока бабла в это дерьмо?
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24.12.2021 11:53 Відповісти
ответ для любого с мозгами думаю очевиден, у меня жена на работу на такси ездила, кто деньги получал? а сейчас она на своей машине ездит , а таксист чегото обиделся.
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24.12.2021 12:19 Відповісти
Газогон из Норвегии запустят летом 2022 года... Северное говно не запустят даже к осени 2022 года...Анналена Бербок глава МИД Германии отменила запуск Путлера... Лавров уже угрожает войной Европе,передает сайт Украина 24....Рюссише бараны....вас кинули....
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24.12.2021 11:57 Відповісти
А также кинули тех кто газ на СПОТе покупает, а Германия там активно и весьма прибыльно торгует своими излишками. Полагаю Бербок в курсах откуда излишки взялись.
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24.12.2021 13:11 Відповісти
Тсс. Просто бизнес, ничего личного.
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24.12.2021 13:27 Відповісти
Тот который дпже строить не начинали?
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24.12.2021 13:26 Відповісти
Самое смешное что теперь москалям спешить некуда. Нынешние цены на газ их устраивают.
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24.12.2021 11:57 Відповісти
Газогон ЯМАЛ-Европа остановил добычу газа...,Вентиль опять сломался или взрыв на ветке...
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24.12.2021 11:59 Відповісти
Ищут украинских диверсантов, коняка готовит речь!
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24.12.2021 12:20 Відповісти
он норму дал, а по завышенным ценам не кто не захотел покупать, вот и остановили подачу, но германия включила реверс, они покупают по 220 и газпром им лишку дал, они эту лишку польше забарыжили, еще и наварились нехило так , потому и тянут с сп 2, им смысла нету они гроши закалачивают
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26.12.2021 18:08 Відповісти
Быдло Мавзолейное...вы идиотами были ими и подохнете...Норвегия закрыла окно свом газом которое обраазовалось после остановки Ямал-Европа....
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24.12.2021 12:02 Відповісти
Норвегия Forever!!!///Мочи рюсских баранов....
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24.12.2021 12:03 Відповісти
Мавзолейные хрюкните про браццкий одинарот...
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24.12.2021 12:05 Відповісти
Да, да,знаем! Бо вы еще и газ по нему качать не начали, а воняет по всему миру.
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24.12.2021 12:10 Відповісти
 
 