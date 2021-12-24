"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця цього року. Процес його сертифікації триватиме до середини наступного року, - віцепрем'єр РФ Новак

Російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця поточного року. А процес його сертифікації може бути завершений у середині 2022 року.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.

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