"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця цього року. Процес його сертифікації триватиме до середини наступного року, - віцепрем'єр РФ Новак
Російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця поточного року. А процес його сертифікації може бути завершений у середині 2022 року.
Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.
Топ коментарі
+7 Rulya Kosh
показати весь коментар24.12.2021 11:36
+4 Envoy
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+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.12.2021 11:52
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И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
но реальная власть так и останется у верхушки военных и гебни