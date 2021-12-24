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Новини
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За два роки в Україні оновлено та побудовано понад 40% основної мережі доріг, - Зеленський

За два роки в Україні оновлено та побудовано понад 40% основної мережі доріг, - Зеленський

За два роки функціонування програми "Велике будівництво" в Україні вдалося поновити понад 40% доріг державного значення.

Про це заявив заявив президент України Володимир Зеленський виступаючи на форумі "Україна 30. Дороги та мости" у п'ятницю, 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За два роки програми "Велике будівництво" оновлено та побудовано, як ми бачимо, згідно зі статистикою, понад 40% основної мережі доріг в Україні, які об'єднують між собою міста та регіони", - сказав Зеленський.

За його словами, це становить приблизно 14 тис. км доріг, з яких 7,5 тис. км було побудовано й оновлено у 2021 році та 6,5 тис. км у 2020 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До карпатських курортів зробили 169 км доріг, наступного року зроблять ще більше 400 км, - Укравтодор. ФОТО

У межах програми також вдалося побудувати та оновити понад 500 мостів і мостових переходів у всій країні.

Говорячи про Київську об'їзну дорогу, президент зазначив, що нині триває експериментальна процедура з пошуку підрядної організації та фінансування проекту.

Зеленський додав, що такий результат став можливим завдяки зміні підходу до державних інвестицій, закупівлі та ціноутворенню, залученню державних і міжнародних коштів, а також зниженню собівартості на 1 км дороги.

Також читайте: Поблизу Маріуполя завершився ремонт міжнародної траси М-14, - Служба автомобільних доріг. ФОТО

дороги (3056) Зеленський (23659) будівництво (3013) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+18
Обороный заказ укатал в асфальт.
Нарколыга обдолбаный.
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24.12.2021 11:46
+18
".. а також посадили 1 млрд.дерев, дали кожному ФОПу по офшору, а кожному вчителю по 4000 долл зарплати, провели чемпионат по ковіду, побудували мільон літаків щоб "всіх бамбить!" та зеленський привітав зеленського з НовимРоком"..
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24.12.2021 11:51
+14
враньё)
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24.12.2021 11:46
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враньё)
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24.12.2021 11:46 Відповісти
".. а також посадили 1 млрд.дерев, дали кожному ФОПу по офшору, а кожному вчителю по 4000 долл зарплати, провели чемпионат по ковіду, побудували мільон літаків щоб "всіх бамбить!" та зеленський привітав зеленського з НовимРоком"..
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24.12.2021 11:51 Відповісти
п.с. пригадалося, як зеЛох брехав про дороги:

президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
Або як Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

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24.12.2021 11:54 Відповісти
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24.12.2021 12:36 Відповісти
в Днепропетровской области построили 7км новых дорог. семь километров. по буквам для подоляковских ботов. семен. емеля. михаил. мягкий знак.
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24.12.2021 13:53 Відповісти
а ну расскажи мне, сколько в области было построено за 2 года новых дорог) люди ездят через Днепр в объезд из Харькова до Запорожья. потому что Харьков-Симферополь некому отремонтировать) а Днепр-Запорожье делал Гройсман.
кстати, Днепр относится к Днепропетровской области. и на всю область это единственная новая дорога. которую, к тому же, начали делать при Гройсмане)
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24.12.2021 16:15 Відповісти
начнем с того, что не при гройсмане, а при яныке. При Порошенко ее заморозили. Днепр-Запорожье по Днепропетровской области убитая дорога. Я знаю. Почему то она всегда была хуже чем по Запорожской области. Только въезжаешь в Запорожскую и сразу дорога другого качества..
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24.12.2021 16:38 Відповісти
в 18м году отремонтировали Днепр-Запорожье, кстати. не помнишь, чье правительство тогда было?
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24.12.2021 16:16 Відповісти
Вижу, что тортики любишь. _https://gorod.dp.ua/news/186761. Так сколько дорог было построено при пете? Почему при Пете не сделали дорогу КрРог Николаев знаешь? Потому что деньги выделенные на ремонт этой дороги лоббисты из западной Украины перетащили себе.
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25.12.2021 11:33 Відповісти
Днепр-Решетиловка закопали еще несколько лярдов, она так и не доделана. ездят через Красноград
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24.12.2021 16:17 Відповісти
Днепр-Николаев полностью отремонтировать ума тоже не хватило)
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24.12.2021 16:18 Відповісти
так сколько дорог при пете построили?
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24.12.2021 16:45 Відповісти
... естественно вранье! причем в стиле путина, сы в глаза - пока роса очи не выест. Что бы построить новую дорогу надо минимум год, что бы насыпь остоялась, иначе дорога сползет, развалится или превратится в танкодром, а тут за месяц или два кучу всего построили, смех и грех! ... 40% дорог Украины отремонтировано и вновь построено! смех да и только ... цитата (см. выше в заметке): По его (Зеленского) словам, это составляет около 14 тыс. км дорог, из которых 7,5 тыс. км были построены и обновлены в 2021 году, 6,5 тыс. км - в 2020 году... а на деле проведен ямочный ремонт на 86% дорог, а остальное было потрачено на укладку нового слоя асфальтобетона (так называемого коврик износа) ... и очень небольшое количество действительно новых дорог было построено (в разных изданиях расходятся мнения насчет нового дорожного строительства от 168 км до 211 км.) ...я очень хочу посмотреть как оно будет выкручиваться после окончания срока своего президентства ... да скорее всего и не будет, сдрыснет в парашку
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24.12.2021 13:51 Відповісти
ямочным ремонтом при порохе и яныке занимались. Похоже что ты дальше ближайшего супермаркета нос не высовывал.
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24.12.2021 16:15 Відповісти
та зірвані РАКЕТНИ ПРОГРАМИ України:

не знайшлося навіть 40 млн. дол Користельову на ЗРК

 навіщо ці дороги ?
хто по ним буде їздити, рашкованські танки ?

нагадаю, в Криму з'економили на армії - там були місцеві контрактники, яким не треба було будувати службове житло
результат - втратили активів на триліони доларів і, головне частину території України
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24.12.2021 15:28 Відповісти
Опудало сломалось и несет бред.
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24.12.2021 11:46 Відповісти
Вот тут даже не получается сказать в его адрес гадость .
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24.12.2021 11:46 Відповісти
Треба постаратися. Бо то а шо ж воно як шо то шо, бо Зе то не шо, а треба шо.
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24.12.2021 11:58 Відповісти
Согласен, гадость не скажешь, а правду можно говорить? Ведь тоже гадость???
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24.12.2021 12:13 Відповісти
Обороный заказ укатал в асфальт.
Нарколыга обдолбаный.
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24.12.2021 11:46 Відповісти
серед всих доріг пріорітет надається білим доріжкам ))
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24.12.2021 11:47 Відповісти
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24.12.2021 11:47 Відповісти
сцікун знову мочить! Кокс.......
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24.12.2021 11:47 Відповісти
он не идиот и не наркоман ! Он - враг!
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24.12.2021 11:51 Відповісти
не тільки ворог, а і ідіот та наркоман.
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24.12.2021 11:53 Відповісти
Бреше і не червоніє. До тебе торчок життя в крахні не було?
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24.12.2021 11:51 Відповісти
Дороги это хорошо когда люди имеют возможность купить лекарства , чтобы выжить. А если Ковидному больному выставляют счет в 100тыс грн на Ремдесивир и другие препараты, то тут не до инфраструктуры. Для тысяч людей отсутсвие гос. финансирования при лечении Ковида стало смертным приговором. Нужно сразу с количеством километров дорог упоминать цифры количества неспасенных жизней на 1км дороги.
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24.12.2021 11:55 Відповісти
Дороги державного значення це до Кончи Заспи, да до маєтків слуг народу, а іншим ямковий ремонт за ціною будівницmтва з нуля?
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24.12.2021 11:56 Відповісти
А вокруг дорог слуги с косами стоят и тишина...
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24.12.2021 12:01 Відповісти
А у нас снова электричества нет. Снова плановые работы. В мороз
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24.12.2021 12:11 Відповісти
Сижу, хата остывает и радуюсь дорогам.
С одной стороны дороги это хорошо, но без света плохо. Планове ремонты уже подзадолбали с ноября.
Дороги хорошо, но все основные продукты, кроме алкогольки, за год подорожали на 10-50%.
Дороги хорошо, но проезд в транспорте подорожал +20%.
Дороги хорошо, но переход от совка вмцивилизованный мир лежит через судебную реформу, а тут не то что на ноль продвинулись за более, чем 2,5 года, так еще опозорились по максимуму с прокурором САП.
Дороги это хорошо и всё...
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24.12.2021 12:31 Відповісти
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24.12.2021 12:58 Відповісти
У меня нет долгов за электричество. Я официально работаю.
Мне, что ещё и за них работать?
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24.12.2021 13:32 Відповісти
Без електрики не працює котел, чи опалення електричне?
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24.12.2021 12:39 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь?
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24.12.2021 13:12 Відповісти
Просто цікаво.
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24.12.2021 13:18 Відповісти
Оба варианта без электрики не работают
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24.12.2021 13:31 Відповісти
Бажано мати альтернативу. Наприклад твердопаливний котел в якому можна палити всьо, або камін.
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24.12.2021 13:35 Відповісти
дороги могли бы и подождать...их можно было бы и не столь быстрями темпами.лучше бы на эти деньги обновить ПВО Украины.это куда как актуальнее. Даже если Россия просто устраивает цирк с запугиванием,всё равно оборону,особенно противовоздушную нужно укреплять.И не нужно столько денег "закатывать в асфальт".пока есть куда как первостепеннее проблемы.кстати.и депутатам и гос. чиновникам не нужно на данный период повышать зарплаты и другие материальные блага 9это касается и лиц,получающих пенсию свыше 8 тысяч)
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24.12.2021 12:24 Відповісти
Дороги, дороги...
Тут многим на еду не хватает, а зЕлох о дорогах беспокоится. Блин, а тротуары, только ноги ломать! Конечно ноги не колёса импортных машин, можно и потерпеть...
PS: зЕлох, а сколько миллионеров появилось на Вяликай стройке, а сколько трупов уложено?
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24.12.2021 12:25 Відповісти
может он для продвижения российской армии их делает?
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24.12.2021 13:17 Відповісти
Может лучше "Нептуны" и "Стугны" делать в нужных для армии количестве ?....
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24.12.2021 12:37 Відповісти
А как же тогда "нада проста перестать стрилять"?
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24.12.2021 12:47 Відповісти
масовик-дорожник
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24.12.2021 12:38 Відповісти
Вот еще один железноДОРОЖНИК...

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24.12.2021 12:49 Відповісти
пошел в пень...
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24.12.2021 12:45 Відповісти
так где эти построенные дороги? На юге их как не было так и нету.
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24.12.2021 12:46 Відповісти
"снижение себестоимости на 1 км дорог"?
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24.12.2021 12:47 Відповісти
еще две дорожки и будет 140-146%...
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24.12.2021 13:05 Відповісти
Вместо укреплений и противотанковых рвов оно настроило дорог для кацапских танков. Оно идиот? Нет, оно враг!
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24.12.2021 13:13 Відповісти
та же мысль
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24.12.2021 13:18 Відповісти
Минутка занимательной нумерологии.
Я давно замечал сранноую любовь зебилов к цифре 4 (которая кстати в Китае считается цифрой смерти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F ( Тетрафобия ) ).
По их заявлениям:
40% дорог отремонтировано
4000 баксов ЗП учителям.
на 40% возрастёт ВВП.
40 тысяч новых рабочих мест.

кроме того:
4млрд гривен простили долгов Коломойскому
потом ещё на 4 млрд отменили налогов за пользования надрами.
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24.12.2021 13:19 Відповісти
*сранноую = странную
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24.12.2021 13:19 Відповісти
Коротко,1.вибрана найгірша стратегия це коли будувати дорги використовуючи матеріали походженням з країни яку ти вважаєш ворогом, підтримуючи фінансово із свого бюджету війну проти себе самого.2контроль якості виконаних робіт поганий,тому вже через пару місяців на обновах з'являються ями,переконався в цьому побачивши на власні очі.
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24.12.2021 13:30 Відповісти
дорожный маньяк
в стране война - на армию денег нет
в стране эпидемия - кислород забыли купить
в стране зима - газ не купили летом, уголь тоже забыли
а у ипаната "дороги". кому ты **** упал со своими дорогами когда в главном полная жопа?
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24.12.2021 13:31 Відповісти
Буба, а что в Украине сделано, чтобы по этим дорогам люди не продолжали покидать страну в поисках лучшей жизни ?
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24.12.2021 13:44 Відповісти
З 01.01.2022 - ціна на газ для підприємств 76000 грн. Вова, I love you © сеть
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24.12.2021 13:45 Відповісти
"Порох начал ремонтировать дороги")))))))))))) как же, помню как петя торжественно под видеокамеры со всей страны "открывал" дорогу Одесса-Рени, построенную...Саакашвили)))))))))))))))) прошу, не надо пытаться привязывать порошенку к ремонтам дорог в Украине - это "впихивать невпихуемое" как говорил покойный Плющ))))))))))))))))
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24.12.2021 15:08 Відповісти
Эх, дороги, Пыль да туман...Туман рассеется, когда этот президент уйдёт, пыл останется, а дороги (карета) превратиться в тыковку.
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24.12.2021 15:22 Відповісти
Матчастина.

В Україні до 14 року було близько 170 тис. км загальнодержавного значення. Які при темпах капремонту 1-3 тис. км на рік були приреченими гарантовано зникнути, бо міжремонтний інтервал у півстоліття це смерть автошляхів. Так от щоб влада не була у цьому винною, десь у 2017 році загальнодержавний кілометраж директивно скоротили одразу до 55 тис. Тобто, 115 тисяч "списали" у місцеві під відповідальність регіональних структур, а в решту 55 великобудівельники закопують тепер всі гроші і розповідають про плани капітального відновлення незабаром усіх загальнодержавних автошляхів.

Але треба мати на увазі - "усіх" це лише третина від реально всіх. Дві третини реально йдуть під ліквідацію.
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24.12.2021 16:45 Відповісти
 
 