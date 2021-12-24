За два роки в Україні оновлено та побудовано понад 40% основної мережі доріг, - Зеленський
За два роки функціонування програми "Велике будівництво" в Україні вдалося поновити понад 40% доріг державного значення.
Про це заявив заявив президент України Володимир Зеленський виступаючи на форумі "Україна 30. Дороги та мости" у п'ятницю, 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За два роки програми "Велике будівництво" оновлено та побудовано, як ми бачимо, згідно зі статистикою, понад 40% основної мережі доріг в Україні, які об'єднують між собою міста та регіони", - сказав Зеленський.
За його словами, це становить приблизно 14 тис. км доріг, з яких 7,5 тис. км було побудовано й оновлено у 2021 році та 6,5 тис. км у 2020 році.
У межах програми також вдалося побудувати та оновити понад 500 мостів і мостових переходів у всій країні.
Говорячи про Київську об'їзну дорогу, президент зазначив, що нині триває експериментальна процедура з пошуку підрядної організації та фінансування проекту.
Зеленський додав, що такий результат став можливим завдяки зміні підходу до державних інвестицій, закупівлі та ціноутворенню, залученню державних і міжнародних коштів, а також зниженню собівартості на 1 км дороги.
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президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
Або як Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
кстати, Днепр относится к Днепропетровской области. и на всю область это единственная новая дорога. которую, к тому же, начали делать при Гройсмане)
не знайшлося навіть 40 млн. дол Користельову на ЗРК
навіщо ці дороги ?
хто по ним буде їздити, рашкованські танки ?
нагадаю, в Криму з'економили на армії - там були місцеві контрактники, яким не треба було будувати службове житло
результат - втратили активів на триліони доларів і, головне частину території України
Нарколыга обдолбаный.
С одной стороны дороги это хорошо, но без света плохо. Планове ремонты уже подзадолбали с ноября.
Дороги хорошо, но все основные продукты, кроме алкогольки, за год подорожали на 10-50%.
Дороги хорошо, но проезд в транспорте подорожал +20%.
Дороги хорошо, но переход от совка вмцивилизованный мир лежит через судебную реформу, а тут не то что на ноль продвинулись за более, чем 2,5 года, так еще опозорились по максимуму с прокурором САП.
Дороги это хорошо и всё...
Мне, что ещё и за них работать?
Тут многим на еду не хватает, а зЕлох о дорогах беспокоится. Блин, а тротуары, только ноги ломать! Конечно ноги не колёса импортных машин, можно и потерпеть...
PS: зЕлох, а сколько миллионеров появилось на Вяликай стройке, а сколько трупов уложено?
Я давно замечал сранноую любовь зебилов к цифре 4 (которая кстати в Китае считается цифрой смерти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F ( Тетрафобия ) ).
По их заявлениям:
40% дорог отремонтировано
4000 баксов ЗП учителям.
на 40% возрастёт ВВП.
40 тысяч новых рабочих мест.
кроме того:
4млрд гривен простили долгов Коломойскому
потом ещё на 4 млрд отменили налогов за пользования надрами.
в стране война - на армию денег нет
в стране эпидемия - кислород забыли купить
в стране зима - газ не купили летом, уголь тоже забыли
а у ипаната "дороги". кому ты **** упал со своими дорогами когда в главном полная жопа?
В Україні до 14 року було близько 170 тис. км загальнодержавного значення. Які при темпах капремонту 1-3 тис. км на рік були приреченими гарантовано зникнути, бо міжремонтний інтервал у півстоліття це смерть автошляхів. Так от щоб влада не була у цьому винною, десь у 2017 році загальнодержавний кілометраж директивно скоротили одразу до 55 тис. Тобто, 115 тисяч "списали" у місцеві під відповідальність регіональних структур, а в решту 55 великобудівельники закопують тепер всі гроші і розповідають про плани капітального відновлення незабаром усіх загальнодержавних автошляхів.
Але треба мати на увазі - "усіх" це лише третина від реально всіх. Дві третини реально йдуть під ліквідацію.