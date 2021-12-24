Технічний збій в роботі столичного дата-центру: виникли проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті

У столичному дата-центрі стався технічний збій. Через технічні причини можливі збої при купівлі квитків в громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КП ГіОЦ КМР.

"Через це тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку. Фахівці транспортного сервісу вже все лагодять і обіцяють одразу повідомити, коли все запрацює як слід", - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі "Київського метрополітену" зазначають, що наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті. Фахівці КП "ГІОЦ" вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою.

Про повноцінне відновлення роботи буде одразу повідомлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій "Київського метрополітену"