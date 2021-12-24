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Новини
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Технічний збій в роботі столичного дата-центру: виникли проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті

Технічний збій в роботі столичного дата-центру: виникли проблеми з оплатою проїзду в громадському транспорті

У столичному дата-центрі стався технічний збій. Через технічні причини можливі збої при купівлі квитків в громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КП ГіОЦ КМР.

"Через це тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку. Фахівці транспортного сервісу вже все лагодять і обіцяють одразу повідомити, коли все запрацює як слід", - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі "Київського метрополітену" зазначають, що наразі можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті. Фахівці КП "ГІОЦ" вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збою.

Про повноцінне відновлення роботи буде одразу повідомлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій "Київського метрополітену"

Автор: 

Київ (19405) Метрополітен (1414) транспорт (1390)


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Диджитализация эпохи Клованов.....

Что сделаешь....
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24.12.2021 11:54 Відповісти
100%! Бо нормальнI Гетьмани тiкають вiд Путлера в Польщу!
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24.12.2021 12:20 Відповісти
в спам
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24.12.2021 12:36 Відповісти
Обиженнй мулосос?
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24.12.2021 18:44 Відповісти
Відпрацьовують "брати" кібернетичні атаки.
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24.12.2021 12:25 Відповісти
дижитализация
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24.12.2021 12:28 Відповісти
поэтому у Зели Напёрсточницы большие надежды на диджитализованные выборы, которые её тупорылый лохторат поддержит лЬохко: или голосовать одним пальцем или идти на выборы - жлоб всегда выберет решение попримитивнее - так Зеля и попала на трон в первый раз... дебилы рулят
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24.12.2021 12:39 Відповісти
 
 