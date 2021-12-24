Переговори США-РФ будуть тристоронніми: Україну представлятиме Америка, - "слуга народу" Мережко
Інтерпретація президента РФ Володимира Путіна в тому, що Росія бере участь у двосторонніх переговорах тільки з США - це його позиція для внутрішніх якихось цілей, пропаганди. Для України критично важливо, щоб США захищали і представляли українські інтереси в цих переговорах з Росією.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
За його словами, тут є елементи човникової дипломатії, але найголовніше, що США виступають адвокатом України. Мережко зазначив, що США чітко зробили заяву, що вони не збираються приймати якісь рішення в обхід України, а потім змушувати їх приймати.
"По суті, ці переговори США-Росія будуть тристоронніми. Україна буде там представлена Сполученими Штатами, які будуть захищати наші інтереси і нашу позицію", - заявив він.
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Я підозрюю, що інтереси України представлятиме росія. Аґент "єрмак" про це домовився.
Уверен почему то, что они помогут украинцам поменять в 2024 персонажей на банковой.... ну без революций и так далее, на выборах. Зреет мысль, что за океаном хватает материала по коррупции венценосного и его шайки, которую сенсационно опубликует СиЭнЭн и Вашингтон пост)
Эту руку нам подали... и уже не раз. Вся эта возня с путлером и переговоры западных лидеров с главным фашистом идут постоянно, отвлекая мордор от назойливости нашего наполеончика и его маниакальность настойчивости встретиться с пуклером 1 на 1. Нам (украинцам) уже как бы намекнули засветив "пандора пейперс", думаю это лишь начало приключений Зебени....
Но ни дай боже нам "мудрий нарид" на плановых или досрочных выберет какого то Разумкова или Притулу....
Но путь к демократии у всех был долгим и тернистым, обильно политым кровью патриотов. Мы в 91-м лишь начали его. Так что тем более запад будет смотреть на нас с надеждой, у всех были ошибки, важно не наступать на те же грабли дважды подряд, что бы казаться вменяемым)
Думаете Байден будет выполнять указания Зе?
При Зеле "Слава Б-гу, что в переговорах про Украину будет участвовать не Зеля".
Или всё-таки 2-сторонними? А какая разница?
https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/ https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3050415211940830&id=100009171422446 43 мин. ·
Своим заявлением, что США готовы помогать партизанскому движению Украины они уподобляют нас афганцам.
Кстати, Люся Арестович по этому поводу тоже высказалась, что афганцы на много умнее украинцев.
Интересно, а шо это американцы и запад не комментируют заявление Путина о том, что по Крыму они уже договорились!
Довіра зникає останньою, не віриться - невже зелені чоловічки , невже вже при владі.- стоп... референдум?
О БОЖЕ!!!!