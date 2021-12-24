УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4864 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 574 75

Переговори США-РФ будуть тристоронніми: Україну представлятиме Америка, - "слуга народу" Мережко

Переговори США-РФ будуть тристоронніми: Україну представлятиме Америка, -

Інтерпретація президента РФ Володимира Путіна в тому, що Росія бере участь у двосторонніх переговорах тільки з США - це його позиція для внутрішніх якихось цілей, пропаганди. Для України критично важливо, щоб США захищали і представляли українські інтереси в цих переговорах з Росією.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тут є елементи човникової дипломатії, але найголовніше, що США виступають адвокатом України. Мережко зазначив, що США чітко зробили заяву, що вони не збираються приймати якісь рішення в обхід України, а потім змушувати їх приймати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові вести переговори вже у січні 2022 року - буде дана відповідь на "пропозиції Москви", - Reuters.

"По суті, ці переговори США-Росія будуть тристоронніми. Україна буде там представлена Сполученими Штатами, які будуть захищати наші інтереси і нашу позицію", - заявив він.

Автор: 

Байден (2883) перемовини (2848) путін (23746) росія (64895) США (22455) Мережко (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Уж лучше США чем Зебил,хоть не будет позорить Украину, уклонист-коленопрекланенный .
показати весь коментар
24.12.2021 11:58
+22
Хороший кокс по Раде гуляет ...
показати весь коментар
24.12.2021 11:53
+16
О чём переговариваться с рашей ? Её слово копейки не стоит .
показати весь коментар
24.12.2021 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороший кокс по Раде гуляет ...
показати весь коментар
24.12.2021 11:53 Відповісти
Если бы кокс, больше смахивает на кизяк.
показати весь коментар
24.12.2021 12:14 Відповісти
по раде сепары табунами гуляют, а в мире решают судьбу Украины без её участия, а все потому что президента у нас нет. Весь цивилизованный мир хочет помочь, а обсудить не с кем, разве что с лидером оппозиции.
показати весь коментар
24.12.2021 12:24 Відповісти
идите дальше: у байдена будет в телефоне включен ваццап с зеленским, вовочка будет все слушать и давать старику ценные указания в форме команд и запретов.
показати весь коментар
24.12.2021 11:54 Відповісти
ну вы зря сегодня ТУТ уже было оговоренно ключевая хотелка Путина мол Украину никогда не пускать в НАТО.. отметена США (как бы Путин не соскочил с переговоров вообще) все остальное ему до лампочки.... он в принщипе и заявил на своей прессухе мол пусть возражают нам плевать и мы будем тупо делать свое...... так и США наплевать и они США НАТО ЕС Украина будут тупо делать СВОЕ.. вопрос на игру- кто первым моргнет....
показати весь коментар
24.12.2021 12:17 Відповісти
О чём переговариваться с рашей ? Её слово копейки не стоит .
показати весь коментар
24.12.2021 11:55 Відповісти
В том то и проблема . Нас опять перед фактом поставят ?
показати весь коментар
24.12.2021 13:06 Відповісти
Уж лучше США чем Зебил,хоть не будет позорить Украину, уклонист-коленопрекланенный .
показати весь коментар
24.12.2021 11:58 Відповісти
Хламідія чартерним рейсом коксу підвезла в зраду.
показати весь коментар
24.12.2021 12:00 Відповісти
А чому не "єрмак"?
---
Я підозрюю, що інтереси України представлятиме росія. Аґент "єрмак" про це домовився.
показати весь коментар
24.12.2021 12:00 Відповісти
Идиот ЗЕбиголовый, США-РФ=1(или 0 в худшем случае), но уж никак не 3 А вообще, как скажут, так опудало и сделает, поскольку не стоит забывать, что "на шее" США еще и Китай. А потому Штатам важно прибрать с себя лишний груз в виде Украины. Как это ни скверно для нас.
показати весь коментар
24.12.2021 12:00 Відповісти
Это параша считает что Украина для США груз, американцы нас считают союзниками. А ты повторяешь кацапскую пропаганду. Американцам нужны надёжные союзники,а лаптям сателлиты.
показати весь коментар
24.12.2021 12:40 Відповісти
Американцам нужны те, кто их не предаст. Ситуация с Порохом или с САП доказывает обратное: зеленский говорит одно, думает другое, делает третье, а что реально у него в макитре и чертям неизвестно. От таких США избавляются. (а ведь это еще до бени они всерьез не добрались, но это вопрос времени). Они взрослые люди и не будут реагировать на каждый закидон опудала. Но такая ситуация не будет продолжаться вечно, у вечности ведь тоже есть свои временные рамки. И тогда все может оказаться достаточно(и это мягко сказано) неприятным для нас.
показати весь коментар
24.12.2021 13:28 Відповісти
но наличие бениной банды у власти не означает, что Белый Дом нас просто кинет на бойню с орками пуйла.
Уверен почему то, что они помогут украинцам поменять в 2024 персонажей на банковой.... ну без революций и так далее, на выборах. Зреет мысль, что за океаном хватает материала по коррупции венценосного и его шайки, которую сенсационно опубликует СиЭнЭн и Вашингтон пост)
показати весь коментар
24.12.2021 14:33 Відповісти
Может быть поздновато. Ситуация нагнетается с каждым днем и когда все взорвется - непонятно. Уже есть данные про то, что прокурор подписал арест Пороха с залогом, хотя относительно небольшим - 1 миллион грн. до 2024 можно и не дотянуть, А учитывая то, что они и с выборами будут проводить махинации, то рассчитывать на то, что смена власти произойдет после выборов не стоит. Они будут пытаться удержаться у власти любой ценой. Здесь конфликт просто неизбежен.
показати весь коментар
24.12.2021 14:41 Відповісти
слухи про арест имеют быть "основание". тем более адекватностью с банковой не пахнет, но спасение утопающего дело рук самого утопающего. Нам могут подать руку, но хвататься за нее должны мы сами.
Эту руку нам подали... и уже не раз. Вся эта возня с путлером и переговоры западных лидеров с главным фашистом идут постоянно, отвлекая мордор от назойливости нашего наполеончика и его маниакальность настойчивости встретиться с пуклером 1 на 1. Нам (украинцам) уже как бы намекнули засветив "пандора пейперс", думаю это лишь начало приключений Зебени....
Но ни дай боже нам "мудрий нарид" на плановых или досрочных выберет какого то Разумкова или Притулу....
показати весь коментар
24.12.2021 14:57 Відповісти
На слухи они плевали и пошли ва-банк. Думаю, что ответ будет серьезным. Но все это спровоцирует большой бум, из которого не все выберутся. А по выборам...Если по какому-то чуду мы доберемся до выборов, то это будут не выборы, а опять же Майдан, потому как они будут сфальсифицированы. Ровно как в 2004. Подготовка уже начата, где электронное голосование является одной из составляющих фальсификаций. Но поглядим как Украине аукнутся текущий кризис в чугунке опудала. Боюсь, ничего веселого это не принесет.
показати весь коментар
24.12.2021 15:35 Відповісти
опасения, что квартал без крови не отдаст власть действительно присутствуют... особенно глядя на довыборы Васи Гантели. Да и шансов жить не тужить после президентства у Зели маловато, слишком много криминала наворотили уже ребята.
Но путь к демократии у всех был долгим и тернистым, обильно политым кровью патриотов. Мы в 91-м лишь начали его. Так что тем более запад будет смотреть на нас с надеждой, у всех были ошибки, важно не наступать на те же грабли дважды подряд, что бы казаться вменяемым)
показати весь коментар
24.12.2021 15:44 Відповісти
Зелю на переговоры выпускать нельзя. А то он с Путлером Байдену быстро мозги забьют.
показати весь коментар
24.12.2021 12:02 Відповісти
США виступають адвокатом України!? В 1938 році Англія і Франція виступали адвокатом Чехословаччини, а до того були стурбовані настільки, що нарешті уступили Чехословаччину Гітлеру, без самої Челословаччини - "Мюнхенское соглашение считается кульминацией британо-французской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F политики умиротворения . Война в Европе, которую Гитлер хотел спровоцировать, была предотвращена. Великобритания и Франция дали понять чехословацкому правительству, что если требования Германии будут отклонены, никакой помощи ожидать не стоит. Чтобы избежать войны, Чехословакия приняла условия соглашения. Из-за обстоятельств соглашение также называют мюнхенским сговором. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
показати весь коментар
24.12.2021 12:07 Відповісти
очень похоже на нашу ситуацию...
показати весь коментар
24.12.2021 12:11 Відповісти
Але німці на росіян геть не схожі...
показати весь коментар
24.12.2021 12:34 Відповісти
Тристоронніми, чотирьохсторонніми... переговори були за часів Порошенка, коли він особисто приймав участь та особисто приймав рішення з іншими лідерами держав при обговоренні питань щодо України, а тим більше питань безпеки держави... За 2.5 роки зелена шобла зрадників зробила з України об"єкт, котрий вже не приймає участі в обговоренні своєї долі, котрий просто ставлять перед фактом... Це саме те, чого кремлівському ху@лу не вдавалося домогтися з 2014 по 2019 рокі. ЗЕлені зрадники зробили це разом... разом з кремлівським ху@лом.
показати весь коментар
24.12.2021 12:08 Відповісти
Ну так а кого оно может представлять,вы же видели этого идиота что сейчас во власти? Оно же недееспособно.На стратегические международные встречи и сейчас ездит Порох. После того как Зе в аэропорту США встретил пожарный генерал, мир понял что говорить не с кем.
показати весь коментар
24.12.2021 12:30 Відповісти
мир понял это раньше, тогда это просто показали широкой публике)
показати весь коментар
24.12.2021 14:35 Відповісти
да раньше тоже были встречи по ситуации в Украине без президента. Например встреча в Хельсинки по сей день покрыта туманом. О чем тайно договаривались Трамп и пуйло, что пришлось уничтожать все данные о разговоре тет-а-тет в Вашингтоне?) Но тогда да, даже если президент Украины не присутствовал физически на встрече то он говорил с лидерами запада ДО самой встречи и ПОСЛЕ.
показати весь коментар
24.12.2021 14:38 Відповісти
я уже в Пуэрто-Рико живу?
показати весь коментар
24.12.2021 12:09 Відповісти
Ты в Подмосковье живёшь,проснись чучело.
показати весь коментар
24.12.2021 12:41 Відповісти
Нажаль покищо америка відстоює українські інтереси більше ніж Україна
показати весь коментар
24.12.2021 12:10 Відповісти
Вы-"святая святость".
показати весь коментар
24.12.2021 12:13 Відповісти
А ты кацап кацапчятый,чё опять на сутки заступил?
показати весь коментар
24.12.2021 12:42 Відповісти
Нет,болею.
показати весь коментар
24.12.2021 12:57 Відповісти
Все, в первую очередь, будут защищать свои интересы!
Думаете Байден будет выполнять указания Зе?
показати весь коментар
24.12.2021 12:12 Відповісти
не дай Бог Байдену выполнять указания Зе .А то после вагнеровцев точно следующей сдадут кацапам Украину.
показати весь коментар
24.12.2021 12:31 Відповісти
жесть ...нам вже і слова на "картинку" не дають ...- то чому кацапія в такому разі не може заявити , що під повним зовнішнім ...
показати весь коментар
24.12.2021 12:13 Відповісти
ага
показати весь коментар
24.12.2021 12:13 Відповісти
После ухода Фрау Штази Путлеру не с кем потрындеть о рюсскам дебилизьме и о вяличиии говна мавзолейного...,на экране монитора Путлер нашел Байдена... типа урожая Мировой войной и подлодкой Курск....вояка чеченец... ветеран плешью уже покрылся...
показати весь коментар
24.12.2021 12:15 Відповісти
При Порохе был принцип "неикаких переговоров про Украину без Украины".
При Зеле "Слава Б-гу, что в переговорах про Украину будет участвовать не Зеля".
показати весь коментар
24.12.2021 12:17 Відповісти
поки дорослі дяді домовлятимуться, наша дєточка буде розважати себе думкою, що вона теж у грі
показати весь коментар
24.12.2021 12:18 Відповісти
краще так ніж, наша дєточка щось не те булькне чи підмахне, а дорослим дядям потім розхльобувати
показати весь коментар
24.12.2021 12:30 Відповісти
стати 51 штатом США і не треба до ЄС )))
показати весь коментар
24.12.2021 12:21 Відповісти
а нашо Америці цей геморой?
показати весь коментар
24.12.2021 12:22 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
24.12.2021 12:39 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 12:23 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 12:42 Відповісти
" Україна буде представлена Сполученими Штатами" а Китай буде представлений Росією... Так ? Що вони там курять ?
показати весь коментар
24.12.2021 12:23 Відповісти
Ни слова об Украине без Украины. Это объективная необходимость. Но из-за развязанной рабссеей с помощью Дерьмака и его марионетки зеледента травли против Пороха они готовы пренебречь этим объективным принципом только из-за того что это в свое время сказал Порох.
показати весь коментар
24.12.2021 12:24 Відповісти
До влади притягнули самих найдурніших? В Америці зараз подібна ситуація із владоюале в Україні це просто дно!
показати весь коментар
24.12.2021 12:27 Відповісти
А что, Украина сама себя представить не может? А ну да, интересы холопов представляет хозяин...
показати весь коментар
24.12.2021 12:28 Відповісти
Увы, мы сами, собственными руками загнали себя в такие условия. Не без помощи конечно но бачили очi що брали, тепер iжте.
показати весь коментар
24.12.2021 13:12 Відповісти
Росія це імперія зла ,світовий терорист, чого тільки варта рашиська пропаганда ,вони розуміють тільки силу ,всякі умовляння ні до чого не приводять . Тому в нас повинен не розбрат який йде з ОП ,а консолідація народу перед ворожою агресією.
показати весь коментар
24.12.2021 12:29 Відповісти
Байден спрашивает у Порошенко,Алексеич... тебе чего больше надо для защиты Украины от Мавзолейных Шизоидов КГБиста? Стингеров пару сотней штук или Джавелинов щтук 800? Не каже Порошенко,нам бы Байрактаров штук 300,так красиво месили баранов Путлера в Н.Карабахе....
показати весь коментар
24.12.2021 12:31 Відповісти
Переговоры будут 3-сторонними: Штаты, }{уйло и марионетки }{уйла Зеля и Дерьмак.
Или всё-таки 2-сторонними? А какая разница?
показати весь коментар
24.12.2021 12:31 Відповісти
а де посилання ? без нього це не факт, а фейк
показати весь коментар
24.12.2021 12:58 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/
https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/ https://www.stopfake.org/ru/fejk-soros-nazval-zelenskogo-marionetkoj-putina/

показати весь коментар
24.12.2021 13:16 Відповісти
Но то что найвелчнейшей головнокомандучий помогает развалить Украину это факт.
показати весь коментар
24.12.2021 13:19 Відповісти
Где посылание на йух зебилов, ты хотел спросить?
показати весь коментар
24.12.2021 16:21 Відповісти
Чемберлен и Даладье так долго умиротворяли Гитлера до осени 39 года ,пока не потерпели совместное сокрушительное фиаско от Гитлера в Норвегии осенью -зимой 39 года( Время нападения СССР на Финляндию).Чемберлена кышнули свои же консерваторы с позором.Должен стать премьером друг Чемберлена - Галифакс,но он отказался ,понимая свою беспомощность.И тогда Премьером стал Уинстон Чечилль- военноморской министр.Его все считали авантюристом.Но именно его война против Гитлера на грани фола и дала незамедлительные победы над гитлеровскими войсками.Франция и вся Европа пали,а на британскую землю германский сапог так и не смог ступить.Черчилль оказывал громадную помощь СССР на поставках в Мурманск, из Ирана.Черчилль первым понял иезуитскую сущность Сралина.Посследние исследования почти 100% доказывают ,что передачу ядерных технологий Москве из США ( Чертежи и даже техники и материалов((!!)курировал лично Франклин Рузвельт.Так-то Все основано на промышленном шпионаже.
показати весь коментар
24.12.2021 12:33 Відповісти
У вас какие то извращённые представления о истории 20 века.
показати весь коментар
24.12.2021 13:15 Відповісти
ясно.. кацапы с бидоном уже обо всем договорились ...нас просто поставят в известность...пдрсы
показати весь коментар
24.12.2021 12:33 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 12:41 Відповісти
Америка ? Да Карл целая Америка
показати весь коментар
24.12.2021 12:42 Відповісти
..бо Верховный Диплом-аД находится постоянно где-то в нирване - то есть везде...., где раздают позитивные для неё новости
показати весь коментар
24.12.2021 12:42 Відповісти
Украина для крыс Путлера будет Цусимой начала 20 века...сЦарь всея срани РАБссиянской тоже думал что разгромит Японию парой тройкой корабликов,типа подлодка Курск....а обосрался сам па самые Самураи...История ничему не учит Рюсских депилов....
показати весь коментар
24.12.2021 12:45 Відповісти
https://youtu.be/xGlbI6T3Iyg ..бред кремлевских баранов....Супер видос
показати весь коментар
24.12.2021 12:51 Відповісти
зебелоид каким образом? нелох будет сидеть под столом у Байдена и подслушивать.3 сторонние переговоры могут быть когда в них участвуют ТРИ зебелоид переговорщика. Сообщение для лохтората ?
показати весь коментар
24.12.2021 12:56 Відповісти
Ну подслушивать он тоже может в процессе...
показати весь коментар
24.12.2021 13:17 Відповісти
Шо оно несет?! Чем их Зеля кормит, мухоморами?
показати весь коментар
24.12.2021 13:00 Відповісти
Невже "найвеличніший" лідер став "найнікчемнішним" і його "помножили на нуль", оце так "стрибок" на міжнародній арені!
показати весь коментар
24.12.2021 13:14 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009171422446&__cft__[0]=AZVIwIetZEfGsAjP42OFaR-o4gHSdtbdkw8jql-********************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Всеволод Дорошенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3050415211940830&id=100009171422446 43 мин. ·



Своим заявлением, что США готовы помогать партизанскому движению Украины они уподобляют нас афганцам.

Кстати, Люся Арестович по этому поводу тоже высказалась, что афганцы на много умнее украинцев.

Интересно, а шо это американцы и запад не комментируют заявление Путина о том, что по Крыму они уже договорились!
показати весь коментар
24.12.2021 13:24 Відповісти
Как на фиг? Опять на фиг??!!!
показати весь коментар
24.12.2021 13:55 Відповісти
Поверніть "праклятава баригу"!!.
показати весь коментар
24.12.2021 13:55 Відповісти
Американці прогнозують підпільну боротьбу в Україні.з агресором - напевно щось знають.........
Довіра зникає останньою, не віриться - невже зелені чоловічки , невже вже при владі.- стоп... референдум?
О БОЖЕ!!!!
показати весь коментар
24.12.2021 14:38 Відповісти
Та ты шо? Азербайджан она 26 лет представляла и шо?
показати весь коментар
24.12.2021 17:36 Відповісти
 
 