Кремль хоче створити ще один привід для нападу на Україну, це буде трагедією, - експосол США Пайфер

Запропонований Росією проєкт американо-російської і НАТО-російської угод містить багато елементів, які будуть неприйнятні для Заходу. І в РФ це розуміють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник вашингтонського інституту Брукінгса Стівен Пайфер.

За його словами, більш серйозне питання полягає в тому, чи хоче Кремль взагалі вести переговори. Публікація проєктів угод майже відразу після їх передачі західним офіційним особам не передбачає серйозного підходу, вважає експерт.

"Мене турбує те, що Кремль має намір і хоче, щоб Захід відмовився від домовленостей, щоб створити ще один привід для нападу на Україну. Це буде трагедією для України, але також буде трагедією для родичів російських солдатів, які у кінцевому результаті будуть вбиті в Україні", - заявив Пайфер.

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Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.