Кремль хоче створити ще один привід для нападу на Україну, це буде трагедією, - експосол США Пайфер
Запропонований Росією проєкт американо-російської і НАТО-російської угод містить багато елементів, які будуть неприйнятні для Заходу. І в РФ це розуміють.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник вашингтонського інституту Брукінгса Стівен Пайфер.
За його словами, більш серйозне питання полягає в тому, чи хоче Кремль взагалі вести переговори. Публікація проєктів угод майже відразу після їх передачі західним офіційним особам не передбачає серйозного підходу, вважає експерт.
"Мене турбує те, що Кремль має намір і хоче, щоб Захід відмовився від домовленостей, щоб створити ще один привід для нападу на Україну. Це буде трагедією для України, але також буде трагедією для родичів російських солдатів, які у кінцевому результаті будуть вбиті в Україні", - заявив Пайфер.
Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.
Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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Тактичний гладкоствол... подивись хоч як у Грузії воювали - чим і як, а тоді будеш тут поради роздавати.
Во-вторых, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины!
В-третьих, я тебе ничего не должен!
В-четвертых, прекращай ныть и будь здоров!
Ти переграв мабуть у контр страйк, тільки широкомасштабна війна це не контра і це не гра.
Сходив би хоч раз на охоту на лося чи кабана, щоб хоч щонебудь зрозуміти.
В армії звісно ж не служив, еге ж? З автомата не стріляв, гранати не кидав!
З гладкостволом хіба що в притул людей стріляти зможеш. Воно мене "уніжать" зібралось... :/
Историю..и украинцы подлежат уничтожению...чем Путин лучше Гитлера?! Да ничем..хуже даже ..немцы могли принести в Украину культуру искусство язык и так далее а что принесут кацапы срачь разруху зомбирование скрепы в покойников....Нет уступать нельзя Путин истерит и угрожает требует от иных решить за Украину....в конце концов итогом станет что Украина пошлет на далеко ВСЕХ и все останутся при своих интересах..
все так і починалося. Сценарій німецький - початок Другої світової війни.
Учень -- Гітлера.
спасибА 73%ным идиотам..
Ведь изначально есть причина,а затем следствин. Надо огромное "спасибо" сказать Петру Алексеевичу ,что против него проголосовало 73% избирателей.
ЗЫ все мы совершаем ошибки, и тут в том числе, в таких случаях коммент удаляю и пишу новый...
Многие люди, как голуби.
Если не удается на тебя сесть,
надо обязательно обосрать.
Способность отличить причину от следствия вам не дано.
Распыляют везде и в Европе и Росии и США и у нас.
І не треба мені казати, що ідіть діду в охотнічий магазін та купуйте собі охотнічий гладкоствол для охоти на курей, бо будете послані на йух
Еще 5 лет с такой или подобной властью ...