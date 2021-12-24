Польщі, можливо, доведеться будувати паркан на кордоні з Україною: невідомо, за якою моделлю підуть росіяни, - віцепрем'єр Качинський
Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський допустив, що Польща може побудувати паркан на кордоні не тільки з Білоруссю, а й з Україною. Він назвав причину.
За його словами, Польща повинна бути готова до "років занепокоєння, агресії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я не виключаю, що вже споруджувану прикордонну дамбу, що вже будується (на кордоні з Білоруссю. - Ред.) необхідно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", - сказав він.
За його словами, невідомо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни.
"Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні у нас немає чіткої вказівки. Все вступило в нову фазу", - оцінив Качинський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а дальше вы знаете как делаются заварухи на зонах.
Нет,нас так назначили.
Это как на зоне барак там блатных, мужиков,политических опущеных.
Но начальство это устраивает.
С чего бы ему так любить казламордию?
думаю , что заглянуть в глаза ХУТИНУ
То есть ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА СМЕРТИ , что они и доказали . Только никто на их ошибках не учится
Вот с Меркель я расшифровала - ее дед воевал против украинцев в составе польской армии, бо был поляком. Думаю , что не раз она слушала его расказы про плохих националистов , на этом и воспитана .
Потому наивно было ждать поддержки Украине от неё. Это Вам не канадская диаспора. Так же и с Качинским - когда-то поляки громили армию УПА после войны ПО ЗАКАЗУ кгбистов из хремля . На чьей стороне тогда был дед Качинского - неизвестно
Мне тоже дед рассказывал про савецкую власть рабочих и крестьян - и шо бы вы думали?
Я вырос, и стал думать своей головой
И сегодня совки, а тем более комми - это самые ненавидимые мною персонажи.
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kaczynski-nie-wykluczam-ze-zapora-bedzie-przedluzona-na-gran,nId,5728063 https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kaczynski-nie-wykluczam-ze-zapora-bedzie-przedluzona-na-gran,nId,5728063
Вы серьезно?
Действительно, а то вдруг ещё украинские беженцы попрут.
А що у першоджерелах?