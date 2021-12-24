Польщі, можливо, доведеться будувати паркан на кордоні з Україною: невідомо, за якою моделлю підуть росіяни, - віцепрем'єр Качинський

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський допустив, що Польща може побудувати паркан на кордоні не тільки з Білоруссю, а й з Україною. Він назвав причину.

За його словами, Польща повинна бути готова до "років занепокоєння, агресії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я не виключаю, що вже споруджувану прикордонну дамбу, що вже будується (на кордоні з Білоруссю. - Ред.) необхідно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", - сказав він.

За його словами, невідомо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни.

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"Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні у нас немає чіткої вказівки. Все вступило в нову фазу", - оцінив Качинський.