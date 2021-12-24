Відповідальність за зрив конкурсу з обрання керівника САП лежить на Зеленському, - Жернаков
Відповідальність за зрив конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури (САП) лежить на президентові Володимиру Зеленському.
Про це голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У мене обширний словниковий запас, але мені вже складно підбирати епітети для того, щоб це (конкурс на обрання очільника САП - ред.) коментувати. Я думав, що такого, як ми на цьому засіданні спостерігали, не буває.
З одного боку, Зеленський письмово пообіцяв Байдену завершити цей конкурс якнайшвидше і відповідно до найкращих світових практик. До речі, разом із судовою реформою. Це перші два пункти в підписаному меморандумі, що стосуються реформ. І всі розуміють важливість цього.
З іншого боку, кілька людей не піднімають руки за формальне затвердження того переможця, про якого вже всім відомо. Про що це свідчить? Якщо ці люди саботують політику Зеленського і це вже на рівні з державно зрадою, президент мав би на це відреагувати. Причому така комунікація мала б бути дуже жорсткою. Ми бачили, наприклад, як президент реагує на рішення судів, які йому не подобаються. Зокрема, Верховного Суду стосовно Тупицького або Конституційного Суду, коли він "зніс" е-декларування, або коли судді цього суду не захотіли приводити до присяги тих суддів, яких він призначив на неіснуючі вакансії. В усіх цих випадках реакція була і епітетів не бракувало. І "саботаж", і "судді об’єдналися проти судової реформи", і "цинічно і зухвало", й "ми будемо оскаржувати". А провладні блогери погрожують санкціями суддям Конституційного Суду за їхнє цілком конституційне рішення", - зазначив Жернаков.
Він підкреслив, що у випадку з конкурсом у САП діє "абсолютно дике", з посиланням на неіснуючу норму закону рішення ОАСК, який сам же президент вже 9 місяців як пообіцяв ліквідувати.
"Що це означає? Якби так сталося, що це була б самодіяльність ОАСК і членів комісії, і з Зеленським і Офісом президента це не було б узгоджено, все давним давно відбулося б. Залишається єдина ймовірність – усе це узгоджено з Офісом президента, і це політика Зеленського. Чиїми б руками не робилося те, що зараз ми спостерігаємо з конкурсом у САП, відповідальність – на президенті. Бо це його зобов’язання перед народом України – боротися з корупцією. Це його зобов’язання перед США", - зазначив Жернаков.
Повний текст інтерв'ю з Михайлом Жернаковим читайте на Цензор.НЕТ.
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Оце ***** а ти кацапське падюло його прихвостень,бо на восьмому році війни гавкаєш на фені окупанта.Валіза вокзал воркута падло кацапське.
А я иду, шагаю по войне - Мир - Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/5143592
Накопав ще трохи про зраду віслюка
У нас личная помощница президента Зеленского - из "Квартала".
Первый помощник президента Шефир (как там кстати покушение?) - из "Квартала".
Возглавляет СБУ Баканов - из "Квартала".
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - исполнительный продюсер «Студии Квартал 95».
Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк - сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа».
Сивохо - то понятно, это диагноз просто, КВН головного мозга.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и бывший первый заместитель главы СБУ, советник министра МВД Владислав Бухарев - муж сценаристки «Студии Квартал 95».
Директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны Александр Пашков - муж бухгалтера «Студии Квартал 95».
Ну и так далее.
Внимание, вопрос.
Можно ли твёрдо надеяться, что в суде Зеленского тоже будут защищать ребята из "Квартала"?
Я лично голосую за Кошевого в паре с Прозрачным Гонщиком - я думаю, это будет *******, куда там тому Перри Мэйсону.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1301767283657009&set=a.103505586816524 Владимир Завгородний
PS: Сколько раз оно (зЕлох) выручало "ту сторону" (*****) за 2,5 года, начиная от плана штайннахера?
PPS: Дай Бог, что я ошибаюсь!
Запасаюсь попкорном ))
Даже сегодня ни одна из "полит" сил Украины не выступила с осуждением.
Такое ощущения, что там у всех поголовно морды в пуху