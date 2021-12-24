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Відповідальність за зрив конкурсу з обрання керівника САП лежить на Зеленському, - Жернаков

Відповідальність за зрив конкурсу з обрання керівника САП лежить на Зеленському, - Жернаков

Відповідальність за зрив конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури (САП) лежить на президентові Володимиру Зеленському.

Про це голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У мене обширний словниковий запас, але мені вже складно підбирати епітети для того, щоб це (конкурс на обрання очільника САП - ред.) коментувати. Я думав, що такого, як ми на цьому засіданні спостерігали, не буває.

З одного боку, Зеленський письмово пообіцяв Байдену завершити цей конкурс якнайшвидше і відповідно до найкращих світових практик. До речі, разом із судовою реформою. Це перші два пункти в підписаному меморандумі, що стосуються реформ. І всі розуміють важливість цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент є зрадником і закінчить значно гірше Януковича" - Шабунін про зрив Офісом Зеленського конкурсу САП

З іншого боку, кілька людей не піднімають руки за формальне затвердження того переможця, про якого вже всім відомо. Про що це свідчить? Якщо ці люди саботують політику Зеленського і це вже на рівні з державно зрадою, президент мав би на це відреагувати. Причому така комунікація мала б бути дуже жорсткою. Ми бачили, наприклад, як президент реагує на рішення судів, які йому не подобаються. Зокрема, Верховного Суду стосовно Тупицького або Конституційного Суду, коли він "зніс" е-декларування, або коли судді цього суду не захотіли приводити до присяги тих суддів, яких він призначив на неіснуючі вакансії. В усіх цих випадках реакція була і епітетів не бракувало. І "саботаж", і "судді об’єдналися проти судової реформи", і "цинічно і зухвало", й "ми будемо оскаржувати". А провладні блогери погрожують санкціями суддям Конституційного Суду за їхнє цілком конституційне рішення", - зазначив Жернаков.

Він підкреслив, що у випадку з конкурсом у САП діє "абсолютно дике", з посиланням на неіснуючу норму закону рішення ОАСК, який сам же президент вже 9 місяців як пообіцяв ліквідувати.

Також читайте: Ситуація із САП викликає глибоке розчарування: зрозуміло, хто переможець, немає причин не підписувати рішення, - посольство США

"Що це означає? Якби так сталося, що це була б самодіяльність ОАСК і членів комісії, і з Зеленським і Офісом президента це не було б узгоджено, все давним давно відбулося б. Залишається єдина ймовірність – усе це узгоджено з Офісом президента, і це політика Зеленського. Чиїми б руками не робилося те, що зараз ми спостерігаємо з конкурсом у САП, відповідальність – на президенті. Бо це його зобов’язання перед народом України – боротися з корупцією. Це його зобов’язання перед США", - зазначив Жернаков.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Жернаковим читайте на Цензор.НЕТ.

Зеленський (23667) конкурс (1285) САП (2208) Жернаков (52)


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Топ коментарі
+10
Смотря на все действия зЕлоха, иной раз кажется что Вяликая стройка не для Украинцев, а для свинособак. Бесплатный подарок, при покупке Украины у зЕлоха...
PS: Сколько раз оно (зЕлох) выручало "ту сторону" (*****) за 2,5 года, начиная от плана штайннахера?
PPS: Дай Бог, что я ошибаюсь!
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24.12.2021 13:02
+9
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24.12.2021 12:35
+9
Не тільки перед каламойшою а і перед кремлівським фюрером і фашистом х@ом 😠
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24.12.2021 13:11
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24.12.2021 12:35 Відповісти
А на кого за п"ять років нарив твій потрох? Кого посадив? Завів у раду зажопників,лигімітизував мудачука призначимвши представником у ткг,і його керування нічим не відрізнялось від теперішніх.
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24.12.2021 13:30 Відповісти
Так. До Пороха купа питань, але цей Цирк складно перевершити.
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24.12.2021 13:46 Відповісти
Якби обрали вдруге то він би це прийняв як підтримку свого свавілля і невідомо який би цирк влаштував після обрання.
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24.12.2021 14:40 Відповісти
Теж так думаю. Але ще страшніше уявити собі другий термін цієї пошесті.
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24.12.2021 15:04 Відповісти
А прийдеться як зазвичай голосувати не за а проти і обирати меншу купу лайна,як це робилось з 1991р,та всеодно оберуть совок.
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24.12.2021 15:10 Відповісти
В 19 році я вибирав Опір окупанту, а не "просто прєкратіть стрєлять".
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24.12.2021 15:36 Відповісти
Ти корисний ідіот чи ворог?
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24.12.2021 14:04 Відповісти
Мене не цікавить думка свинорилих козлів таких як ти .Тобі подобаються кононенки,розенблати,грановські,пашинські ,мудачуки ,фірташи,ахмєтови,і інша погань ,а мені ні,і велике питання хто з нас чий ворог?
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24.12.2021 14:38 Відповісти
слы, тварь- - вали на рашу, бегом, хватит тут киздеть и бросать дерьмо на вентилятор . Вот там все будет так как ты любишь- полный стабилизец у тебя в позе раком и с хреном куйла в опе. Задрал тут, зеленодрочер.
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24.12.2021 15:12 Відповісти

Оце ***** а ти кацапське падюло його прихвостень,бо на восьмому році війни гавкаєш на фені окупанта.Валіза вокзал воркута падло кацапське.
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24.12.2021 15:23 Відповісти
С кремлевскими привохстнями разговариваю только на их свинособачем языке. Мову о тебя, падаль, пачкать не буду. Написать на украинском языке- совсем не значит быть УКРАИНЦЕМ. Ты тварь- москаль, причем конченный. Пшла на хрен, полдстилка *****.
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24.12.2021 16:19 Відповісти
Ви "забули" про Коломойського. Свято місце пустим не буває... А замість тих кого ви перерахували підростають нові обличчя Гогілашвілі, Мецгер, Єрмак, Арахамія, Тищенко, Трухін, Татаров, Шевченко, Третьякова...
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24.12.2021 15:22 Відповісти
Взагалі то я не мав за мету рахувати всіх минулих покидьків,як і теперішніх,сумно тільки що вони знову поміняються місьцями з нашою допомогою і будуть продовжувати будувати совок.І ніхто нікого не посадить бо кожне розслідування веде до себе.
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24.12.2021 15:28 Відповісти
Цілком згоден. Але щоб мати надію треба зберегти Україну, а вона не в очах у путіна.
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24.12.2021 15:40 Відповісти
А на них ніхто й не покладається,і ту зброю що приходить як допомога дають не їм а нам,а вони крадуть як крали і до них,всі 30 років.
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24.12.2021 15:55 Відповісти
Це не дно і не днище. Це повний песець.
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24.12.2021 12:39 Відповісти
Я знаю как и почему появился этот текст. Единственно, я не понимаю почему он не появился у нас. Дебильная информполитика офиса президента в этом вся ~ о мирных предложениях Украины украинцы узнают из РФ.

А я иду, шагаю по войне - Мир - Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/5143592

Накопав ще трохи про зраду віслюка
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24.12.2021 12:40 Відповісти
У паяца є зобовязання тільки перед Бєньою
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24.12.2021 12:50 Відповісти
Не тільки перед каламойшою а і перед кремлівським фюрером і фашистом х@ом 😠
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24.12.2021 13:11 Відповісти
Перед Путлером!
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24.12.2021 13:50 Відповісти
да что тому Зе как гуся вода положил на всех х....р и что ваши возмущения они так и делают они все сказали повоняете повоняете и успокоитесь их тактика если нет правового поля то как ві что то поменяете бла бла уже не работает
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24.12.2021 12:51 Відповісти
Зато по-приколу
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24.12.2021 13:00 Відповісти
Вот смотрите.

У нас личная помощница президента Зеленского - из "Квартала".
Первый помощник президента Шефир (как там кстати покушение?) - из "Квартала".
Возглавляет СБУ Баканов - из "Квартала".
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов - исполнительный продюсер «Студии Квартал 95».
Заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк - сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа».
Сивохо - то понятно, это диагноз просто, КВН головного мозга.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины и бывший первый заместитель главы СБУ, советник министра МВД Владислав Бухарев - муж сценаристки «Студии Квартал 95».
Директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны Александр Пашков - муж бухгалтера «Студии Квартал 95».
Ну и так далее.

Внимание, вопрос.
Можно ли твёрдо надеяться, что в суде Зеленского тоже будут защищать ребята из "Квартала"?

Я лично голосую за Кошевого в паре с Прозрачным Гонщиком - я думаю, это будет *******, куда там тому Перри Мэйсону.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1301767283657009&set=a.103505586816524 Владимир Завгородний
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24.12.2021 15:14 Відповісти
Смотря на все действия зЕлоха, иной раз кажется что Вяликая стройка не для Украинцев, а для свинособак. Бесплатный подарок, при покупке Украины у зЕлоха...
PS: Сколько раз оно (зЕлох) выручало "ту сторону" (*****) за 2,5 года, начиная от плана штайннахера?
PPS: Дай Бог, что я ошибаюсь!
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24.12.2021 13:02 Відповісти
Вы не ошибаетесь , именно всё так 🙁
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24.12.2021 13:13 Відповісти
Бог не даст. Он не фраер, он все видит
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24.12.2021 13:24 Відповісти
Осел в другому вимирі...
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24.12.2021 13:18 Відповісти
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24.12.2021 13:20 Відповісти
Этот недоумок не понимает прописной истины - "Кому многое дано, с того многое и спросится"
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24.12.2021 13:21 Відповісти
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24.12.2021 13:24 Відповісти
хм.. вы долго думали чтобы прийти к очевидному выводу !?
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24.12.2021 13:28 Відповісти
Будет один интересный момент, когда автор потужных реформ реально вживую столкнется с им же реформированным украинским судом
Запасаюсь попкорном ))
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24.12.2021 13:36 Відповісти
и с попкорном идешь на хер. Хотя о чем это я , ты уже с хреном пуйла в сраци.
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24.12.2021 16:55 Відповісти
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24.12.2021 13:38 Відповісти
Честно говоря судебную реформу и борьбу с коррупцией до сегодняшнего дня имитировали все власти Украины.
Даже сегодня ни одна из "полит" сил Украины не выступила с осуждением.
Такое ощущения, что там у всех поголовно морды в пуху
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24.12.2021 13:39 Відповісти
кто-то ещё не понял, что Зеленский - мудак?
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24.12.2021 14:31 Відповісти
Завдання зеленого зброду очевидне -- знищення України.
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24.12.2021 14:51 Відповісти
 
 