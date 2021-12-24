Президент Естонії Каріс закликав відкинути вимоги РФ до США і НАТО: Не треба когось боятися, просто потрібно займатися стримуванням
Президент Естонії Алар Каріс закликав західні країни не розглядати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки", нікого не боятися і бути єдиними в цьому питанні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив в інтерв'ю ERR.
Каріс вважає, що Росія практично висуває "команди", хоче роз'єднати країни НАТО та посварити їх із США.
За його словами, Естонії та членам Альянсу треба бути обережними, але не боятися і не вести переговорів за спинами тих, про кого приймаються рішення.
"Страх – дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто потрібно займатися стримуванням. Ми маємо бути єдиними союзниками та не дати роз'єднати нас", – сказав він.
Каріс вважає, що з вимогами Росії "все просто" – їх треба відкласти убік та висловити свої думки з цього приводу.
"Якщо ми почнемо їх обговорювати, я думаю, у нас виникне проблема. Зрештою, відносини з Росією в якийсь момент мають увійти до якихось розумних рамок. Ніхто не хоче ескалації. Але про обговорення цих пунктів, гадаю, не може бути й мови", – підсумував він.
РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід і не розміщувати сили Альянсу в країнах Балтії.
У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь погрожує "воєнними кроками".
США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".
З закликом відкинути вимоги Росії виступили міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та президент Польщі Анджей Дуда.
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Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
в самій Естонії 900 тис. і ще 100 тис. поза країною - населення якоїсь Троєщини,
але за мужністю - спартанці !!!!!!!!!!
И ещё сырьевая экономика Гондурашки постоянно приводит в высшие эшелоны власти самых отмороженных подлецов, дегенератов, бандитов, так как достаточно лишь овладеть этими ресурсами, и не надо быть особо умными, моральными, чтобы управлять при этом в такой стране, достаточно лишь прикормить карательный аппарат и ушлых прихлебаев-пропагандистов
_Да, та окно Овертона и работает.
Какие могут быть договора, со сраной агресором и терористом? Пусть копроссяне уважают безопасность соседних стран и не нарушают международные договора! А Украина в НАТО, это наше дело о безопасности! Не хрен, свинособакам копытами топтать Украинские земли!!!
"...никого не бояться и быть единственными в этом вопросе."
Ну, наверное не "единственными", а ЕДИНЫМИ, черт побери...