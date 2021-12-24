Президент Естонії Каріс закликав відкинути вимоги РФ до США і НАТО: Не треба когось боятися, просто потрібно займатися стримуванням

Президент Естонії Алар Каріс закликав західні країни не розглядати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки", нікого не боятися і бути єдиними в цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив в інтерв'ю ERR.

Каріс вважає, що Росія практично висуває "команди", хоче роз'єднати країни НАТО та посварити їх із США.

За його словами, Естонії та членам Альянсу треба бути обережними, але не боятися і не вести переговорів за спинами тих, про кого приймаються рішення.

"Страх – дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто потрібно займатися стримуванням. Ми маємо бути єдиними союзниками та не дати роз'єднати нас", – сказав він.

Каріс вважає, що з вимогами Росії "все просто" – їх треба відкласти убік та висловити свої думки з цього приводу.

"Якщо ми почнемо їх обговорювати, я думаю, у нас виникне проблема. Зрештою, відносини з Росією в якийсь момент мають увійти до якихось розумних рамок. Ніхто не хоче ескалації. Але про обговорення цих пунктів, гадаю, не може бути й мови", – підсумував він.

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РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід і не розміщувати сили Альянсу в країнах Балтії.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь погрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".

З закликом відкинути вимоги Росії виступили міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та президент Польщі Анджей Дуда.