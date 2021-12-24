Третя доза вакцини CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону, - дослідження

Три дози вакцини Pfizer-BioNTech або доза цього біопрепарату після двох доз китайської вакцини CoronaVac забезпечують "захисні рівні" антитіл, що нейтралізують омікрон-штам коронавірусу. Проте бустер "коронаваком" після курсу "коронаваку" не дає "адекватних рівнів" захисних антитіл, пишуть гонконзькі вчені.

Дві дози як Pfizer, так і CoronaVac дають "дуже слабку" відповідь нейтралізувальних антитіл проти омікрону – "чемпіона" серед штамів SARS-CoV-2 із "вислизання" від імунних відповідей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За попередніми даними, омікрон, ймовірно, рідше призводить до госпіталізації молодих та переважно вже імунних (щеплених або тих, що перехворіли) інфікованих, ніж попередні штами, проте його висока заразність є серйозною загрозою для громадського здоров'я: вибухові спалахи COVID-19 призводять до забитих лікарень.

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Вчені з Гонконгу закликали тих, хто відповідає критеріям, але не отримав ще дві дози вакцини, терміново пройти повний курс щеплення: "Нещеплені, які наражаються на найбільший ризик важкого захворювання (літній вік або хронічні хвороби, на кшталт діабету та гіпертонії) швидко опиняться у групі високого ризику".

У цій країні радять тим, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, щепитися третьою дозою Pfizer приблизно через шість місяців після первинного курсу "для досягнення оптимального захисту від омікрону".

Третя доза вакцини Pfizer, введена тим, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, забезпечує потрібну кількість антитіл проти варіанту Омікрон. Третя доза CoronaVac, введена тим, хто отримав дві попередні дози CoronaVac, не забезпечує належного рівня захисних антитіл.