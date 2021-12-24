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Новини Коронавірус і карантин
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Третя доза вакцини CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону, - дослідження

Третя доза вакцини CoronaVac не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону, - дослідження

Три дози вакцини Pfizer-BioNTech або доза цього біопрепарату після двох доз китайської вакцини CoronaVac забезпечують "захисні рівні" антитіл, що нейтралізують омікрон-штам коронавірусу. Проте бустер "коронаваком" після курсу "коронаваку" не дає "адекватних рівнів" захисних антитіл, пишуть гонконзькі вчені.

Дві дози як Pfizer, так і CoronaVac дають "дуже слабку" відповідь нейтралізувальних антитіл проти омікрону – "чемпіона" серед штамів SARS-CoV-2 із "вислизання" від імунних відповідей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За попередніми даними, омікрон, ймовірно, рідше призводить до госпіталізації молодих та переважно вже імунних (щеплених або тих, що перехворіли) інфікованих, ніж попередні штами, проте його висока заразність є серйозною загрозою для громадського здоров'я: вибухові спалахи COVID-19 призводять до забитих лікарень.

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Вчені з Гонконгу закликали тих, хто відповідає критеріям, але не отримав ще дві дози вакцини, терміново пройти повний курс щеплення: "Нещеплені, які наражаються на найбільший ризик важкого захворювання (літній вік або хронічні хвороби, на кшталт діабету та гіпертонії) швидко опиняться у групі високого ризику".

У цій країні радять тим, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, щепитися третьою дозою Pfizer приблизно через шість місяців після первинного курсу "для досягнення оптимального захисту від омікрону".

Третя доза вакцини Pfizer, введена тим, хто отримав дві дози Pfizer або CoronaVac, забезпечує потрібну кількість антитіл проти варіанту Омікрон. Третя доза CoronaVac, введена тим, хто отримав дві попередні дози CoronaVac, не забезпечує належного рівня захисних антитіл.

Автор: 

вакцина (4419) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
зато десята виробляє. ляшко, давай 10 доз кожен рік штрикати.
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24.12.2021 13:09
+3
В дупу собі засуньте цей ваш омікрон! Ця вся істерія втрачає сенс!
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24.12.2021 13:13
+3
Чули жарти про "чипованих" людей із щепленнями? Тепер це не жарт. У Швеції створили чип, на якому можна зберегти сертифікат про щеплення і вживити його під шкіру. Розробники стверджують, що чип безпечний. А як вам така ідея?

https://twitter.com/i/status/1474084894355697664 https://twitter.com/i/status/1474084894355697664

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24.12.2021 13:14
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Нещеплені, які наражаються на найбільший ризик важкого захворювання (літній вік або хронічні хвороби, на кшталт діабету та гіпертонії) швидко опиняться у групі високого ризик

Ну иак пускай идут и делают себе третью, четвертую, пятую, шестую и т.д. Все остальные (у кого с иммунитетом все нормально) тут при чем???
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24.12.2021 12:57 Відповісти
Вы неправильно мыслите, иммунитет, здоровье и медицина тут ни при чём.
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24.12.2021 13:12 Відповісти
Упс.
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24.12.2021 12:58 Відповісти
CoronaVac для отбтсь
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24.12.2021 15:28 Відповісти
Наш МОЗ на этот случай молчит, у них все хорошо...
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24.12.2021 13:04 Відповісти
Кіно


https://www.youtube.com/watch?v=3fnfrVAJX-I&ab_channel=MishaZhadan ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ !!!
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24.12.2021 13:04 Відповісти
зато десята виробляє. ляшко, давай 10 доз кожен рік штрикати.
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24.12.2021 13:09 Відповісти
"Три дози вакцини Pfizer-BioNTech або доза цього біопрепарату після двох доз китайської вакцини CoronaVac забезпечують "захисні рівні" антитіл, що нейтралізують омікрон-штам коронавірусу. Проте бустер "коронаваком" після курсу "коронаваку" не дає "адекватних рівнів" захисних антитіл, пишуть гонконзькі вчені." не минуло й три роки як "вчені" прозріли!
Я так розумію імена цих кретинів не публікують через те що народ прозріє хто займається "наукою"!
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24.12.2021 13:13 Відповісти
В дупу собі засуньте цей ваш омікрон! Ця вся істерія втрачає сенс!
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24.12.2021 13:13 Відповісти
Чули жарти про "чипованих" людей із щепленнями? Тепер це не жарт. У Швеції створили чип, на якому можна зберегти сертифікат про щеплення і вживити його під шкіру. Розробники стверджують, що чип безпечний. А як вам така ідея?

https://twitter.com/i/status/1474084894355697664 https://twitter.com/i/status/1474084894355697664

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24.12.2021 13:14 Відповісти
Чудова ідея. Залишилось тільки заборонити готівкові гроші і отара під повним контролем.
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24.12.2021 13:24 Відповісти
Ти зробив це разом.
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24.12.2021 13:38 Відповісти
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24.12.2021 13:42 Відповісти
А ти Владко себе за вівцю не тримаєш?
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24.12.2021 14:06 Відповісти
Питання філософське.
До речі, а чому Владко?
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24.12.2021 14:15 Відповісти
Три дози вакцини Pfizer-BioNTech або доза цього біопрепарату після двох доз китайської вакцини CoronaVac забезпечують "захисні рівні" антитіл, що нейтралізують омікрон-штам коронавірусу. Проте бустер "коронаваком" після курсу "коронаваку" не дає "адекватних рівнів" захисних антитіл, пишуть гонконзькі вчені.
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24.12.2021 13:44 Відповісти
Закупай-Отмывай-Ширяй
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24.12.2021 13:46 Відповісти
щеплений короновак, 6міс політ нормальний. тож з часом мо файзером чи модерною ширнуся
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24.12.2021 14:44 Відповісти
А лучше файзером и модерною сразу.
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24.12.2021 15:26 Відповісти
Все закінчиться розстрілом всіх вірусологів та імунологів в Китаю
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24.12.2021 15:14 Відповісти
Весь сенс, щоб робити багатомільярдні закупки цих "вакСин" у фармацевтичних компаній під багатомільярдні відкати чиновникам. А далі - "вірусологи" з"імунологами" все належним чином "обгрунтують" (читай - навішають лапші бидло-піплу). Далі буде так - ревакцинацію робитимуть щорічно або два рази на рік. І ... потихеньку-полегеньку ... зроблять ці щеплення ПЛАТНИМИ. А не хочеш - виженемо з роботи, не оплатимо лікарняний, не пустимо в маршрутку чи потяг, пов"яжемо навіть посеред дороги, не зайдеш до магазину, не приймемо в лікарню на лікування, не пустимо до школи, зробимо облави на весіллях, спортзмаганнях.... Нас нищитимуть як бидло та й ще й заставлять за це платити і дякувати.
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24.12.2021 17:19 Відповісти
Открою секрет, который знают порядочные ученые и медики,но их никто не слышит. Каждая последующая вакцинация наносит удар по иммунной системе, и ослабляет ее. Задача стоит-выключить организм и колоть от всего.
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25.12.2021 07:50 Відповісти
 
 