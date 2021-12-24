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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК спеціально тримають, аби саботувати процес щодо САП, - Жернаков

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК спеціально тримають, аби саботувати процес щодо САП, - Жернаков

Законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва спеціально не виноситься на розгляд Верховної Ради, щоб і далі саботувати процес обрання очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури (САП).

Про це голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це політична безвідповідальність навіть не знаю якого рівня, коли президент вносить (до Верховної Ради - ред.) законопроєкт (про ліквідацію ОАСК - ред.), і він там 9 місяців гниє. Його жодного разу навіть не було внесено у порядок денний профільного комітету. А депутати комітету ходять і розповідають, мовляв, куди ж справи з цього суду подіти. Та внесіть документ хоча б раз у порядок денний комітету, і хай усі прийдуть, можливо, там поговорите", - зазначив Жернаков.

Він також нагадав, що ні на перші, ні на другі плівки, оприлюднені НАБУ по суддям ОАСК, ніхто з влади не реагував, хоч шокованою була вся країна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ":  Ухвалити закон про ліквідацію ОАСК заважали "впливові люди", впевнений, що зараз ми прискоримо цей процес, - Зеленський. ВIДЕО

"Відреагували лише на центнери готівки – може, візуальна картинка виявилася переконливішою – і внесли законопроєкт. Але якби його (законопроєкт про ліквідацію ОАСК - ред.) хтось збирався ухвалювати, про нього б з’явилася інформація вчора в комунікації президента. Все складається в одну картину про те, що ОАСК спеціально тримають, аби саботувати процес щодо САП", - резюмував Жернаков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ухвалити закон про ліквідацію ОАСК протягом такого тривалого часу заважали "впливові люди".

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Жернаковим читайте на Цензор.НЕТ.

САП (2208) Окружний адмінсуд Києва (538) Жернаков (52)


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Чем они занимаются ? Им говорят , что возможна война .
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24.12.2021 12:54 Відповісти
А беда Зеленского, Ермака и компании еще и в идиотской уверенности, что «не боги горшки обжигают», и что они все знают лучше всех. Собственно, ничего удивительного в таком головокружении от успехов, к примеру, у Ермака - нет. Вчера еще «Сана Ханту» помогал от налогов укрываться, у Тищенко и Тедеева шестерил и с ларьками мутил, а сегодня уже встречается с международными лидерами и вершит украинскую дипломатию. Собственно, и с Зеленским такая же история. Он вообще думает, что все еще снимается в кино
Сергей Никонов
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24.12.2021 13:18 Відповісти
Кроме того, что власть зелёных во главе хама беспределом жаждет заниматься, так и на это у неё не хватает квалификации.
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24.12.2021 13:51 Відповісти
Немає ні найменшого сумніву,що при владі явні вороги України. За що величезна "подяка" зе-дебілам, які проголосували за клоуна папріколу.Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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24.12.2021 13:57 Відповісти
просто чорти засіли в президії, мабуть їх вже пора в котел з смолою
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24.12.2021 14:46 Відповісти
 
 