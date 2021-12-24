Законопроєкт про ліквідацію ОАСК спеціально тримають, аби саботувати процес щодо САП, - Жернаков

Законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва спеціально не виноситься на розгляд Верховної Ради, щоб і далі саботувати процес обрання очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури (САП).

Про це голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це політична безвідповідальність навіть не знаю якого рівня, коли президент вносить (до Верховної Ради - ред.) законопроєкт (про ліквідацію ОАСК - ред.), і він там 9 місяців гниє. Його жодного разу навіть не було внесено у порядок денний профільного комітету. А депутати комітету ходять і розповідають, мовляв, куди ж справи з цього суду подіти. Та внесіть документ хоча б раз у порядок денний комітету, і хай усі прийдуть, можливо, там поговорите", - зазначив Жернаков.

Він також нагадав, що ні на перші, ні на другі плівки, оприлюднені НАБУ по суддям ОАСК, ніхто з влади не реагував, хоч шокованою була вся країна.

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"Відреагували лише на центнери готівки – може, візуальна картинка виявилася переконливішою – і внесли законопроєкт. Але якби його (законопроєкт про ліквідацію ОАСК - ред.) хтось збирався ухвалювати, про нього б з’явилася інформація вчора в комунікації президента. Все складається в одну картину про те, що ОАСК спеціально тримають, аби саботувати процес щодо САП", - резюмував Жернаков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ухвалити закон про ліквідацію ОАСК протягом такого тривалого часу заважали "впливові люди".

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