Найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд до України розташовуються на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба

Найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд до України розташовуються на кордоні з Польщею.

Про це повідомив керівник сектору взаємодії зі ЗМІ Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Роман Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш завантажені на сьогодні пункти пропуску за ділянкою Західного регіонального управління розташовуються на кордоні з Польщею, це пункти пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", а також "Ягодин". Певне скупчення є у пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті", - сказав Павленко.

Він зазначив, що найбільша кількість автомобілів розміщується на в'їзд у пункті пропуску "Ягодин" – 600.

"Станом на 9:00 приблизна кількість легкових транспортних засобів та автобусів, які розміщуються за кордоном та рухаються у напрямку України: у пункті пропуску "Ягодин" - понад 600 легкових автомобілів, "Рава-Руська" - понад 50 легкових автомобілів, "Грушів" на Львівщині – майже 100 легкових автомобілів та п'ять автобусів, "Краківець" - понад 200 легкових автомобілів і шість автобусів, "Шегині" – майже 300 легкових автомобілів і 14 автобусів. На Закарпатті у пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною – орієнтовно 100 легкових автомобілів, "Тиса" на кордоні з Угорщиною – близько 100 легкових автомобілів", – розповів Павленко.

За його словами, для того щоб забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону українськими громадянами та іноземцями Держприкордонслужба збільшила кількість прикордонних нарядів перевірки документів та огляду транспортних засобів, залучила додаткові технічні засоби, розгорнула додаткові автоматизовані робочі місця. Також передбачено у разі потреби застосування мобільних комплексів прикордонного контролю на базі автомобілів.

"Окрім того, наразі здійснюється перевірка документів, пов'язаних із протидією поширенню COVID-19. Для перевірки COVID-сертифікатів використовують Safe border із новим сучасним програмним забезпеченням, яке дає змогу перевірити їхню дійсність", - зазначив він.

Павленко повідомив, що наразі пунктів обігріву на пунктах пропуску немає, але ситуація на контролі, і якщо виникне така необхідність, то у взаємодії з органами державної влади та Державною службою з надзвичайних ситуацій їх може бути розгорнуто.

Він також звернув увагу на те, що для того щоб обрати пункт пропуску для перетину державного кордону на в'їзд до України, особи можуть звертатися до офіційних джерел тієї країни, з якої вони виїжджають.

"Наприклад, заїжджаючи з Польщі, вони зможуть знайти офіційні джерела прикордонників або інших державних органів, в яких може бути зазначена інформація щодо кількості транспортних засобів на виїзд із держави. Інформацію про виїзд з України можна отримати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління, де кожні три години, з 6:00 до 18:00, оновлюється інформація про виїзд з України", - сказав Павленко.

Він зазначив, що зростання пасажиропотоку на західному кордоні спостерігається через те, що більшість мандрівників, серед яких велика кількість людей, які повертаються з роботи та навчання, повертаються до України на свята до місць проживання своїх рідних та близьких.

"Більшість пасажирів обирають звичні для них маршрути, але в пік навантаження пунктів пропуску ці маршрути не завжди є найшвидшими", - додав він.