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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Займаються просто прямим підбурюванням", - Захарова нарахувала 10 тис. західних військових інструкторів в Україні. ВIДЕО

В МЗС РФ заявили про перебування в Україні близько 10 тисяч західних військових інструкторів, 4 тисячі з яких - із США, "які займаються прямим підбурюванням і безпосередньо керують подіями на Донбасі".

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ці інструктори займаються просто прямим підбурюванням і безпосередньо керують тими подіями, що розгортаються на наших очах на Донбасі", - сказала Захарова.

Також читайте: Росія продовжує нарощувати війська на кордонах України на тлі підготовки до переговорів зі США, - Bloomberg

Вона також додала, що чим більше стає інструкторів, тим більшим стає військовий бюджет України. 

МЗС рф (959) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+23
Явно ще не похмелилась манька-аблігація...
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24.12.2021 13:59
+18
Не звизди,лахудра лаптэнога!"Их там нэт!"
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24.12.2021 14:00
+17
Если 1 американский солдат убивает 10 Ванек, то писта 100 000й армии орков
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24.12.2021 14:00
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Це ж треба так перебрати, щоб стільки "білочок" нарахувати!
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24.12.2021 17:10 Відповісти
Машка ипа натка, тебе что не сказали что водку и кокс мешать нельзя?
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24.12.2021 17:14 Відповісти
Алкашка бредит все больше и больше!
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24.12.2021 23:04 Відповісти
Надо Лавровому Коню прекращать эту алкашку спаивать сивухой! А то мозги уже совсем отвалились!
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24.12.2021 23:05 Відповісти
iй спаса пiдсипали як однiй вчитeльцi на Росii?
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24.12.2021 23:56 Відповісти
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25.12.2021 01:43 Відповісти
Бійтеся;там 100 тисяч американського війська з ************* зброєю,буде палати ЗЕМЛЯ під вами-вороги людства!!!
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25.12.2021 08:35 Відповісти
И Шо она такая затасканная не свежая. Это хорошо.
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25.12.2021 18:33 Відповісти
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25.12.2021 19:04 Відповісти
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