Споживання електроенергії в Україні зростає, та енергосистема працює стабільно. Є резерв потужності, - Галущенко
Енергосистема України працює стабільно попри збільшення споживання електроенергії в країні.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
Він зазначив, що станом на 23 грудня споживання електроенергії ще збільшилося і склало понад 24 тис.МВт-год. ці показники значно перевищують споживання минулого року.
"Навіть на тлі зростання споживання ми бачимо, що енергосистема працює стабільно. Повністю всі потреби споживачів покриваються генерацією. Крім того, ми маємо додатковий резерв потужності", - сказав він.
За словами міністра, НАЕК "Енергоатом" має резерв потужності понад 500 МВт.
За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні за січень-вересень 2021 року склало 92,2 млрд кВт-год, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Зазначається, що головними причинами є відсутність у 2021 році строгих карантинних заходів для протидії поширенню COVID-19, як наслідок - зростання споживання відбулося в усі місяці, але найбільше в березні та квітні - на 11,6% і 12,4% відповідно. Крім цього, в липні 2021 року спостерігалася більш спекотна погода, ніж у липні 2020 року (23,7°с проти 21,9°С), що призвело до збільшення споживання на 7,2%.
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Напруга 190 вольт у день, іноді до 210 піднімається.
Десь з 17 години та до 24 години напруга падає до 175.. 180 вольт!
Бачив навіть 171 вольт як мінимум.
І це так з листопада, причому останні два тижні напруга впала в середньому на 10 вольт.
Стабільний розвал енергосистеми
У літку напруга була 230..240 вольт, иноді до 245 піднімалася.
*****, воно навіть не зрозуміло - що зашкварилося
Чому зросло споживання е/е?
Бо батареї ледь теплі, то люди вмикають електронагрівачі/каміни..
А чого баратареї ледь теплі - тому що опалення в режимі "чуть више 50 градусов", бо нема вуггіля та газу
https://www.facebook.com/groups/837074956934960/posts/927995557842899/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 4 ч. ·
Планове відключення електропостачання!
28.12.21р. з 08.00 год. 16.30 год. ремонтні роботи в с. Косівщина