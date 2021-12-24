УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини
1 506 27

Споживання електроенергії в Україні зростає, та енергосистема працює стабільно. Є резерв потужності, - Галущенко

Споживання електроенергії в Україні зростає, та енергосистема працює стабільно. Є резерв потужності, - Галущенко

Енергосистема України працює стабільно попри збільшення споживання електроенергії в країні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Він зазначив, що станом на 23 грудня споживання електроенергії ще збільшилося і склало понад 24 тис.МВт-год. ці показники значно перевищують споживання минулого року.

"Навіть на тлі зростання споживання ми бачимо, що енергосистема працює стабільно. Повністю всі потреби споживачів покриваються генерацією. Крім того, ми маємо додатковий резерв потужності", - сказав він.

За словами міністра, НАЕК "Енергоатом" має резерв потужності понад 500 МВт.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні за січень-вересень 2021 року склало 92,2 млрд кВт-год, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 26% українців стикалися з відключенням електроенергії з початку опалювального сезону, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що головними причинами є відсутність у 2021 році строгих карантинних заходів для протидії поширенню COVID-19, як наслідок - зростання споживання відбулося в усі місяці, але найбільше в березні та квітні - на 11,6% і 12,4% відповідно. Крім цього, в липні 2021 року спостерігалася більш спекотна погода, ніж у липні 2020 року (23,7°с проти 21,9°С), що призвело до збільшення споживання на 7,2%.

Автор: 

електроенергія (6175) Галущенко (528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
А зима еще минимум продлится до конца марта)))
показати весь коментар
24.12.2021 14:05
+3
А чому ж тоді відмикають електрику? Тільки не свистіть про якісь там ремонти.
показати весь коментар
24.12.2021 14:08
+3
Може в тебе лампочка перегоріла? Подивись, в сісідів світло.є.
показати весь коментар
24.12.2021 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зима еще минимум продлится до конца марта)))
показати весь коментар
24.12.2021 14:05 Відповісти
Зими в нас лагідні . Довга зима - це тільки для руснявих свинособак катастрофа , бо в них села не газифіковані , а в містах туалети на вулицях замерзають .
показати весь коментар
24.12.2021 14:14 Відповісти
- 20 или -5 не принципиально, когда нету энергоносителей. В хате будет одинаково холодно, что писец. спасибо зе-команде))
показати весь коментар
24.12.2021 14:18 Відповісти
В мене +24⁰С. Стабільно. Спасібо Зе-бандерівцям і Слава Україні !🇺🇦😎👍
показати весь коментар
24.12.2021 14:21 Відповісти
та навіть зарабрешуть!
Напруга 190 вольт у день, іноді до 210 піднімається.
Десь з 17 години та до 24 години напруга падає до 175.. 180 вольт!
Бачив навіть 171 вольт як мінимум.
І це так з листопада, причому останні два тижні напруга впала в середньому на 10 вольт.
Стабільний розвал енергосистеми

У літку напруга була 230..240 вольт, иноді до 245 піднімалася.
показати весь коментар
24.12.2021 14:35 Відповісти
п.с. "станом на 23 грудня споживання електроенергії ще збільшилося і склало понад 24 тис.МВт-год. ці показники значно перевищують споживання минулого року."

*****, воно навіть не зрозуміло - що зашкварилося
Чому зросло споживання е/е?
Бо батареї ледь теплі, то люди вмикають електронагрівачі/каміни..
А чого баратареї ледь теплі - тому що опалення в режимі "чуть више 50 градусов", бо нема вуггіля та газу
показати весь коментар
24.12.2021 14:42 Відповісти
А чому ж тоді відмикають електрику? Тільки не свистіть про якісь там ремонти.
показати весь коментар
24.12.2021 14:08 Відповісти
В Запоріжжі відмикають?
показати весь коментар
24.12.2021 14:10 Відповісти
Кілька днів тому відмикали рівно на 2 години. З 18 до 20.
показати весь коментар
24.12.2021 14:15 Відповісти
якщо є можливість - подивись напругу перед вимиканням.. падає нижче 170 вольт
показати весь коментар
24.12.2021 14:37 Відповісти
Може в тебе лампочка перегоріла? Подивись, в сісідів світло.є.
показати весь коментар
24.12.2021 14:13 Відповісти
То в тебе в голові перемичка перегоріла . Скрєпа . Останній раз виникали при баба Йулі . Ну і після стихійних буревіїв на 2 години вимикають
показати весь коментар
24.12.2021 14:17 Відповісти
У Луцьку в четвер вимикали світло на 5-10 хв. І з літа вже разів 5 пропадало світло на різні періоди часу
показати весь коментар
24.12.2021 15:08 Відповісти
5-10 хвилин - то ваш сусід пакетником бавиться . Зловіть і сильно постукайте молотком по пальцях . Світло перестане пропадати .
показати весь коментар
24.12.2021 22:41 Відповісти
Та ні, по всьому району на було
показати весь коментар
26.12.2021 09:04 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 14:08 Відповісти
А ведь самое страшное на заднем плане. Єтим двум мудакам так жарко, бо котельня кочегарит так, что у них зимой форточка открыто окно
показати весь коментар
24.12.2021 14:12 Відповісти
Самое страшное если напердят-а окно закрытое.
показати весь коментар
24.12.2021 14:24 Відповісти
"резерв" - це закупівлі рф-ної електрики у лукашенки?
показати весь коментар
24.12.2021 14:14 Відповісти
В Киевской области постоянные аварии и веерные отключения.
показати весь коментар
24.12.2021 14:18 Відповісти
У нас начиная с октября вместе с "плановыми отключениями" "аварии" на сутки и больше. Васильковский р-н. Такого безумия никогда не было, не верю, что бы оборудование "внезапно" так начало выходить из строя безо всякой причины.
показати весь коментар
24.12.2021 15:12 Відповісти
читай - без веерных отключений электричества не обойтись
показати весь коментар
24.12.2021 14:20 Відповісти
Справжня перемога - спалили газ на ТЕС за відсутності вугілля. А тепер будуть купувати по $2000. Ще й за умови, що хтось погодиться продати. Чемпіони серед рукожопих
показати весь коментар
24.12.2021 14:45 Відповісти
В цій статті все змішано, як у якомусь салаті. Звичайно, що в цьому році споживання електроенергії більше ніж у минулому: бо торік був більш суворий карантин. Якщо споживання електрики збільшується, то це чудово, тобто щось працює, а енергетика може більше заробити, більше сплатити податків, більше зароблять люди у цій сфері. Просто державний сектор енергетики мав би заздалегідь підготуватися до сезону, а не звітувати, що у Центренерго вугілля на два тижні.
показати весь коментар
24.12.2021 14:48 Відповісти
мы имеем дополнительный резерв мощности", - сказал он. а этот резерв дополнительный находится в Беларуси или в РФ?
показати весь коментар
24.12.2021 15:03 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/837074956934960/user/100004747454319/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Оксана Степаненко https://www.facebook.com/groups/837074956934960/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=-UC%2CP-y-y-R КОСІВЩИНСЬКИЙ СТАРОСТАТ

https://www.facebook.com/groups/837074956934960/posts/927995557842899/?__cft__[0]=**************************-Ui8FYQ1mBw2Ajs1KikOn-kkaCdbuII2K5p6ucVdszAzLVogzWo-1oCRK5j0066R0jTsCt5LD3hDlugZgDzziLf0Q2uyU1i8zPRdhXCnHjar8g2f_5kExlqz7hcq5PUuIkOgl9bWS3f0rQuEtFSLoQC4YfScc9ognaBVt7jIUhQGy2tcvmti6ypUvnOW7R&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 4 ч. ·





Планове відключення електропостачання!
28.12.21р. з 08.00 год. 16.30 год. ремонтні роботи в с. Косівщина
показати весь коментар
24.12.2021 16:52 Відповісти
 
 