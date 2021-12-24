Україна очікує на доставку ще 650 тисяч тонн вугілля зі США, Колумбії та Австралії, - Галущенко

До України морським шляхом надійде ще 650 тисяч тонн вугілля задля стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це під час брифінгу розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Україна забезпечена енергоресурсами. Завдяки роботі, зокрема атомної та теплової генерації, проходимо період знижених температур спокійно", - зазначив очільник Міненерго.

За його словами, передбачається, що морським шляхом до України надійде 650 тисяч тонн вугілля, зокрема з США, Колумбії та Австралії.

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Міністр додав, що на сьогодні запаси газу у ПСГ складають більше 14,5 млрд кубометрів, чого цілком достатньо для проходження опалювального сезону.

"НАК "Нафтогаз" має необхідні ресурси, але в разі необхідності буде збільшено обсяг імпорту", - підсумував міністр енергетики Герман Галущенко.

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