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Україна очікує на доставку ще 650 тисяч тонн вугілля зі США, Колумбії та Австралії, - Галущенко

Україна очікує на доставку ще 650 тисяч тонн вугілля зі США, Колумбії та Австралії, - Галущенко

До України морським шляхом надійде ще 650 тисяч тонн вугілля задля стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це під час брифінгу розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Україна забезпечена енергоресурсами. Завдяки роботі, зокрема атомної та теплової генерації, проходимо період знижених температур спокійно", - зазначив очільник Міненерго.

За його словами, передбачається, що морським шляхом до України надійде 650 тисяч тонн вугілля, зокрема з США, Колумбії та Австралії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збільшила запаси вугілля на 100 тисяч тонн, - Шмигаль

Міністр додав, що на сьогодні запаси газу у ПСГ складають більше 14,5 млрд кубометрів, чого цілком достатньо для проходження опалювального сезону.

"НАК "Нафтогаз" має необхідні ресурси, але в разі необхідності буде збільшено обсяг імпорту", - підсумував міністр енергетики Герман Галущенко.

Також читайте: Судно з австралійським вугіллям прибуло до України, - "Центренерго"

Австралія (427) Колумбія (38) вугілля (2470) Галущенко (528)


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Топ коментарі
+6
Не Україна очікує, а Ренат. Якби все залежало тільки від Зе, вже не було б країни.
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24.12.2021 14:19
+4
Колумбийский разгружать в первую очередььь !
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24.12.2021 14:20
+4
Из Колумбии приедет уголь особой марки "снежный антрацит" в специальной упаковке. По информации от источника этот уголь будет использоваться исключительно для обогрева ВР и ОП.
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24.12.2021 14:37
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Один дід казав, що йому на всю зиму вистачає два цеберка вугілля.
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24.12.2021 14:18 Відповісти
А зеля зустрічати буде, як маски для Епіцентру?
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24.12.2021 14:19 Відповісти
Не Україна очікує, а Ренат. Якби все залежало тільки від Зе, вже не було б країни.
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24.12.2021 14:19 Відповісти
Мико(І)ло, вітаю! Додам, що це є яскравим зразком , ба навіть презентацією сентенції мудрості людської: "Віддай жінку дяді,а сам іди на бл"ді". Ніц більше...
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24.12.2021 16:40 Відповісти
А з Колумбії - біле і порошковому стані?
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24.12.2021 14:19 Відповісти
Колумбийский разгружать в первую очередььь !
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24.12.2021 14:20 Відповісти
Правильно . Купувати треба в союзників , а не в російсько-фашистських загарбників
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24.12.2021 14:23 Відповісти
Покупать нужно где дешевле. Захватчики по-любому не пострадают, продадут тем кто надеялся получить перехваченный нами американский.
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24.12.2021 14:32 Відповісти
на тобі боже що мені не гоже Поделюсь воспоминаниями Как то при совке Змиевскую ГРЭС перевели на на Экибастузские угли --станция ушла в зеро-оборудование сжигания \горелки\ шлако и золоудалене напрочь отказалось фунциклировать Углегорская (1очередь ) Запорожская\1очередь \Мироновская Старобешевская Зуевская Славянская все спроектированы на определённую марку угля донецкого бассейна
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24.12.2021 17:12 Відповісти
Свої шахтарі або безробітні, або мають невиплачену зарплату від держави, а тут завозять з усього світу.
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24.12.2021 14:24 Відповісти
гос шахта это нонсенс уже лет 50. а на ахметовских шахтах все в порядке с доходами
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24.12.2021 14:35 Відповісти
Белый колумбийский уголь, это дженерик для спасения определенных слоев населения.
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24.12.2021 14:27 Відповісти
Одна Колумбия в этом списке малость настораживает. Клиентов одного товара из этой замечательной страны в нашей гавно-элитке хватает и результаты их буйной суеты мы тоже все видим
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24.12.2021 14:33 Відповісти
не в Павлограде же закупать)
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24.12.2021 14:34 Відповісти
Зеля будет лично встречать судно с колумбийским коксом...
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24.12.2021 14:36 Відповісти
Интересно указанные 14,5 млрд кубов это в т.ч. объём который неизвлекаемый? Вот только забыл какой именно этот неизвлекаемый объём. И потому из 14,5 млрд отнять неизвлекаемый, то значит извлекаемого объёма меньше осталось. И сколько же?
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24.12.2021 14:37 Відповісти
Из Колумбии приедет уголь особой марки "снежный антрацит" в специальной упаковке. По информации от источника этот уголь будет использоваться исключительно для обогрева ВР и ОП.
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24.12.2021 14:37 Відповісти
З Колумбії "вугілля" буде біле, в тюках і "забористе". Зеля ж казав що домовивс
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24.12.2021 14:41 Відповісти
Курт Волкер про переслідування Порошенка: «Поки Путін впритул підходить до кордонів, Зеленський воює з прозахідним лідером»
БУКВЫ
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24.12.2021 14:45 Відповісти
наем мы этот "уголь из колумбии". вы его получаете а потом то женщин в армию забираете то танцы краба танцуете под биты аграхимии
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24.12.2021 14:50 Відповісти
Да нет, все нормально. Колумбийский уголь реальный (не белый ) считается одним из самых качественных в мире. И по ценам приемлим.
И конечно, завозит его ДТЕК - зеленая плесень только дорожки нюхает.
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24.12.2021 15:26 Відповісти
А какое отношение к этому углю имеет зеленый хер и правительство, ведь этот уголь принадлежит ахметке???!
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24.12.2021 14:52 Відповісти
Тільки до чого тут Галущенко разом із Міністерством енергетики? Вугілля завозить ДТЕК Ахметова. От читаємо: "https://energo.dtek.com/media-center/press/dtek-vstrechaet-ocherednye-dva-sudna-panamaks-s-150-tys-t-amerikanskogo-uglya/ На сьогодні ДТЕК збільшив загальну кількість поставок вугілля морем до 9 суден. Це близько 618 тис. т вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією (ред. ДТЕК) для потреб державних ТЕС «Центренерго»"
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24.12.2021 14:54 Відповісти
Жал, что планета Земля такая маленькая. Была бы в два раза большеи тамм была бы еще какая то максимально удаленная точкаи мы бы его там и покупали.
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24.12.2021 15:15 Відповісти
покупаем в Колумбии...а что делать...залежи своего угля отсутствуют, шахт нет...
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24.12.2021 15:17 Відповісти
КЛЯТЫЕ не устают подсирать.
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24.12.2021 15:28 Відповісти
А чого не з ПАР як зеЛох заявив найкраще у світі, а поганий Порошенко саботував.
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24.12.2021 18:08 Відповісти
 
 