Створили "карикатурний образ українки": Ткаченка обурив новий сезон серіалу "Емілі у Парижі", буде звертатися до Netflix

Міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав на своїй сторінці у телеграмі.

"Подивився фрагмент нового сезону серіалу Netflix "Емілі в Парижі". Сам раніше переглядав перший сезон, досить непоганий розважальний серіал. Але зараз маю кілька зауважень.

Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа в фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві", - написав він.

Ткаченко зауважив, що з популяризацією української культури, європейці та американці мали чути про українських митців і не тільки. Зокрема, про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін та ін.

"Але цього напевно замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося.

Проте не в даному випадку. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - обурився міністр.

"Направлю текст нашої позиції Нетфліксу", - резюмував Ткаченко.

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Як пише НВ, одна із глядачок серіалу, українка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі, вже подивилася серіал та звернула увагу на те, як автори серіалу представили у ньому українок, про що написала великий пост в інстаграмі. Вона також опублікувала кілька фрагментів із серії, які підтверджують її слова. Текст вона опублікувала англійською мовою і відмітила в ньому офіційну сторінку Netflix, щоб привернути увагу авторів до використання "стереотипів, які руйнують світ і міжкультурні відносини", із якими люди борються XXI столітті.

"Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що цього не можна ігнорувати.

Будучи найуспішнішим шоу Netflix у 2021 році, знаючи свій вплив на мільйони розумів та сердець у всьому світі, у ньому виявилося місце для такого невігластва та нетерпимості?

Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні, в 4-й серії, - це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй та ґендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують світ та міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей.

Незважаючи на це, ви виставляєте українку як особистість без почуття смаку та гідності. Дурною, неосвіченою злодійкою. Ви взагалі серйозно?

Така ганьба! І це при тому, що у світі величезна кількість талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, сталого розвитку, науки, спорту тощо?" — написала вона, додавши, що у мистецтві та моді, наприклад, працюють "кілька тисяч абсолютно космічних українок". І перерахувала імена багатьох українських дизайнерів та їхні бренди, відомі по всьому світу: дизайнерки Юлія Пеліпас та її бренд Bettter Us, Анна Осмехіна та її TTSWTRS, Марія Фуртас та Cultnaked, Ксенія Шнайдер, Валерія Гузема, фотографиня Саша Самсонова, режисерка Таню Муіньо, запропонувавши познайомитися з їхньою творчістю.

"І я можу написати тут ще тисячі імен. І я впевнена, що у коментарях буде багато імен, які вам варто знати", — додала вона.

Але чи справді нам потрібно доводити, хто ми й намагатися очистити імідж українок у світі", — запитала Гаврилко. І додала, що "ліпше витратити свій час на творення, а не на боротьбу".

У другому сезоні "Емілі в Парижі", який входить до десятки найпопулярніших серіалів Netflix, його автори ввели нового персонажа - українку на ім'я Петра, яка приїхала до Парижа з Києва.

Головна героїня серіалу Емілі познайомилася з нею на курсах французької у четвертій серії. Дівчата вирушають разом на прогулянку, щоб попрактикуватися у французькій. За сюжетом Петра шокує Емілі своїм невіглаством.





