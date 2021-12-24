УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини
16 486 138

Створили "карикатурний образ українки": Ткаченка обурив новий сезон серіалу "Емілі у Парижі", буде звертатися до Netflix

Створили

Міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав на своїй сторінці у телеграмі.

"Подивився фрагмент нового сезону серіалу Netflix "Емілі в Парижі". Сам раніше переглядав перший сезон, досить непоганий розважальний серіал. Але зараз маю кілька зауважень.

Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа в фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві", - написав він.

Ткаченко зауважив, що з популяризацією української культури, європейці та американці мали чути про українських митців і не тільки. Зокрема, про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін та ін.

"Але цього напевно замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося.

Проте не в даному випадку. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - обурився міністр.

"Направлю текст нашої позиції Нетфліксу", - резюмував Ткаченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Netflix зняв в Україні фільм із Ван Даммом у головній ролі, але поки не отримав належної за законом часткової компенсації за зйомки

Як пише НВ, одна із глядачок серіалу, українка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі, вже подивилася серіал та звернула увагу на те, як автори серіалу представили у ньому українок, про що написала великий пост в інстаграмі. Вона також опублікувала кілька фрагментів із серії, які підтверджують її слова. Текст вона опублікувала англійською мовою і відмітила в ньому офіційну сторінку Netflix, щоб привернути увагу авторів до використання "стереотипів, які руйнують світ і міжкультурні відносини", із якими люди борються XXI столітті.

"Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що цього не можна ігнорувати.

Будучи найуспішнішим шоу Netflix у 2021 році, знаючи свій вплив на мільйони розумів та сердець у всьому світі, у ньому виявилося місце для такого невігластва та нетерпимості?

Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні, в 4-й серії, - це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй та ґендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують світ та міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей.

Незважаючи на це, ви виставляєте українку як особистість без почуття смаку та гідності. Дурною, неосвіченою злодійкою. Ви взагалі серйозно?

Така ганьба! І це при тому, що у світі величезна кількість талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, сталого розвитку, науки, спорту тощо?" — написала вона, додавши, що у мистецтві та моді, наприклад, працюють "кілька тисяч абсолютно космічних українок". І перерахувала імена багатьох українських дизайнерів та їхні бренди, відомі по всьому світу: дизайнерки Юлія Пеліпас та її бренд Bettter Us, Анна Осмехіна та її TTSWTRS, Марія Фуртас та Cultnaked, Ксенія Шнайдер, Валерія Гузема, фотографиня Саша Самсонова, режисерка Таню Муіньо, запропонувавши познайомитися з їхньою творчістю.

"І я можу написати тут ще тисячі імен. І я впевнена, що у коментарях буде багато імен, які вам варто знати", — додала вона.

Але чи справді нам потрібно доводити, хто ми й намагатися очистити імідж українок у світі", — запитала  Гаврилко. І додала, що "ліпше витратити свій час на творення, а не на боротьбу".

У другому сезоні "Емілі в Парижі", який входить до десятки найпопулярніших серіалів Netflix, його автори ввели нового персонажа - українку на ім'я Петра, яка приїхала до Парижа з Києва.

Головна героїня серіалу Емілі познайомилася з нею на курсах французької у четвертій серії. Дівчата вирушають разом на прогулянку, щоб попрактикуватися у французькій. За сюжетом Петра шокує Емілі своїм невіглаством.

Створили карикатурний образ українки: Ткаченка обурив новий сезон серіалу Емілі у Парижі, буде звертатися до Netflix 01

кіно (960) Міністерство культури (754) Ткаченко Олександр (509) Netflix (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
благодаря нашим заслуженным сранным Клоунам, своим "творчеством" создавшим пренебрежительное отношение к украинской женщине, к украинцам и к Украине..
показати весь коментар
24.12.2021 14:31
+21
показати весь коментар
24.12.2021 14:39
+19
Прямо як зє розповідав про УКраїну в свій час на 95? Чому тоді Ткачик мовчав? А зараз диви, запатріотєл?
показати весь коментар
24.12.2021 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
саме так
показати весь коментар
24.12.2021 16:19 Відповісти
ну коли украiнська совкова школа навчила слiпо слухати вчитeля. як вчитeль слухав кoмуняцьку партiю то нe дивно що украiнцi всмоктують ту хeрню.
показати весь коментар
01.01.2022 23:26 Відповісти
Петра, це польське або чеське ім'я в Україні я такого ніколи не чув.
показати весь коментар
24.12.2021 15:21 Відповісти
Это синема, пан ткаченко. И что? Когда рушат Белый Дом до фундамента разные ,с разных стран , их министры культуры пишут петицию: это не наши? Не огорчайтесь. Неужели страны, у которых" герои" их граждане там есть, такие узколобые, как вы? Боже мой. Уже бы весь мир был идеален, с просмотром добрых старых мультфильмов. И то не факт.
показати весь коментар
24.12.2021 15:21 Відповісти
ти дивилося? чого гавкаєш?
показати весь коментар
24.12.2021 15:30 Відповісти
Ты сам выбрал свой ник: stop.
показати весь коментар
24.12.2021 15:57 Відповісти
шо ти хотiло сказати своiм узкiм мозгом?
показати весь коментар
24.12.2021 16:27 Відповісти
раз ты ко мне через опцию обращаешься, отвечу: ты - просто stop и точка.
показати весь коментар
24.12.2021 17:26 Відповісти
хаха русскокакающєє зeро софи iз сeбe цeнность корчe.
показати весь коментар
24.12.2021 23:49 Відповісти
СОГЛАСНА!
показати весь коментар
24.12.2021 15:56 Відповісти
ти софи чи ти з софи з одного контeйнeра випало?
показати весь коментар
24.12.2021 16:28 Відповісти
Авторів серіалу, мабуть, консультували російські пропагандони.
показати весь коментар
24.12.2021 15:24 Відповісти
"Украинка Петра прилетевшая из Киева учит Эмили воровать в магазинах. Главная героиня пристыдила ее за это."

показати весь коментар
24.12.2021 15:30 Відповісти
дiвчина на твоiй фотцi тягнe на трансгeдeра
показати весь коментар
24.12.2021 15:32 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 15:33 Відповісти
шо ти хотiв сказати?
показати весь коментар
24.12.2021 16:24 Відповісти
Це нове перевтілення Арестовича?
показати весь коментар
03.01.2022 22:37 Відповісти
Сразу вспоминаю квартал, сердючку...
показати весь коментар
24.12.2021 15:30 Відповісти
Люцифер Сафин. Русский злодей который собирается убить пол-Европы в новом фильме про Джеймса Бонда. Европейцы видят всех какими читают в газетах.

показати весь коментар
24.12.2021 15:40 Відповісти
Тут бы египтянам-коптам напрячься и теннисистам.
показати весь коментар
24.12.2021 16:14 Відповісти
Ну и напрасно Ткаченко в это встряет. Дело в том, что сериал пронизан насмешками по национальной теме.
С украинкой - это только маленький эпизод. Там смеются над американцами, французами, англичанами.
И даже геями)))
Не нужно этого делать... смешно будем выглядеть.
показати весь коментар
24.12.2021 15:55 Відповісти
Ніхєрасє кіпіш... Я не дивився цей серіал, але в Україні що, немає дівок на кшталт героїні цього серіалу? Якщо згідно з сюжетом автори демонструють її саме так, то це не означає, що вони намагалися таким чином образити всіх жінок України.
показати весь коментар
24.12.2021 15:57 Відповісти
- Я посадил и вырастил сад, но никто не называет меня садовником. Я вырастил 4-х детей, но никто не называет меня отцом героем ...
Но стоило один раз оступится по пьяни ...
- Да не расстраивайся ты так, дедушка *******.
показати весь коментар
24.12.2021 16:12 Відповісти
Петра вообще не украинское имя. Какой дебильный знаток придумывал персонаж? Такое впечатление. что походили бывшие "братья" с восточных границ Украины.
показати весь коментар
24.12.2021 16:49 Відповісти
Нічого дивного, коли навіть президент України клован зельонський називає власну країну порноакторкою, то чому інші повинні створювати позитивний імідж для України та українців? Це завдання саме українців, а вони натомість дебілів в президенти і депутати обирають.
показати весь коментар
24.12.2021 17:12 Відповісти
То добре, що Алік Болдуїн не знімається в тім кіно, той вопше застрелив би ту дівку. І Емелі. Однією кулею.Головне невідомо чого він такий на нас лихий.Може він москаль?!!
показати весь коментар
24.12.2021 17:34 Відповісти
Тоесть украинский ***** в фильме "Рыцари справедливости" никого не смущает !? 😉😆😆😆☝️
показати весь коментар
24.12.2021 18:53 Відповісти
А що там з придурковатим образом українців в виступах лайно-Квартала 95? Все "благородно"?
показати весь коментар
24.12.2021 20:22 Відповісти
Знайшов куди звертатись, на той довбаний нетфлікс. Сміттєзвалище для SJW-сніжинок, у яких істерики та курси антидепресантів, якщо десь щось неінклюзивно і нетолерантно.
показати весь коментар
24.12.2021 22:08 Відповісти
От воно що.. А коли блаЗЕнь знаходячись за кордоном обзивав Україну порноактрисою, та отримав відповідь від адміністрації Порошенка, то на Г+Г де працює Ткаченко це подавали як наступ на свободу слова.
показати весь коментар
29.12.2021 08:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 