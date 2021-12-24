Швеція відкинула вимогу Росії не приймати нових членів до НАТО: "Кожна країна має право робити свій власний вибір у політиці безпеки"

Швеція рішуче відкидає вимогу Росії щодо "гарантій безпеки", які передбачають нерозширення НАТО на схід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомила міністр закордонних справ країни Анн Лінде, пише Euractiv.

"Ми рішуче відкидаємо всі переговори зі шведської сторони щодо ядра європейського порядку безпеки. Ми повинні мати світопорядок, що ґрунтується на правилах, де є міжнародне право і кожна країна має право робити свій власний вибір у політиці безпеки", - зазначила вона.

Лінде додала, що вимога Росії дуже зачіпає Швецію, яка не входить до Альянсу.

"Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО скоротить можливості робити незалежний політичний вибір", - пояснила міністр.

Вона також прокоментувала накопичення російських військ біля кордонів України.

За її словами, ситуація передбачає "повну бойову готовність" під час різдвяних та новорічних свят.

17 грудня Росія висунула США та НАТО умови щодо гарантій безпеки, однією з яких є невступ України до Альянсу.

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Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг, коментуючи вимоги, підкреслив, що "будь-який діалог з Москвою повинен враховувати стурбованість НАТО діями Росії, ґрунтуватися на ключових принципах безпеки Європи та проходити в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна".

Прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі сказала, що США не підуть на компроміс і не вестимуть переговори без європейських союзників.