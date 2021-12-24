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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Швеція відкинула вимогу Росії не приймати нових членів до НАТО: "Кожна країна має право робити свій власний вибір у політиці безпеки"

Швеція відкинула вимогу Росії не приймати нових членів до НАТО:

Швеція рішуче відкидає вимогу Росії щодо "гарантій безпеки", які передбачають нерозширення НАТО на схід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомила міністр закордонних справ країни Анн Лінде, пише Euractiv.

"Ми рішуче відкидаємо всі переговори зі шведської сторони щодо ядра європейського порядку безпеки. Ми повинні мати світопорядок, що ґрунтується на правилах, де є міжнародне право і кожна країна має право робити свій власний вибір у політиці безпеки", - зазначила вона.

Лінде додала, що вимога Росії дуже зачіпає Швецію, яка не входить до Альянсу.

"Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО скоротить можливості робити незалежний політичний вибір", - пояснила міністр.

Вона також прокоментувала накопичення російських військ біля кордонів України.

За її словами, ситуація передбачає "повну бойову готовність" під час різдвяних та новорічних свят.

17 грудня Росія висунула США та НАТО умови щодо гарантій безпеки, однією з яких є невступ України до Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс закликав відкинути вимоги РФ до США і НАТО: Не треба когось боятися, просто потрібно займатися стримуванням

Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг, коментуючи вимоги, підкреслив, що "будь-який діалог з Москвою повинен враховувати стурбованість НАТО діями Росії, ґрунтуватися на ключових принципах безпеки Європи та проходити в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна".

Прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі сказала, що США не підуть на компроміс і не вестимуть переговори без європейських союзників.

НАТО (6408) росія (64911) США (22473) Швеція (950) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+5
Велика подяка шведським Братам!
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24.12.2021 14:47
+5
Норвегия закупила F-35 около 40 самолетов,Финлядия закупила 64 истребителя F-35...рюсские бараны что вы купили после дохлой подлодки Курск 20 лет назад? СУ_57?или танк СРАМата?бараны...
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24.12.2021 14:51
+3
9 января Султан Турции Эрдоган срочно прилетае в Киев...кажуть шо в Украину привезуть 200 Байрактаров...
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24.12.2021 14:55
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ой, шо то касабам не фортить?
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24.12.2021 14:39 Відповісти
Всё это очень мило, а вы оружие Украине дали
для защиты этого выбрра?
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24.12.2021 14:44 Відповісти
Велика подяка шведським Братам!
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24.12.2021 14:47 Відповісти
И снова кацапам поводили по морде ссаной тряпкой
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24.12.2021 14:49 Відповісти
Норвегия закупила F-35 около 40 самолетов,Финлядия закупила 64 истребителя F-35...рюсские бараны что вы купили после дохлой подлодки Курск 20 лет назад? СУ_57?или танк СРАМата?бараны...
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24.12.2021 14:51 Відповісти
ситуація передбачає "повну бойову готовність" під час різдвяних та новорічних свят.

ви подумали що це про Україну та наше керівництво ?
дарма !

це вона про свою країну, Швецію
а наші - у Синегору-Буковель-Оман
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24.12.2021 14:52 Відповісти
Тю! А они и не наши.
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24.12.2021 14:54 Відповісти
наші, навіть коли на пожиттєве сядуть, все одно будуть наші
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24.12.2021 15:07 Відповісти
9 января Султан Турции Эрдоган срочно прилетае в Киев...кажуть шо в Украину привезуть 200 Байрактаров...
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24.12.2021 14:55 Відповісти
і 200 тис. яничарів
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24.12.2021 15:04 Відповісти
Рюцкие...шо там на озере Байкал и прочие рюсские КАЛы? вода хоч є?
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24.12.2021 14:57 Відповісти
То что Финляндия закупает в США 54 истребителя F-35 оказалось ФЕЙКОМ...Финляндия закупить рюсскага говна СУ-57 аж 500 истрибителей нового поколения.....
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24.12.2021 15:01 Відповісти
тоді фінам доведеться чекати ще 100 років
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24.12.2021 15:06 Відповісти
А как там Венгрия отреагировала?
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24.12.2021 15:13 Відповісти
Теперь еще и Швеция вступит в НАТО. ***** - мастер геополитики
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24.12.2021 15:18 Відповісти
 
 