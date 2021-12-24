Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба
Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України.
Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - додав він.
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+2 игорь полковник
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+1 Виталик Головченко
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Украине нужны надёжные партнёры , а не балаболы из Италии Германии Франции