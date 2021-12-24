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Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба

Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба

Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори США-РФ будуть тристоронніми: Україну представлятиме Америка, - "слуга народу" Мережко

Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба 01

Автор: 

безпека (929) НАТО (6408) перемовини (2849) США (22473) Євросоюз (13313) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Неужели? а дермак что скажет?
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24.12.2021 14:41
+1
пан Кулеба, никто твоего директора Ермака на переговоры греть ухо не пустит, не верят)
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24.12.2021 15:06
+1
Зеленский стремительно бежит к обрыву
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24.12.2021 15:11
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Неужели? а дермак что скажет?
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24.12.2021 14:41 Відповісти
,кто вас недодиктаторов , во главе с наркоманом -************** , имеет в виду ?
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24.12.2021 15:18 Відповісти
шо за ідіотська манера використовувати неоднозначні формулювання у заголовках?
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24.12.2021 14:53 Відповісти
Кулеба , формируйте ПЕРВУЮ линию обороны ОТ КАЦАПОВ - Грузия, Турция, Молдова( Румыния) , Украина, Польша , Прибалтика.

1. Организация бомбосховищ
2. Доставка топлива
3, достатка продуктов
4. Госпиталя
5. Вывоз женщин и детей подальше от фронта
Украине нужны надёжные партнёры , а не балаболы из Италии Германии Франции
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24.12.2021 14:54 Відповісти
Ну что, понеслось? https://zn.ua/POLITICS/v-ohp-podpisali-arest-poroshenko-smi.html В ОГП подписали арест Порошенко
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24.12.2021 14:56 Відповісти
Ну отлично, Зеленский всеми силами наращивает рейтинг Порошенко, молодец!)))
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24.12.2021 14:58 Відповісти
Если Петю посадят - никакие рейтинги ему уже не помогут.
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24.12.2021 15:05 Відповісти
Вот она вся надежда у кацапов, не на признание и одобрение обществом моих действий, а на то, могу ил я посадить конкурента.
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25.12.2021 10:46 Відповісти
Зеленский стремительно бежит к обрыву
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24.12.2021 15:11 Відповісти
пан Кулеба, никто твоего директора Ермака на переговоры греть ухо не пустит, не верят)
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24.12.2021 15:06 Відповісти
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ НАМБЕР ТУ !!!???
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24.12.2021 23:37 Відповісти
ЧЕРНОВОЛА В ПРЕЗИДЕНТЫ !!!
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24.12.2021 23:40 Відповісти
 
 