Міністру транспорту РФ Савельєву та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чинному міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савельєву та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему. Відповідно до неї з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб.

"Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Не дивлячись на наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій з цього приводу світових організацій у сфері цивільної авіації, російською авіакомпанією виконувалися незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ в АР Крим.

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