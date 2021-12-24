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Новини Війна
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США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих у разі вторгнення Росії, - The New York Times

США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих у разі вторгнення Росії, - The New York Times

Пентагон працює над планом надання Україні оперативних розвідданих, щоб та могла ефективно реагувати у разі можливого вторгнення Росії.

Про це пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналісти зазначають, що цей план, напевно, викличе обурення Росії, якщо його схвалить Байден. Проте саме надання таких розвідданих може допомогти Україні запобігти потенційній атаці Росії.

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Джерела NYT кажуть, що оперативні розвіддані включатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування сил РФ дозволить визначати, чи збираються сили РФ перетнути кордон.

Крім того, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що група американських радників відвідала Україну для оцінки її потреби у протиповітряній обороні.

Також джерела видання кажуть, що в американському керівництві розглядають ідеї надання Україні експертів із кібервійни та озброєння, яке планувалося відправити до Афганістану до його захоплення талібами. Однак передача розвідданих є найбільш значущою з цих ідей для опору можливому вторгненню РФ, пишуть журналісти.

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У виданні зазначають, що адміністрація Байдена усвідомила, наскільки важливою є для українського уряду оперативна інформація в режимі реального часу. Одне із джерел NYT зазначило, що США вже надають Україні більше розвідматеріалів, ніж це було до стягування до її кордонів російських військ.

Джерела видання водночас зазначають, що адміністрація Байдена має зробити правильний посил: збільшити допомогу українським військовим, щоб запобігти вторгненню, але не настільки, щоб Росія "відчула загрозу і вирішила діяти".

Автор: 

Пентагон (1415) розвідка (3854) росія (64911) США (22473)


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Топ коментарі
+10
Ну еще бы,свою разведку Зебил разогнал во время войны,еще и судить собрался,за то что мешали сливать инфу врагу.
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24.12.2021 15:05
+5
а мы уже начали оперативно реагировать- бабс, ой женщин на фронт кинем
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24.12.2021 15:01
+5
Не понимаю, а с чего переполох.
Вообще-то всегда так и было, что женщины нужных специальностей - на воинском учете.
Жена - по образованию учитель, но в СССРвском пединституте проходили и медицину (не спрашивайте, зачем - не знаю. СССР всегда был готов нести мир по всему миру, наверное, для этого).
Она все эти годы и была на учете.
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24.12.2021 15:48
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а мы уже начали оперативно реагировать- бабс, ой женщин на фронт кинем
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24.12.2021 15:01 Відповісти
Не понимаю, а с чего переполох.
Вообще-то всегда так и было, что женщины нужных специальностей - на воинском учете.
Жена - по образованию учитель, но в СССРвском пединституте проходили и медицину (не спрашивайте, зачем - не знаю. СССР всегда был готов нести мир по всему миру, наверное, для этого).
Она все эти годы и была на учете.
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24.12.2021 15:48 Відповісти
А сьогодні про завтра ще нічого не відомо, розвідники?
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24.12.2021 15:04 Відповісти
Ну еще бы,свою разведку Зебил разогнал во время войны,еще и судить собрался,за то что мешали сливать инфу врагу.
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24.12.2021 15:05 Відповісти
Спасибо, конечно большое...
Вопрос- кому, куда и как отсылать координаты точек, для сброса помощи партизанам???
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24.12.2021 15:07 Відповісти
,правда или фейк?это уз укрнета
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24.12.2021 15:08 Відповісти
Не правда -страница удалена
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24.12.2021 15:27 Відповісти
Повідомляти дані про армію-банду Хутіна самому Хутіна через Єрмака?
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24.12.2021 15:08 Відповісти
Уявляю, як в Америці потилицю чухають зараз. Бо хочуть допомогти, але ж у нас повнісенько того самого але...
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24.12.2021 15:13 Відповісти
В нас вроді є кіберполіція.
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24.12.2021 15:10 Відповісти
Кіберполіція-95.
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24.12.2021 15:22 Відповісти
Нехай зразу прямо копію пуйлу надсилають, все рівно кроти з ОП все зливають....
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24.12.2021 15:13 Відповісти
Можна было это и не разглашать,это как перед выборами все что то строят,дарят и кругом их харя
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24.12.2021 15:20 Відповісти
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24.12.2021 15:23 Відповісти
Розвіддані? У Кварталу-95 на це нема часу. У ніх Новый год вот-вот...
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24.12.2021 15:24 Відповісти
Разведданные-это хорошо. Но разведданные+петриоты+тамагавки+пару миллиардов на зарплату военным и призывникам-это намного лучше и раз в 50 эффективнее. США до сих пор дает БЕЗВОЗМЕДНУЮ помощ Израилю в 4 млрд каждый год. Почему Украине не дает? Да хоть не деньгами-деньги конечно разворуют. Давайте современным оружием
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24.12.2021 15:28 Відповісти
патужно, Діду !

втратите Україну, кідараси, одержите шалений геморой на східному фланзі НАТО
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24.12.2021 15:31 Відповісти
Оперативные разведданные после вторжения и запрет смартфонов для рашки
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24.12.2021 15:32 Відповісти
Чукча не читатель? " вже надають"
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24.12.2021 16:39 Відповісти
Тсс, это секретная информация
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24.12.2021 20:22 Відповісти
Можкть напряму в кремль передавати
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Разрабатывают план передачи данных.
Вайбер и телеграмм их забанили?
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24.12.2021 15:57 Відповісти
И зачем об этом открыто говорить?
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24.12.2021 16:01 Відповісти
Зачем Сталин сообщил Рузвельту о создании биг бада бум?
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24.12.2021 16:41 Відповісти
тому самому Рузвельту, что умер за 4 года до создания советской бомбы?
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24.12.2021 18:48 Відповісти
тому самому Рузвельту, которому Сталин в 1945 году сказал, что вы создаёте бада-бум, а нас держите за дураков, так вот у нас есть эти технологии, а обманывать союзников нехорошо.Это были кулуарные диалоги, так что ссылок не ищите. Имелись ввиду скрытные работы американцев над атомной бомбой, которая к тому времени уже была секретом Полишинеля, а СССР занимался проектом с 1944 года, получив технологию от американских коллаборантов. Дальнейшие игры в прятки были неуместны, и затем уже Трумен таки сообщил Сталину о разработках, чтобы не выглядеть вруном-идиотом.Это было уже публичное заявление.
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24.12.2021 22:37 Відповісти
 
 