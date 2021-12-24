США працюють над планом надання Україні оперативних розвідданих у разі вторгнення Росії, - The New York Times

Пентагон працює над планом надання Україні оперативних розвідданих, щоб та могла ефективно реагувати у разі можливого вторгнення Росії.

Про це пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналісти зазначають, що цей план, напевно, викличе обурення Росії, якщо його схвалить Байден. Проте саме надання таких розвідданих може допомогти Україні запобігти потенційній атаці Росії.

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Джерела NYT кажуть, що оперативні розвіддані включатимуть зображення російських військ у режимі реального часу. Інформація про пересування сил РФ дозволить визначати, чи збираються сили РФ перетнути кордон.

Крім того, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що група американських радників відвідала Україну для оцінки її потреби у протиповітряній обороні.

Також джерела видання кажуть, що в американському керівництві розглядають ідеї надання Україні експертів із кібервійни та озброєння, яке планувалося відправити до Афганістану до його захоплення талібами. Однак передача розвідданих є найбільш значущою з цих ідей для опору можливому вторгненню РФ, пишуть журналісти.

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У виданні зазначають, що адміністрація Байдена усвідомила, наскільки важливою є для українського уряду оперативна інформація в режимі реального часу. Одне із джерел NYT зазначило, що США вже надають Україні більше розвідматеріалів, ніж це було до стягування до її кордонів російських військ.

Джерела видання водночас зазначають, що адміністрація Байдена має зробити правильний посил: збільшити допомогу українським військовим, щоб запобігти вторгненню, але не настільки, щоб Росія "відчула загрозу і вирішила діяти".