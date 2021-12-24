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Найближчими днями Кабмін запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з подорожчанням газу. Можливі дотації, - Шмигаль

Найближчими днями Кабмін запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з подорожчанням газу. Можливі дотації, - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчим часом вийде із пропозиціями щодо механізмів підтримки виробників соціальних продуктів харчування.

Про це заявив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо проблематику у зв'язку з тим, що ціни на газ аномально продовжують зростати. Уряд за дорученням президента України Володимира Зеленського розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів і також українських виробників соціальних продуктів харчування. Відповідно найближчими днями у зв'язку з цим уряд вийде з відповідними пропозиціями", - заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд також проводить консультації з представниками бізнесу, "щоб зрозуміти потреби та рівень такої підтримки, якою вона має бути".

Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін опрацьовує питання захисту споживачів в умовах очікуваного зростання цін на соціальні продукти харчування.

"В умовах світової кризи, звісно, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними для того, щоб захистити не тільки виробників, а і - ключове питання – українських споживачів. Тобто розглядатимемо можливість упровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб, розглядатимемо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба", - сказав Шмигаль.

Читайте також: В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин і майже всі овочі, - Держстат

Автор: 

Кабмін (14062) продукти (1129) хліб (100) подорожчання (74) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
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24.12.2021 15:11
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справжній рейтинг Зе, прошу до перегляду.
https://www.facebook.com/urbanskaya.natali/videos/489106378855080
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24.12.2021 15:12
+1
Скажіть Шмигалю що зараз ще є продукти , для сільгосп.виробників ціни на добрива астрономічні , плюс нові податки. Тому про майбутній врожай забудьте ....
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24.12.2021 15:41
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24.12.2021 15:11 Відповісти
справжній рейтинг Зе, прошу до перегляду.
https://www.facebook.com/urbanskaya.natali/videos/489106378855080
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24.12.2021 15:12 Відповісти
капец с этим газом.....(( рашка с путиным газом поставила на колени всю богатую мощную развитую европу..... вот так то чудеса да и только....вместо того чтобы рашку поставить в стойло терпилы отключив свифт, арестовать счета миллиардеров ...наложить эмбарго на нефть и газ и так далее твари садомазохисты терпят...унижаются, как же стыдно за вас там животные....((
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24.12.2021 15:17 Відповісти
Что за истерика, умник? Террористы всегда и везде бьют внезапно. И рассчитывают на таких как ты, со стокгольмским синдромом.
Никто в мире даже предположить не мог, что всё это произойдёт. Как вчера сказал правозащитник Пионтковский - Путин и Шойгу говорят миру:
"да, мы ******, и что дальше, что вы нам сделаете?"

И мир, который всеми силами вытягивал сраную Рашку из совкового болота, помогал, интегрировал их в мир, связал их экономику тысячами нитей со своей - теперь должен всё разорвать. Причём во время коронавирусной пандемии и климатических катаклизмов планетарного масштаба. Это время, затраты и колоссальная работа.
С совком было проще - он самокастрировался, отвергал западные достижения как "чуждые". А сегодняшняя Рашка приняла все достижения цивилизованного мира - и осталась злобным, агрессивным и кровавым совком, использующим эти достижения во зло.
Добро всегда доверчиво, а зло всегда таится и бьёт исподтишка, в самый неподходящий момент.
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24.12.2021 15:31 Відповісти
только я не понял в чём я умник и чем ты недоволен в моём посте .мне твой как бы понравился и я согласен....и что....? я написал так как есть...эти санкции требуют там же особенно вся УКРАИНА! ты против я так понял того наказания для рашки....удивительный ответ мне про умника....((
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24.12.2021 17:41 Відповісти
Підготуватися треба якнайшвидше. Х*уйло йде ва-банк навіть проти НАТО, не кажучи про Україну.
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24.12.2021 15:18 Відповісти
Готовиться нужно было летом, когда газ был дешевле. А не бабло Нафтогаза совать по зеленым карманам на "большом воровстве". Сейчас бы просто не стоял вопрос цен.
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24.12.2021 15:26 Відповісти
Ну-ка, расскажи мне, почему же Европа не подготовилась, имея деньги и т.д.? Почему запасы газа 50% от прошлогодних?
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24.12.2021 15:32 Відповісти
У нас рекордные хранилища газа в Европе. Плюс мы добываем 20 млрд.кубов. И уходя в 2019 году "барыги" оставили за собой заполненные на 98,6% - 29,57 млрд. кубометров газа - хранилища. И оборотных средств в Нафтогазе оставили более 63 млрд. Куда все это просрал "величайший" зеленый барыга за 2.5 года - вопрос к вам.
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24.12.2021 15:48 Відповісти
Тебе не нужен ответ, поскольку ты написало "зелёный барыга". Но я напишу для нормальных людей.
Украина закупала газ в Европе. Если газа мало в Европе, то его будет мало и в Украине. Точка.
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24.12.2021 16:05 Відповісти
Чукча не умеет читать? В Украине было газа с избытком. И Украина покрывает более 50% потребности собственной добычей. Нужно просто было именно "зеленым барыгам" меньше воровать. Точка.

И, кстати, именно Зеля этим летом простил олигархам (Бене, Фирташу, Суркисам, Ахметке и т.д) более 100 млрд. долгов за газ. Вот где наш газ. Точка.
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24.12.2021 16:22 Відповісти
Бред.
В Европе 50% газа от уровня предыдущего года. Там тоже Зеленский?
Вы провокаторы, потому что лакеи порохла.
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24.12.2021 16:25 Відповісти
Еще раз если не дошло. Украина добывает около 20 млрд.кубов. Потребность в холодный год до 37 млрд.кубов. В хранилищах на лето 2019 было более 29.млрд.кубов. У Нафтогаза было оборотных средств более 63 млрд. При совсем небольших закупках в 2020 и 2021 мы бы без проблем прошли и эту зиму не заморачиваясь ценой *********** газа от слова совсем. Нужно было меньше воровать зеленым барыгам. Точка. Не дошло элементарное - не мои проблемы. Лечись.
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24.12.2021 16:33 Відповісти
зовсім не зрозуміло, чому ціна на газ 1200-1600 баксів для підприємств, як він був куплений по 250-350 влітку.
хто покладе на карман різницю?
як не є, а 8-12 мільярдів кубів це не 2-3
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24.12.2021 15:24 Відповісти
Газа впритык хватает только населению. И то условно. Для бюджета и бизнеса газа нет. Более 42% газа в хранилищах не принадлежат Украине. Плюс на большую часть газа через суды наложил лапу Беня.
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24.12.2021 15:37 Відповісти
Те, що куплене по 350 влітку, має бути продане по сьогоднішнім цінам, щоб влітку 2022 купити на зиму 2022-2023 по цінах, які ще будуть. І навряд чи будуть дешевшими. Бо життя показало - якщо щось здорожчало, то ціна вкрай рідко повертається до попердньої.
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24.12.2021 15:37 Відповісти
на нафту та газ ціни повертаються, ще й як.
достатньо підговорити емірати і почнеться хаос в цінах.
може пам,ятаєте як 3-4 роки тому збили ціну нижче субівартості?
теперішня ціна теж штучна, треба перекашляти її.
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24.12.2021 18:57 Відповісти
Скажіть Шмигалю що зараз ще є продукти , для сільгосп.виробників ціни на добрива астрономічні , плюс нові податки. Тому про майбутній врожай забудьте ....
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24.12.2021 15:41 Відповісти
правительство шмигаля-зеленского, сначала загнало всех предпринимателей и население в ...опу, искусственно созданнім дефицитом єнергоносителей.
теперь же создают видимость заботливіх руководителей, спасающих тех же предпринимателей.
а может, господа зеленіе, ничего не делайте, от слова, СОВСЕМ.
и нашу єкономику, наладят сами предприниматели, без вашего участия.
с вами хорошо только разрушать и то бардак будет....
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24.12.2021 18:45 Відповісти
 
 