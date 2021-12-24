Найближчими днями Кабмін запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з подорожчанням газу. Можливі дотації, - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчим часом вийде із пропозиціями щодо механізмів підтримки виробників соціальних продуктів харчування.

Про це заявив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо проблематику у зв'язку з тим, що ціни на газ аномально продовжують зростати. Уряд за дорученням президента України Володимира Зеленського розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів і також українських виробників соціальних продуктів харчування. Відповідно найближчими днями у зв'язку з цим уряд вийде з відповідними пропозиціями", - заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що уряд також проводить консультації з представниками бізнесу, "щоб зрозуміти потреби та рівень такої підтримки, якою вона має бути".

Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін опрацьовує питання захисту споживачів в умовах очікуваного зростання цін на соціальні продукти харчування.

"В умовах світової кризи, звісно, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними для того, щоб захистити не тільки виробників, а і - ключове питання – українських споживачів. Тобто розглядатимемо можливість упровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб, розглядатимемо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба", - сказав Шмигаль.

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