Найближчими днями Кабмін запропонує механізми підтримки виробників соціальних продуктів у зв'язку з подорожчанням газу. Можливі дотації, - Шмигаль
Кабінет Міністрів найближчим часом вийде із пропозиціями щодо механізмів підтримки виробників соціальних продуктів харчування.
Про це заявив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо проблематику у зв'язку з тим, що ціни на газ аномально продовжують зростати. Уряд за дорученням президента України Володимира Зеленського розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів і також українських виробників соціальних продуктів харчування. Відповідно найближчими днями у зв'язку з цим уряд вийде з відповідними пропозиціями", - заявив Шмигаль.
Він також зазначив, що уряд також проводить консультації з представниками бізнесу, "щоб зрозуміти потреби та рівень такої підтримки, якою вона має бути".
Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін опрацьовує питання захисту споживачів в умовах очікуваного зростання цін на соціальні продукти харчування.
"В умовах світової кризи, звісно, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними для того, щоб захистити не тільки виробників, а і - ключове питання – українських споживачів. Тобто розглядатимемо можливість упровадження відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема соціальний хліб, розглядатимемо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, соціального хліба", - сказав Шмигаль.
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Никто в мире даже предположить не мог, что всё это произойдёт. Как вчера сказал правозащитник Пионтковский - Путин и Шойгу говорят миру:
"да, мы ******, и что дальше, что вы нам сделаете?"
И мир, который всеми силами вытягивал сраную Рашку из совкового болота, помогал, интегрировал их в мир, связал их экономику тысячами нитей со своей - теперь должен всё разорвать. Причём во время коронавирусной пандемии и климатических катаклизмов планетарного масштаба. Это время, затраты и колоссальная работа.
С совком было проще - он самокастрировался, отвергал западные достижения как "чуждые". А сегодняшняя Рашка приняла все достижения цивилизованного мира - и осталась злобным, агрессивным и кровавым совком, использующим эти достижения во зло.
Добро всегда доверчиво, а зло всегда таится и бьёт исподтишка, в самый неподходящий момент.
Украина закупала газ в Европе. Если газа мало в Европе, то его будет мало и в Украине. Точка.
И, кстати, именно Зеля этим летом простил олигархам (Бене, Фирташу, Суркисам, Ахметке и т.д) более 100 млрд. долгов за газ. Вот где наш газ. Точка.
В Европе 50% газа от уровня предыдущего года. Там тоже Зеленский?
Вы провокаторы, потому что лакеи порохла.
хто покладе на карман різницю?
як не є, а 8-12 мільярдів кубів це не 2-3
достатньо підговорити емірати і почнеться хаос в цінах.
може пам,ятаєте як 3-4 роки тому збили ціну нижче субівартості?
теперішня ціна теж штучна, треба перекашляти її.
теперь же создают видимость заботливіх руководителей, спасающих тех же предпринимателей.
а может, господа зеленіе, ничего не делайте, от слова, СОВСЕМ.
и нашу єкономику, наладят сами предприниматели, без вашего участия.
с вами хорошо только разрушать и то бардак будет....