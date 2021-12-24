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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Бутусов про пресконференцію Путіна: Великого вторгнення в Україну поки що не буде, війна на Донбасі триватиме

Бутусов про пресконференцію Путіна: Великого вторгнення в Україну поки що не буде, війна на Донбасі триватиме

З пресконференції президента РФ Володимира Путіна можна зробити два головні висновки: великого вторгненя в Україну поки що не буде, війна на Донбасі триватиме.

Таку думку у своєму блозі висловив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Які висновки можна зробити із заяв президента РФ, пише Бутусов:

1. Росія не планує розривати відносини із Заходом.

Путін змушений дбати про відносини з ЄС, США та НАТО, оскільки всі геополітичні проекти Росії – Північні та Південні потоки, спрямовані на економічну співпрацю із Заходом. Агресивної риторики проти НАТО у Путіна не має. "Це означає, що Великої війни в Україні зараз не буде. Згодом, після запуску Північного потоку-2 - не виключено. А поки що Росія не хоче вступати у відкритий конфлікт із Заходом і втрачати європейський ринок газу", - зазаначає журналіст.

2. Росія хоче усунути Україну як суб'єкта, від якого залежать відносини із Заходом.

Для цього Путіну необхідно позиціонувати Україну як слабку та хаотичну країну, яка може бути впорядкована лише якщо повернеться до сфери виняткового російського впливу. Тому Росія вкотре проводить масштабну військово-політичну демонстрацію проти України. І загроза вторгнення - це один із елементів дестабілізації України, застосовувався і застосовуватиметься Росією надалі.

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3. Путін хоче, як і раніше, нав'язати Україні "Придністровський сценарій".

Тобто Україна має припинити вогонь і фактично відмовитися від боротьби за повернення Донбасу та Криму. Юридично окупацію можна не визнавати, головне, що припинення вогню на фронті дозволить Росії зберігати фактичний контроль, знизити витрати, і при цьому позбутися статусу конфлікту, щоб зняти з себе міжнародні санкції.

4. Росія не збирається залишати ні Донбас, ні Крим.

Бутусов підкреслює, що це - найважливіші геополітичні проєкти для Путіна, і боротьба за них триватиме аж до смерті російського диктатора. На його думку, Путін побоюється, що настане час, коли Україна проведе військову реформу та проведе військову операцію зі звільнення окупованої частини Донбасу. І це завдасть нищівного удару по путінській імперії в Криму, Придністров'ї, Абхазії та Осетії.

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"Тому Путін наполегливо нав'язує Україні думку про неможливість подальшої боротьби за окуповані землі. І дуже боїться, що Україна зміцніє, збудує систему оборони та створить свою стратегію боротьби", - вважає головний редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

путін (23750) росія (64911) Бутусов Юрій (3577)


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Топ коментарі
+11
2,5 роки тому Бутусов писав про мародера-баригу і молодого несистемного рятівника України. Це фаховий експерт. Раджу прислухатись🤪
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24.12.2021 15:30
+10
Масса народу желает, чтобы путин сдох - российский журналист





Масса народу желает, чтобы Путин сдох. Вот - реально чтобы преставился. Тюкнулся ботоксом о косяк или в сортире замочился о крышку унитаза…



«Напьемся, - говорят, - до синих фанерных коней, если в гроб ляжет».

А - не помирает, мелкоблочная сволота. Живет, гадит, смердит, распространяет всяческие мерзости по всему миру, двойниками обставился (так говорят), и даже рыбная кость его не берет. Я уж молчу про абрикосовую косточку. С табакеркой - все понятно: нет такой руки, которая бы взяла и опустила бы на плешь с убедительной силой…

И вот думаю: а, может, он специально Сатаною послан, чтобы реально и бесповоротно завершить всю эту ордынскую эпоху? Всех этих большевичков с ульяновыми-сталиными, с бериями и прочими анонимами, увлеченно пишущими доносы? С позором, с грохотом, с полнейшим адским расчехлением напоследок?

Тогда давай, население, расчехляйся скорее. До самых адских глубин. Быстро-быстро! Моя жизнь - не бесконечна…+



Пишет: Саша Сотник
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24.12.2021 16:17
+8
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24.12.2021 15:43
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2,5 роки тому Бутусов писав про мародера-баригу і молодого несистемного рятівника України. Це фаховий експерт. Раджу прислухатись🤪
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24.12.2021 15:30 Відповісти
верить прогнозам в целом нельзя, ничьим) никто не знает будущего)
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24.12.2021 15:39 Відповісти
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24.12.2021 15:43 Відповісти
верить надо в одно в могилку с табличкой тут валяется сдохлая Х..ловая окурка...и все что нам надо верить и надееятся...
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24.12.2021 15:48 Відповісти
Масса народу желает, чтобы путин сдох - российский журналист





Масса народу желает, чтобы Путин сдох. Вот - реально чтобы преставился. Тюкнулся ботоксом о косяк или в сортире замочился о крышку унитаза…



«Напьемся, - говорят, - до синих фанерных коней, если в гроб ляжет».

А - не помирает, мелкоблочная сволота. Живет, гадит, смердит, распространяет всяческие мерзости по всему миру, двойниками обставился (так говорят), и даже рыбная кость его не берет. Я уж молчу про абрикосовую косточку. С табакеркой - все понятно: нет такой руки, которая бы взяла и опустила бы на плешь с убедительной силой…

И вот думаю: а, может, он специально Сатаною послан, чтобы реально и бесповоротно завершить всю эту ордынскую эпоху? Всех этих большевичков с ульяновыми-сталиными, с бериями и прочими анонимами, увлеченно пишущими доносы? С позором, с грохотом, с полнейшим адским расчехлением напоследок?

Тогда давай, население, расчехляйся скорее. До самых адских глубин. Быстро-быстро! Моя жизнь - не бесконечна…+



Пишет: Саша Сотник
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24.12.2021 16:17 Відповісти
Занадто мажорний фінал. Це гуано у стічній канаві повиненно знайти останній притулок. Де йому і місце.
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27.12.2021 16:30 Відповісти
Ну твоему ***** во всём мире доверия нет
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24.12.2021 15:55 Відповісти
Разрыв с западом для ***** потеря счетов в банках Нассау. А там вороватых лярдов немеряно
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24.12.2021 15:56 Відповісти
Це були сподівання.
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24.12.2021 15:33 Відповісти
Не все так очевидно. Пуйло параноїк. Весною буде нове загострення
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24.12.2021 15:34 Відповісти
И не только. Оно увидело, что на бряцанье металлоломом у границ слетаются все "озабоченные" и можно чесать свое геополитическое ЧСВ ультиматумами. Теперь эта песня будет вечно - с вечной угрозой реального вторжения.
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Весною погодні умови несприятливі для масштабних наступальних дій. Хіба що літом.
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24.12.2021 15:35 Відповісти
Не совсем понимаю, почему Бутусов считает Приднестровский вариант хуже нынешнего Лугандонского?
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24.12.2021 15:36 Відповісти
А ты похоже большой специалист по сортам дерьма...
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24.12.2021 15:38 Відповісти
Вообще Бутусов эту тему поднял. Про него что-нибудь изрыгнёшь?
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Бутусов описал возможный вариант...а ты как специалист в сортах дерьма тут же возмутился...что мол то приднестровское гавно лучше того лугандонского...или во всяком случае не хуже..😀
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24.12.2021 15:43 Відповісти
А у тебя есть мнение на этот счёт? Нет? Тогда заткнись. И дай Юрию спокойно мне ответить.
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24.12.2021 15:45 Відповісти
***** своего затыкать будешь
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24.12.2021 15:58 Відповісти
Конечно есть у меня мнение на этот счет..
И то и то дерьмо...а какое из них лучше ..а какое хуже я не знаю...
Я в отличии от тебя в сортах дерьма не разбираюсь...
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24.12.2021 16:07 Відповісти
А тебе мордва лишь бы все в говне вашем жили?
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24.12.2021 15:57 Відповісти
а также бы хотелось узнать мнение бутусова о подписании ареста порошенко
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Есть блог Бутусова,можешь лично спросить,но ты этого не сделаешь,тут на вентилятор накинешь😂🌷
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24.12.2021 15:47 Відповісти
А ещё хотелось бы узнать когда твоё ***** вздернется
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24.12.2021 15:59 Відповісти
С одного ника написал,потом другим ником сам себе ответил😂😂😂😂😂🌷
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24.12.2021 16:03 Відповісти
МІ6 лоханулася.
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24.12.2021 15:39 Відповісти
Понты для приезжих это главное для кремлевской гапоты...
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24.12.2021 15:41 Відповісти
ванга нервно курит в стороне...
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24.12.2021 15:49 Відповісти
Пля, надо прочесть про что он там вангует
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24.12.2021 16:08 Відповісти
Что-то не очень вяжутся постоянные обстрелы и провокации кацапни с желанием ***** навязать "приднестровский сценарий". Никто не против. Огородить лугандонскую клоаку и хрен бы с ней пока ***** не сдохнет. Так не дают же.
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24.12.2021 16:08 Відповісти
Коротко и доходчиво. Только в слове }{уйло 5 ошибок, а остальное подмечено верно.
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24.12.2021 16:19 Відповісти
Все рівно кацапи нападуть. Через місяць, півороку, рік.... Але вже дуже скоро
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24.12.2021 16:36 Відповісти
На канале Марка Фейгина. где комментировали кремлевский оккультизм, сослались на какое-то предсказание, что тормозной путь Пукинской искусственной удачи заканчивается 24 декабря 2021. То есть. сегодня. И не позже 20 месяцев с этого дня он закончит свой жизненный путь. Это апрель-май 2023г., максимум может растянуться до августа.
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24.12.2021 17:01 Відповісти
весною стадо 2 місяці тримали в тремтінні - тепер знову ....- все за класикою.... менше про інше будуть мекати та блеяти ...
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24.12.2021 17:13 Відповісти
Бутус - "мастер спорта по всем видам спорта" і справжній Фахівець в будь-якому питанні 🤭
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26.12.2021 02:30 Відповісти
 
 