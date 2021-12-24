Бутусов про пресконференцію Путіна: Великого вторгнення в Україну поки що не буде, війна на Донбасі триватиме
З пресконференції президента РФ Володимира Путіна можна зробити два головні висновки: великого вторгненя в Україну поки що не буде, війна на Донбасі триватиме.
Таку думку у своєму блозі висловив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Які висновки можна зробити із заяв президента РФ, пише Бутусов:
1. Росія не планує розривати відносини із Заходом.
Путін змушений дбати про відносини з ЄС, США та НАТО, оскільки всі геополітичні проекти Росії – Північні та Південні потоки, спрямовані на економічну співпрацю із Заходом. Агресивної риторики проти НАТО у Путіна не має. "Це означає, що Великої війни в Україні зараз не буде. Згодом, після запуску Північного потоку-2 - не виключено. А поки що Росія не хоче вступати у відкритий конфлікт із Заходом і втрачати європейський ринок газу", - зазаначає журналіст.
2. Росія хоче усунути Україну як суб'єкта, від якого залежать відносини із Заходом.
Для цього Путіну необхідно позиціонувати Україну як слабку та хаотичну країну, яка може бути впорядкована лише якщо повернеться до сфери виняткового російського впливу. Тому Росія вкотре проводить масштабну військово-політичну демонстрацію проти України. І загроза вторгнення - це один із елементів дестабілізації України, застосовувався і застосовуватиметься Росією надалі.
3. Путін хоче, як і раніше, нав'язати Україні "Придністровський сценарій".
Тобто Україна має припинити вогонь і фактично відмовитися від боротьби за повернення Донбасу та Криму. Юридично окупацію можна не визнавати, головне, що припинення вогню на фронті дозволить Росії зберігати фактичний контроль, знизити витрати, і при цьому позбутися статусу конфлікту, щоб зняти з себе міжнародні санкції.
4. Росія не збирається залишати ні Донбас, ні Крим.
Бутусов підкреслює, що це - найважливіші геополітичні проєкти для Путіна, і боротьба за них триватиме аж до смерті російського диктатора. На його думку, Путін побоюється, що настане час, коли Україна проведе військову реформу та проведе військову операцію зі звільнення окупованої частини Донбасу. І це завдасть нищівного удару по путінській імперії в Криму, Придністров'ї, Абхазії та Осетії.
"Тому Путін наполегливо нав'язує Україні думку про неможливість подальшої боротьби за окуповані землі. І дуже боїться, що Україна зміцніє, збудує систему оборони та створить свою стратегію боротьби", - вважає головний редактор Цензор.НЕТ.
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Масса народу желает, чтобы Путин сдох. Вот - реально чтобы преставился. Тюкнулся ботоксом о косяк или в сортире замочился о крышку унитаза…
«Напьемся, - говорят, - до синих фанерных коней, если в гроб ляжет».
А - не помирает, мелкоблочная сволота. Живет, гадит, смердит, распространяет всяческие мерзости по всему миру, двойниками обставился (так говорят), и даже рыбная кость его не берет. Я уж молчу про абрикосовую косточку. С табакеркой - все понятно: нет такой руки, которая бы взяла и опустила бы на плешь с убедительной силой…
И вот думаю: а, может, он специально Сатаною послан, чтобы реально и бесповоротно завершить всю эту ордынскую эпоху? Всех этих большевичков с ульяновыми-сталиными, с бериями и прочими анонимами, увлеченно пишущими доносы? С позором, с грохотом, с полнейшим адским расчехлением напоследок?
Тогда давай, население, расчехляйся скорее. До самых адских глубин. Быстро-быстро! Моя жизнь - не бесконечна…+
Пишет: Саша Сотник
И то и то дерьмо...а какое из них лучше ..а какое хуже я не знаю...
Я в отличии от тебя в сортах дерьма не разбираюсь...