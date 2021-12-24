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СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу і стала кошмаром для зрадників, сепаратистів та контрабандистів, - Зеленський

СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу і стала кошмаром для зрадників, сепаратистів та контрабандистів, - Зеленський

Забезпечення безпеки України у найширших її вимірах сьогодні є найпершим пріоритетом держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковому засіданні колегії СБУ, що відбулося в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

"Безпека України має широкий вимір. Це захищені кордони, захищена критична інфраструктура, захищена економічна та енергетична незалежність", – сказав глава держави під час виступу.

За словами президента, громадяни й держава мають бути убезпечені від терактів і вільні від ворожої пропаганди.

"Це – найбільш актуальний запит кожного з нас, нашого суспільства. Це та багато іншого перебуває під моїм особистим контролем завдяки вам – ключовим особам, які борються за нашу незалежність щодня. Це і є ключовим завданням для кожного з нас", – додав  Зеленський.

СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу і стала кошмаром для зрадників, сепаратистів та контрабандистів, - Зеленський 01

Підбиваючи підсумки року, що минає, президент зазначив, що Служба безпеки України нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, що відзначив представник Ради бізнес-омбудсмена, і "стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів" та інших злочинців, щодо яких були застосовані санкції за рішеннями Ради національної безпеки і оборони.

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"У цьому контексті я хочу подякувати за важливу інформацію та пропозиції для засідань РНБО. Ми зробили для захисту нашої безпеки багато важливих речей, які мали бути зроблені ще у 2014 році", – стверджує Зеленський.

На думку глави держави, зміни в діяльності СБУ помічає не лише українське суспільство, а й міжнародні партнери.

"Ця трансформація – логічний початок змін. Попри оптимізацію структури та скорочення деяких функцій СБУ, для нас важливо, щоб найкращі кадри залишалися в лавах СБУ", – наголосив Президент і додав, що роботи в напрямі безпеки у 2022 році буде чимало.

Серед найважливіших завдань на наступний рік Зеленський назвав захист національних інтересів і державності, протидію російській агресії та гібридній війні, захист критичної інфраструктури, контррозвідувальну діяльність.

Другим важливим напрямом, на думку Зеленського, є боротьба з тероризмом в усіх його проявах.

Третій напрям – кібербезпека, зокрема захист інформаційних ресурсів держави й блокування впливу пропаганди.

"Це сильні дестабілізаційні чинники, які будуть використовувати як ззовні, так і, на жаль, зсередини нашої країни. Я розраховую на вашу успішну протидію їм на обох напрямах", – зазначив президент.

Водночас він висловив переконання, що в офіцерів Служби безпеки України вистачає досвіду, вмінь та навичок, щоб успішно виконати всі поставлені завдання.

"Адже ви прекрасно розумієте, що таке інтереси держави й чому вони мають бути захищеними за будь-яких обставин", – звернувся Зеленський до працівників СБУ й подякував за службу.

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Президент також вручив співробітникам Служби безпеки державні нагороди та ордери на квартири.

Автор: 

Зеленський (23667) СБУ (12770) реформи (3206)


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Топ коментарі
+38
Если бы это было правдой, ты бы уже был в камере!
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24.12.2021 15:29
+33
Черговий передоз
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24.12.2021 15:28
+25
Кого вона закошмарила зі зрадників? Кукуха поїхала від білого повдер?
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24.12.2021 15:30
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24.12.2021 15:28 Відповісти
У всьому винні фіолетові слони.
https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/
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24.12.2021 15:34 Відповісти
в этом весь Зеленский...

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24.12.2021 16:14 Відповісти
на фото ТРИ КОНЯ буденого
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24.12.2021 16:12 Відповісти
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА..........................................................
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24.12.2021 15:29 Відповісти
вова знову в "стране розовых пони"
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24.12.2021 15:29 Відповісти
Ішацюра, як завжди, нюхонув лишку...
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24.12.2021 16:07 Відповісти
Скоріш зелених вислюків!
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24.12.2021 17:14 Відповісти
Если бы это было правдой, ты бы уже был в камере!
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24.12.2021 15:29 Відповісти
Для зрадників малоросії? То це правда!
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24.12.2021 15:55 Відповісти
Ну,прямо с языка сорвал! Целиком поддерживаю.
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24.12.2021 16:13 Відповісти
Кого вона закошмарила зі зрадників? Кукуха поїхала від білого повдер?
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24.12.2021 15:30 Відповісти
, хоча він так просився...
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24.12.2021 15:33 Відповісти
0 спецоперацій з ліквідації ватажків сепарів, 0 затримань важливих свідків серед сепарів, зірвана спецоперація по ізоляції в Донецьку, пошук йолки на жд вокзалі і все це під керівництвом сценаріста Квартала - страшна сила)))
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24.12.2021 15:31 Відповісти
він досі ще касап.
"кошмар" ворожою по нашому "жах". Але криворогульному це невідомо
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24.12.2021 15:31 Відповісти
Сьогодні полководєц СБУ баканов оперативно знайшов ялинку на вокзалі
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24.12.2021 15:32 Відповісти
Є такий психічний розлад. Зветься "шизовразія". Найперший її прояв - речення ніби-то складене правильно, а змісту нема ніякого. Другий прояв - фраза не закінчується, обриваеться на півслові і починається наступна. Нічого (нікого) не нагадує?)
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24.12.2021 15:36 Відповісти
Вибачте, помилка. Не "шизовразія", а "шизофразія"
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24.12.2021 15:43 Відповісти
КАКАЯРАЗНІЦА в данному випадку!
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24.12.2021 16:19 Відповісти
СБУ стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів /Баканов в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20./Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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24.12.2021 15:36 Відповісти
Похоже он еще не нюхнул, но уже в предвкушении.
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24.12.2021 15:37 Відповісти
..яке дурне
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24.12.2021 15:37 Відповісти
СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, і стала кошмаром для зрадників, сепаратистів та контрабандистів, - Зеленський
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24.12.2021 15:37 Відповісти
Феерический дебил
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24.12.2021 15:57 Відповісти
ПОЛУПОЦ ...
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24.12.2021 16:08 Відповісти
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24.12.2021 17:56 Відповісти
Я хочу жить в той стране про которую он постоянно рассказывает!
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24.12.2021 15:38 Відповісти
Раз дорожка, два дорожка и в той стране!!!
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24.12.2021 16:31 Відповісти
А если раз стакан, два стакан так в неправильном направлении поедешь
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24.12.2021 17:24 Відповісти
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24.12.2021 15:44 Відповісти
"Нарешті" ще не скоїлося, наркоман , ось коли ти і твоє зебидло стане перед судом,а продажне СБУ буде займатися своїма прямими обов,язками ,а не кошмарити не угодних тобі людей ,тоді скоїться "нарешті"
Але ,обдовбаний блазень своїма тупими вчинками як ніхто піднімає рейтинг Порошенко.
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24.12.2021 15:49 Відповісти
Та ти шо! Бубочка, невже твій дружбан Баканов наважився тебе, Гогі з Машею і самогоТатарова з Єрмаком кошмарити? - Прийми дозу. Побільше. Дуже велику...
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24.12.2021 15:53 Відповісти
блэт,после них месяц все помещения держустанов батюшками отмаливать и святой водой кропить придётся..
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24.12.2021 15:56 Відповісти
Ага. Це тому на митниці сьогодні крадуть так як ніколи до того? І тому оточення зебобіка - суцільна пята колона з російськими паспортами?
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24.12.2021 15:58 Відповісти
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24.12.2021 16:06 Відповісти
Это он про цемаха?типа если поймаем то в днр отдадим.
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24.12.2021 16:09 Відповісти
З гімна получиться тільки гімно
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24.12.2021 16:40 Відповісти
Правда предатели и контрабандисты об этом так и не знают.
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24.12.2021 16:11 Відповісти
Де живе ця бридка зелена жаба? Чому вона бачить все в зеркальному відображенні?
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24.12.2021 16:12 Відповісти
Теперь зрадником и сепаратистом можно сделать любого, кто критикует власть и имеет свое мнение.
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24.12.2021 16:12 Відповісти
лживая мразь...
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24.12.2021 16:13 Відповісти
Типа юмор? Только как-то не смешно.
Как там, кстати, дело с "непрофильным" подразделением "К"? Упразднили уже как обещали?
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24.12.2021 16:13 Відповісти
... и учителя получают 4 тысячи баксов, и ЖКХ теперь каждый может платить, и в офис президент добирается только на велосипеде, и ...
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24.12.2021 16:14 Відповісти
Опять что-то принял.
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24.12.2021 16:14 Відповісти
гішпанський встид....це ж весь світ побачив...
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24.12.2021 16:14 Відповісти
до Нового Года еще неделя а "наш" уже по всей видимости принял марафету, мальчОнка совсем уже е*анулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2021 16:15 Відповісти
И не важно какой бред, главное в него самому поверить
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24.12.2021 16:15 Відповісти
В Третьяковке старый жид
Молодому говорит:
Видишь трех богатырей?
Средний, Муромец, - еврей!
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24.12.2021 16:18 Відповісти
Он предатель, соответственно, для него все нормальные, это его друзья и подобные ему. А мы уже те, для кого стало кошмаром СБУ
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24.12.2021 16:20 Відповісти
Та ты шо? Сам придумал или дружбан баканов тебе текст написал? Борешься значит с предателями? А как же замминистра и депутаты с рашистскими паспортами? А как же депутаты - друзья белорусского фюрера? Как же жёны выдатных диячей с гражданствами рашки? А твоя помощница без допуска к держтаемныци??? Это такая специальная борьба??? Лицемеры вы борцуны!!!
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24.12.2021 16:31 Відповісти
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24.12.2021 16:34 Відповісти
Вітя, так він тебе обганяє.
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25.12.2021 00:29 Відповісти
вся тройка борцунов на фото
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24.12.2021 16:36 Відповісти
ОПГ «Кроты»
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24.12.2021 16:54 Відповісти
Художественный свист!!!!! Приезжайте в Харьковскую область и увидите своими глазами ,как СБУшники боронят безопасность Украины на полях сх преприятий ,как вымагают деньги за якобы нарушение законов ,как крышуют предприятия ,которые нигде не зарегистрированы и ни копейки в бюджет не платят денег
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24.12.2021 16:36 Відповісти
Почему тогда беня на свободе?
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24.12.2021 16:53 Відповісти
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24.12.2021 16:55 Відповісти
Он наркоту уже килограммами жрет на завтрак, обед и ужин!
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24.12.2021 17:06 Відповісти
Як завжди бреше!
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24.12.2021 17:08 Відповісти
37-? Тройка-?
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24.12.2021 17:15 Відповісти
Справа Семенченка.
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24.12.2021 17:23 Відповісти
тяжеліе грибі у него
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24.12.2021 17:29 Відповісти
арлекино, зачем ты оставил сцену в своем квартале?
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24.12.2021 17:39 Відповісти
срочно надо мультик про "сказочную русь зели"
аж пищить!
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24.12.2021 17:39 Відповісти
Знову обдовбалося, падло.
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24.12.2021 18:02 Відповісти
А ТАКОЖ, сбу СТАЛА ІВЄСТ НЯНЕЙ ДЛЯ НАРКОШВІЛЕЙ!!!!
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24.12.2021 18:06 Відповісти
А хто як не СБУ влаштувало побори на митниці?, контрабандистів розігнали санкції ввели, а доходи чомусь не виросли.Зелох байки розповідай своїм зеДебілам.
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24.12.2021 18:12 Відповісти
Президент подчеркнул, что Служба безопасности Украины наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса, что отметил представитель Совета бизнес-омбудсмена, и "стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов" и воров, к которым были применены санкции по решениям Совета национальной безопасности и обороны. Это из слов президента Украины что: раньше сбу занималось рекетом: ст.189 ук. то сейчас они "крыша" для него.
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24.12.2021 18:17 Відповісти
Пора уже лейтенанту Баканову старшого дать!
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24.12.2021 18:24 Відповісти
старшой там тільки - полковник. Генерал-полковник.
А ти думаєш, він зараз - простим лейтенантом, а не генералом?
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24.12.2021 18:43 Відповісти
Служба безпеки України нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, що відзначив представник Ради бізнес-омбудсмена, і "стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів"
Тоість ... До цього дня СБУ була злочинною організацією ?? Хто пише тексти президенту ??
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24.12.2021 19:30 Відповісти
Брєд... Від першого слова - до останнього....
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24.12.2021 20:17 Відповісти
Ну это полный пи....ц!!! малоПИД...роский, бенин нарко Дегенерат со своим билетером 95 квартала с липовым званием и фигурантом уголовных производств, окруживший себя кремлевскими Крысами во главе с Дермаком превратили сбу в клоунаду....
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24.12.2021 21:54 Відповісти
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25.12.2021 01:16 Відповісти
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25.12.2021 01:20 Відповісти
правильно.
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25.12.2021 03:45 Відповісти
Яка різниця хто буде виконувати замовлення влади "кошмарити" бізнес, чи СБУ, НАБУ, ДБР, чи звичайна гопота від чинної влади. Для підприємця нічого не змінилося, багато з них готуються закрити свої підприємства. За час керування зелених, частка українців виїжджаючих на работу за кордоном лише збільшилась.
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25.12.2021 12:34 Відповісти
 
 