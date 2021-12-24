СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, і стала кошмаром для зрадників, сепаратистів та контрабандистів, - Зеленський

Забезпечення безпеки України у найширших її вимірах сьогодні є найпершим пріоритетом держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковому засіданні колегії СБУ, що відбулося в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

"Безпека України має широкий вимір. Це захищені кордони, захищена критична інфраструктура, захищена економічна та енергетична незалежність", – сказав глава держави під час виступу.

За словами президента, громадяни й держава мають бути убезпечені від терактів і вільні від ворожої пропаганди.

"Це – найбільш актуальний запит кожного з нас, нашого суспільства. Це та багато іншого перебуває під моїм особистим контролем завдяки вам – ключовим особам, які борються за нашу незалежність щодня. Це і є ключовим завданням для кожного з нас", – додав Зеленський.

Підбиваючи підсумки року, що минає, президент зазначив, що Служба безпеки України нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, що відзначив представник Ради бізнес-омбудсмена, і "стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів" та інших злочинців, щодо яких були застосовані санкції за рішеннями Ради національної безпеки і оборони.

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"У цьому контексті я хочу подякувати за важливу інформацію та пропозиції для засідань РНБО. Ми зробили для захисту нашої безпеки багато важливих речей, які мали бути зроблені ще у 2014 році", – стверджує Зеленський.

На думку глави держави, зміни в діяльності СБУ помічає не лише українське суспільство, а й міжнародні партнери.

"Ця трансформація – логічний початок змін. Попри оптимізацію структури та скорочення деяких функцій СБУ, для нас важливо, щоб найкращі кадри залишалися в лавах СБУ", – наголосив Президент і додав, що роботи в напрямі безпеки у 2022 році буде чимало.

Серед найважливіших завдань на наступний рік Зеленський назвав захист національних інтересів і державності, протидію російській агресії та гібридній війні, захист критичної інфраструктури, контррозвідувальну діяльність.

Другим важливим напрямом, на думку Зеленського, є боротьба з тероризмом в усіх його проявах.

Третій напрям – кібербезпека, зокрема захист інформаційних ресурсів держави й блокування впливу пропаганди.

"Це сильні дестабілізаційні чинники, які будуть використовувати як ззовні, так і, на жаль, зсередини нашої країни. Я розраховую на вашу успішну протидію їм на обох напрямах", – зазначив президент.

Водночас він висловив переконання, що в офіцерів Служби безпеки України вистачає досвіду, вмінь та навичок, щоб успішно виконати всі поставлені завдання.

"Адже ви прекрасно розумієте, що таке інтереси держави й чому вони мають бути захищеними за будь-яких обставин", – звернувся Зеленський до працівників СБУ й подякував за службу.

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Президент також вручив співробітникам Служби безпеки державні нагороди та ордери на квартири.