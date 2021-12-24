Скандальне блокування ГарПоком виплат "зеленим" матиме юридичні наслідки для нового керівника Пилипенка, – адвокат

НКРЕКП може офіційно визначити порушення держпідприємством "Гарантований покупець" щодо блокування виплат інвесторам у відновлювану енергетику, що матиме юридичні наслідки для керівника підприємства Андрія Пилипенка.

Про це повідомив адвокат юрфірми "Василь Кісіль і партнери" Богдан Шабаровський.

"У разі виявлення порушень, за результатами перевірки НКРЕКП може бути прийнято обов’язкове до виконання рішення про усунення порушення. А також штраф від 85 000 грн до 1 700 000 грн", - повідомив юрист.

Крайнім заходом може бути призупинення чи анулювання ліцензії Гарпоку.

Подальша бездіяльність керівника ДП після відповідного рішення НКРЕКП призведе до юридичної відповідальності керівника юридичної особи.

"За законом строк проведення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати 10 робочих днів", - сказав він, нагадавши, що рішення про початок перевірок НКРЕКП ухвалило 17 грудня.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.