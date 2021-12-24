Гібридна війна з боку РФ стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов наголосив, що у 2021 році СБУ у співпраці з представниками інших силових структур успішно справлялася з ключовими загрозами державній безпеці.

Про це він заявив сьогодні на підсумковому засіданні колегії СБУ під головуванням Зеленського, що відбулося в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Зокрема, за його словами, це масштабні військові навчання на кордоні, вибори до російських органів влади на окупованих територіях України, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, кібератаки на органи влади та проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.

"Це був рік системного захисту інтересів держави. СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО. Ми скоординовано й ефективно протидіяли гібридній війні, дестабілізації, працювали над збереженням економічного потенціалу країни", – зазначив Баканов.

Водночас голова СБУ наголосив, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, адже спецслужби РФ технічно й кадрово підсилили підрозділи, які працюють проти України. Отже, їхня диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.

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"Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", – зауважив Баканов.