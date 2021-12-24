Гібридна війна з боку РФ стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, - Баканов
Голова Служби безпеки України Іван Баканов наголосив, що у 2021 році СБУ у співпраці з представниками інших силових структур успішно справлялася з ключовими загрозами державній безпеці.
Про це він заявив сьогодні на підсумковому засіданні колегії СБУ під головуванням Зеленського, що відбулося в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Зокрема, за його словами, це масштабні військові навчання на кордоні, вибори до російських органів влади на окупованих територіях України, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, кібератаки на органи влади та проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.
"Це був рік системного захисту інтересів держави. СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО. Ми скоординовано й ефективно протидіяли гібридній війні, дестабілізації, працювали над збереженням економічного потенціалу країни", – зазначив Баканов.
Водночас голова СБУ наголосив, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, адже спецслужби РФ технічно й кадрово підсилили підрозділи, які працюють проти України. Отже, їхня диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.
"Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", – зауважив Баканов.
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Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России
Тесть баканова. 9 травня 2020 року, прикрасив свій акаунт, в заборонених "однокласніках", колорадською стрічкою.
Більшість фотографій акаунту - велика родина та маєток, в якому вони дружно мешкають. Євген Лазаренко - у минулому військовий, судячи з інформації в його "Одноклассниках", навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом - і нині щиро сумує за товаришами.До речі, крім Євгена Лазаренка, "Однокласники" ********** і його дочки. Дружина Баканова - Оксана Лазаренко, та її сестра Світлана Бєляєва до сьогодні не видалили звідти своїх сторінок. І хоча свіжих фото, очевидно, вони не розміщують, проте сторінками активно користуються.Нагадаємо, журналісти знайшли https://www.5.ua/suspilstvo/budynok-iakoho-nemaie-u-holovy-sbu-bakanova-znaishly-taiemnyi-maietok-pid-kyievom-215050.html таємний маєток у селі Ходосівка , що на околиці Києва. Юридично садиби ніби не існує, але, за даними ЗМІ, її власником є нинішній чільник СБУ Іван Баканов.
І шо?
(Тим, що праворуч).
Главное, в борьбе с олигархами не выйти на самого себя 😂
Счас баканову позвоню 😆
Навіть слово вивчив.