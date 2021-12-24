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Новини Війна
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Гібридна війна з боку РФ стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, - Баканов

Гібридна війна з боку РФ стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов наголосив, що у 2021 році СБУ у співпраці з представниками інших силових структур успішно справлялася з ключовими загрозами державній безпеці.

Про це він заявив сьогодні на підсумковому засіданні колегії СБУ під головуванням Зеленського, що відбулося в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Зокрема, за його словами, це масштабні військові навчання на кордоні, вибори до російських органів влади на окупованих територіях України, міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС, кібератаки на органи влади та проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.

"Це був рік системного захисту інтересів держави. СБУ стала дієвим інструментом у роботі РНБО. Ми скоординовано й ефективно протидіяли гібридній війні, дестабілізації, працювали над збереженням економічного потенціалу країни", – зазначив Баканов.

Водночас голова СБУ наголосив, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм, адже спецслужби РФ технічно й кадрово підсилили підрозділи, які працюють проти України. Отже, їхня диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.

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"Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", – зауважив Баканов.

Автор: 

кіберзлочин (809) росія (64911) СБУ (12770) спецслужби (267) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+17
2019
Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России
Тесть баканова. 9 травня 2020 року, прикрасив свій акаунт, в заборонених "однокласніках", колорадською стрічкою.
Більшість фотографій акаунту - велика родина та маєток, в якому вони дружно мешкають. Євген Лазаренко - у минулому військовий, судячи з інформації в його "Одноклассниках", навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом - і нині щиро сумує за товаришами.До речі, крім Євгена Лазаренка, "Однокласники" ********** і його дочки. Дружина Баканова - Оксана Лазаренко, та її сестра Світлана Бєляєва до сьогодні не видалили звідти своїх сторінок. І хоча свіжих фото, очевидно, вони не розміщують, проте сторінками активно користуються.Нагадаємо, журналісти знайшли https://www.5.ua/suspilstvo/budynok-iakoho-nemaie-u-holovy-sbu-bakanova-znaishly-taiemnyi-maietok-pid-kyievom-215050.html таємний маєток у селі Ходосівка , що на околиці Києва. Юридично садиби ніби не існує, але, за даними ЗМІ, її власником є нинішній чільник СБУ Іван Баканов.
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24.12.2021 15:53
+13
И зе мрази это одно из проявлений этой войны.
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24.12.2021 15:45
+12
И эти гибриды рассажены по всем министерствам и АП.
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24.12.2021 15:44
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Лейтенант Баканов знову усіх врятував!
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24.12.2021 15:42 Відповісти
ЧЕРТ БАКАНОВ КОТОРЫЙ В КРОВАТКЕ ДОКЛАДАЕТСЯ РЕЗИДЕНТУ ГРУ РФ В УКРАИНЕ своей жонушке... нашел новый видно кайф гудеть паром..не спасет тебя Баканов ничего... повесят как черта на суку....по соседству с Зеленским....
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24.12.2021 18:09 Відповісти
Ермак Баканова явно не смущает
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24.12.2021 15:43 Відповісти
хлєбалошвілі демченко теж норм.
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24.12.2021 15:50 Відповісти
2019
Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России
Тесть баканова. 9 травня 2020 року, прикрасив свій акаунт, в заборонених "однокласніках", колорадською стрічкою.
Більшість фотографій акаунту - велика родина та маєток, в якому вони дружно мешкають. Євген Лазаренко - у минулому військовий, судячи з інформації в його "Одноклассниках", навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом - і нині щиро сумує за товаришами.До речі, крім Євгена Лазаренка, "Однокласники" ********** і його дочки. Дружина Баканова - Оксана Лазаренко, та її сестра Світлана Бєляєва до сьогодні не видалили звідти своїх сторінок. І хоча свіжих фото, очевидно, вони не розміщують, проте сторінками активно користуються.Нагадаємо, журналісти знайшли https://www.5.ua/suspilstvo/budynok-iakoho-nemaie-u-holovy-sbu-bakanova-znaishly-taiemnyi-maietok-pid-kyievom-215050.html таємний маєток у селі Ходосівка , що на околиці Києва. Юридично садиби ніби не існує, але, за даними ЗМІ, її власником є нинішній чільник СБУ Іван Баканов.
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24.12.2021 15:53 Відповісти
А тесть Клімкіна отримав від Путіна медаль "За вазвращєеіє Крима".
І шо?
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24.12.2021 16:18 Відповісти
Та нічого. Клімкін же живе зі своїм ватним тестем, і жінка його громадянка мордора, правда? А ні, це жінка і тесть голови Служби Безпеки України бакланова.
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24.12.2021 16:22 Відповісти
И эти гибриды рассажены по всем министерствам и АП.
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24.12.2021 15:44 Відповісти
Ключова загроза державній безпеці зараз на Банковій...
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24.12.2021 15:44 Відповісти
И зе мрази это одно из проявлений этой войны.
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24.12.2021 15:45 Відповісти
Слава Героям!
(Тим, що праворуч).

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24.12.2021 15:45 Відповісти
ОООО! Баканов !!! Де ж ти був голубе ?
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24.12.2021 15:47 Відповісти
55% https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-ta-protsesiv-shcho-vidbuvaiutsia-v-kraini-stavlennia-do-vstupu-do-yevropeiskogo-soiuzu-ta-nato-lystopad-gruden-2021r считают , что Владимир Зеленский - олигарх.(разумков центр )
Главное, в борьбе с олигархами не выйти на самого себя 😂
Счас баканову позвоню 😆
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24.12.2021 15:50 Відповісти
верить разумков центру - себя не уважать
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24.12.2021 15:52 Відповісти
А ви не вважаєте віслюка олігархом , під закон начебто підходе ?
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24.12.2021 15:54 Відповісти
я никем его не считаю. лицедей, играющий роль президента.
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24.12.2021 16:00 Відповісти
Ось тільки гешефт за цю роботу він отримує справно
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24.12.2021 16:01 Відповісти
кроме избирателей в этом никто не виноват, увы.
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24.12.2021 16:05 Відповісти
Понти від "жидобандрівців", на більше вони не спромжні.
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24.12.2021 15:52 Відповісти
У Афганістані за 9 років війни з совком загинуло 14000 військових,і чомусь нікому не спало на думку назвати ту війну гібридною. В Україні за 8 років загинуло 15тис захисників і чомусь гибриди дали їй своє ім"я.
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24.12.2021 16:06 Відповісти
суперрозвідник мамкіного президента намалювавсь
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24.12.2021 16:26 Відповісти
Великий спеціаліст у гібридних війнах.
Навіть слово вивчив.
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24.12.2021 17:21 Відповісти
Мамкин гибридник, небось у нач Генштаба РФ Герасимова учил гибридный сопромат.
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24.12.2021 21:24 Відповісти
А ОСЬ І ЧЬОРТ ВИЛІЗ, ЗГАДАЛИ ПРО ЗАГРОЗУ, ТА ОЧІ ЗАМУЛІТИ ПРО ГЕТЬМАНА, НАСТАЛА ПОРА!!!!!!!!!! БЕЗКАРНІСТЬ, НАРОДЖУЄ ПОДОНКІВ!!!!
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24.12.2021 18:01 Відповісти
Напомню, Баканов самом начале эпидемия Ковидва заболел в Крушевеле, где не вылазил из бараков российских миллиардеров .Точка!
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24.12.2021 21:22 Відповісти
 
 