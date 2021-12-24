Будь-які таємні рішення про арешт Порошенка незаконні і означають, що Зеленський вимагає шоу "під ялинку", - адвокати

Будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.

Про це на брифінгу заявили адвокати п’ятого Президента, коментуючи інформацію низки ЗМІ, нібито до Печероського суду спрямоване клопотання ОГПУ про арешт Порошенка і заставу розміром у мільярд гривень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як повідомляється, Офіс Генерального прокурора – не в особі Венедіктової, а в особі її заступника Симоненка, підписав і спрямував не до Шевченківського суду, як мав це зробити, а до Печерського суду цілий, як кажуть, пакунок клопотань про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про якісь скажені альтернативні застави у сумі мільярд гривень і ще там якісь додаткові клопотання", – зазначає адвокат Ігор Головань.

"З юридичної точки зору це абсолютний абсурд, оскільки це порушує закон, Конституцію, норми КПК, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата. У такому випадку слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд таких клопотань", – наголошує Головань.

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"Але ми знаємо і те, як себе поводить останні дні і місяці Офіс президента, Офіс Генпрокурора, ДБР і Печерський суд. Ці організації вже давно не звертають уваги на Конституцію і норми закону. Тому змушені констатувати, що подібна інформація цілком може бути правдивою", – вважає Ігор Головань.

Адвокат наголосив, що подібні речі – це грубе порушення закону, це кримінальний злочин з боку осіб, які до цього причетні. "Ми доб’ємося притягнення до відповідальності всіх, хто міг брати участь у таких беззаконнях", – говорить Головань.

"Нам наразі невідомо, чи суд Печерський або якийсь інший прийняв якесь рішення стосовно арешту Петра Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію у ЗМІ, в тому числі російських ЗМІ, які цю новину підхопили, начебто таке рішення уже ухвалено", – додає Ілля Новіков.

"Ми знаємо тільки те, що таке рішення не відбувалося у присутності адвокатів Порошенка. І в контексті вчорашньої ситуації в ДБР, коли нас не пустили на так гучно анонсований начебто допит Петра Порошенка, – цілком очікувана ситуація, що таке клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують розглянути в таємний спосіб", – вважає Новіков.

"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду, що вони там вирішили і чи взагалі було таке засідання. Ми очікуємо інформацію від Офісу Генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили, що такого роду клопотання взагалі було подане. І ми звісно очікуємо, що нас буде, як передбачено законом, заздалегідь своєчасно проінформовано про те, що вони мають намір розглядати будь-які клопотання, пов’язані з Петром Порошенком", – зазначає адвокат.

"Ще раз наголошую – Петро Порошенко публічно оголосив, що він повертається до України у першій половині січня наступного року", – нагадав Новіков.

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"На мою думку і думку моїх колег, єдине, що обходить їх зараз – це шоу, публічний скандал і це інформація про те, що Порошенка заочно арештовано або заочно обрано запобіжний захід на якусь несусвітну суму", – вважає Новіков.

"Відбувається фактично державний переворот у формі знищення Офісу Генпрокурора. Йдеться не про тих людей, які ним керують, чи то Венедіктова, чи то Симоненко, чи будь-хто. Йдеться про те, що Офіс Генерального прокурора, який має бути незалежним від виконавчої влади, від президента, підпорядкований забаганкам і вказівкам, які походять з Офісу президента", – резюмує Ілля Новіков.

Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і заставу в сумі 1 мільярд гривень. Про це повідомляють три окремих джерела "Главкома", наближені до Офісу генпрокурора.



В той же час генпрокурорка Ірина Венедіктова перебуває теж в Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку.



Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.