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Новини
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Будь-які таємні рішення про арешт Порошенка незаконні і означають, що Зеленський вимагає шоу "під ялинку", - адвокати

Будь-які таємні рішення про арешт Порошенка незаконні і означають, що Зеленський вимагає шоу

Будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.

Про це на брифінгу заявили адвокати п’ятого Президента, коментуючи інформацію низки ЗМІ, нібито до Печероського суду спрямоване клопотання ОГПУ про арешт Порошенка і заставу розміром у мільярд гривень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як повідомляється, Офіс Генерального прокурора – не в особі Венедіктової, а в особі її заступника Симоненка, підписав і спрямував не до Шевченківського суду, як мав це зробити, а до Печерського суду цілий, як кажуть, пакунок клопотань про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про якісь скажені альтернативні застави у сумі мільярд гривень і ще там якісь додаткові клопотання", – зазначає адвокат Ігор Головань.

"З юридичної точки зору це абсолютний абсурд, оскільки це порушує закон, Конституцію, норми КПК, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата. У такому випадку слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд таких клопотань", – наголошує Головань.

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"Але ми знаємо і те, як себе поводить останні дні і місяці Офіс президента, Офіс Генпрокурора, ДБР і Печерський суд. Ці організації вже давно не звертають уваги на Конституцію і норми закону. Тому змушені констатувати, що подібна інформація цілком може бути правдивою", – вважає Ігор Головань.

Адвокат наголосив, що подібні речі – це грубе порушення закону, це кримінальний злочин з боку осіб, які до цього причетні. "Ми доб’ємося притягнення до відповідальності всіх, хто міг брати участь у таких беззаконнях", – говорить Головань.

"Нам наразі невідомо, чи суд Печерський або якийсь інший прийняв якесь рішення стосовно арешту Петра Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію у ЗМІ, в тому числі російських ЗМІ, які цю новину підхопили, начебто таке рішення уже ухвалено", – додає Ілля Новіков.

"Ми знаємо тільки те, що таке рішення не відбувалося у присутності адвокатів Порошенка. І в контексті вчорашньої ситуації в ДБР, коли нас не пустили на так гучно анонсований начебто допит Петра Порошенка, – цілком очікувана ситуація, що таке клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують розглянути в таємний спосіб", – вважає Новіков.

"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду, що вони там вирішили і чи взагалі було таке засідання. Ми очікуємо інформацію від Офісу Генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили, що такого роду клопотання взагалі було подане. І ми звісно очікуємо, що нас буде, як передбачено законом, заздалегідь своєчасно проінформовано про те, що вони мають намір розглядати будь-які клопотання, пов’язані з Петром Порошенком", – зазначає адвокат.

"Ще раз наголошую – Петро Порошенко публічно оголосив, що він повертається до України у першій половині січня наступного року", – нагадав Новіков.

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"На мою думку і думку моїх колег, єдине, що обходить їх зараз – це шоу, публічний скандал і це інформація про те, що Порошенка заочно арештовано або заочно обрано запобіжний захід на якусь несусвітну суму", – вважає Новіков.

"Відбувається фактично державний переворот у формі знищення Офісу Генпрокурора. Йдеться не про тих людей, які ним керують, чи то Венедіктова, чи то Симоненко, чи будь-хто. Йдеться про те, що Офіс Генерального прокурора, який має бути незалежним від виконавчої влади, від президента, підпорядкований забаганкам і вказівкам, які походять з Офісу президента", – резюмує Ілля Новіков.

Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і заставу в сумі 1 мільярд гривень. Про це повідомляють три окремих джерела "Главкома", наближені до Офісу генпрокурора.

В той же час генпрокурорка Ірина Венедіктова перебуває теж в Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня. 

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Автор: 

арешт (2520) Зеленський (23667) Новіков (169) Порошенко (15160) ДБР (3472) Головань Ігор (113) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+29
Порох - единственный през, который хочет и может создать государство Украина. Нажаль зелень, кремлевская ОПГ и зебилы 73% этого стараются не допустить
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24.12.2021 16:11
+21
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24.12.2021 16:24
+20
Это комбинация свинособак и ермака, делается все именно сейчас, когда свинособаки как никогда готовы на полномасштабную войну
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24.12.2021 16:06
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Хочуть зєсранці щоб Гетьман не повернувся в Україну.
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24.12.2021 16:01 Відповісти
не дождетесь
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24.12.2021 16:03 Відповісти
Капс залип, или здесь все слепые? Без Инессы Арманд никак ПЕте не обойтись! Надо же с кем -то вести идейные бои с полным освещением на всех подконтролых укрТВ каналах! И с полным вхождением во всех мыслимых и бессмыслимых сексуальных позах! Так, чтобы народ знал и понимал! Петя. еще тот мужик!
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24.12.2021 18:48 Відповісти
Ну, для Порошенка видніше. Я прийму його любе рішення, приїде він чи залишиться за кордоном.
Я би не повернувся, скільки можна кидати бісер перед свинями. Але, звісно, я не Порох.
Я не хочу бачити, як якийсь блазень посадить мого Президента
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24.12.2021 18:45 Відповісти
если правда, то Зеле - пзда... яке прикре самогубство
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24.12.2021 16:02 Відповісти
яныку что то было? так же и это. на крайняк спрячется в посольстве
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24.12.2021 16:03 Відповісти
в якому? Хіба що - в ізраїльському
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24.12.2021 16:22 Відповісти
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24.12.2021 16:27 Відповісти
73% можете уже оргазмировать
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24.12.2021 16:03 Відповісти
Пішов білоруський сценарій, після нового року почнуть з'їжатись Патрушеви і ко до АП.
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24.12.2021 16:04 Відповісти
Таке враження що Порох проплатив зеленим свою рекламу.
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24.12.2021 16:05 Відповісти
Если посмотреть на все зашквары зеленой биомассы,там наблюдается полное отсутствие мозгов.
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24.12.2021 16:17 Відповісти
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24.12.2021 16:24 Відповісти
На большее эта найвелычниша ЗЕбанута шмаркля не способна. Но-же клоун, ну что с него взять.
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24.12.2021 16:31 Відповісти
Сьогодні вже декілько політологів розповіли, що у штабі Зеленського порахували, що Зеленський на виборах може виграти лише у Петра Порошенко. Іншому кандидату він програє.
Такий же план був у Порошенко у 2019-му році, коли в його штабі вважали, что він ває хошь і малий, але шанс виграти, якщо у другий тур вийде Юрій Бойко.

Тому це спільна гра Зеленського та Порошенко проти українського народу.
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24.12.2021 19:24 Відповісти
Нема спокою ї###утим...
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24.12.2021 16:05 Відповісти
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24.12.2021 16:26 Відповісти
Дебилу не терпися в Ростов.
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24.12.2021 16:05 Відповісти
Бобруйськ скоріше чи Гомель. Він вже давно з вусатою шльондрою дружбу звів
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24.12.2021 16:16 Відповісти
Из-за дурной головы и ногам горе.
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24.12.2021 16:32 Відповісти
Ой пожалеет зеленая плесень за эту мышиную возню, тяжело пожалеет
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24.12.2021 16:05 Відповісти
Зелена шобла вирішила погратися в "дрбіжи до Ростова"? Думаю, у них вийде )))
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24.12.2021 16:06 Відповісти
Это комбинация свинособак и ермака, делается все именно сейчас, когда свинособаки как никогда готовы на полномасштабную войну
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24.12.2021 16:06 Відповісти
Говнокомандуюшая ЗЕлена дрысля именно на это и расчитывает, что пока репоеды у наших границ мутят, народ не выйдет на протесты по этому поводу и не будет раскачивать лодку зеленой крысы, потому что у нее диарея.
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24.12.2021 16:36 Відповісти
Чомусь суддю Кірєєва згадав після цієї новини Як там йому зараз в Криму ?😂
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24.12.2021 16:07 Відповісти
Шо там з Медведчуком? Сидить за державну зраду?
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24.12.2021 16:07 Відповісти
Это зелёный дурень не понимает, что открывает ящик Пандорры и следующим может стать он сам? Один недалёкий придурок уже пытался такое делать. Теперь живёт в Ростове. "Дело", которое шьют, более чем спорное и субъективное.
И лично от меня - насколько надо быть тупым, чтобы заниматься разборками накануне войны с ордой? В Европе уже? Та неужели? Под зонтиком НАТО? Я что-то пропустил?
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24.12.2021 16:07 Відповісти
ну так это хорошо что открывает ящик Пандоры и потом сядет - разве нет?

- если бы посадили Кравчука, хотя бы за разоружение и разорение Украины в самом начале независимости, то может не было бы и Яныка и Зели потом..

Или для вас большие Паны должны быть не подсудны?
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24.12.2021 16:12 Відповісти
"И лично от меня - насколько надо быть тупым, чтобы заниматься разборками накануне войны с ордой?"
_Тупой, по всему, ты сам, а они - враги Украины.
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24.12.2021 16:13 Відповісти
На это ЗЕленая блевотина бубочка криворогий и расчитывает. Зря тужится, не поможет.
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24.12.2021 16:38 Відповісти
Я вам нічєго нє должен.
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24.12.2021 16:11 Відповісти
Порох - единственный през, который хочет и может создать государство Украина. Нажаль зелень, кремлевская ОПГ и зебилы 73% этого стараются не допустить
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24.12.2021 16:11 Відповісти
на следующих выборах победит)
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24.12.2021 16:21 Відповісти
Посмотрим, посмотрим... Может после зелени и выборов не будет.
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24.12.2021 16:29 Відповісти
Якщо він хоче і може то чого не створив державу Україна? Тепер сцикливо ховається від правосуддя за кордоном, бо знає ціну так званим "реформам" поліції, прокуратури, судів і те що ніякого чесного і справедливого суда не буде. Тепер нехай іде в реформований ним суд і доказує, що обвинувачення і докази прокуратури безпідставні. Тепер на власній шкурі відчує результат своїх "реформ". Сподіваюсь його посадять, хоча б в сізо.
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24.12.2021 17:13 Відповісти
Мільярд гривень? Копійки. Це всього 1/50 частина.
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24.12.2021 16:13 Відповісти
Четырежды уклонист, зелёная шмаркля и предатель судит того ,кто спас Украину в 14г.
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24.12.2021 16:22 Відповісти
73% как вам

Российское издание https://www.kommersant.ru/doc/5143592 "Коммерсантъ" обнародовало свою версию десяти пунктов мирного плана, предложенного Украиной для разблокирования мирного процесса на Донбассе.



Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российской стороне переданы комплексные инициативы - "Десять шагов", реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Никаких деталей о содержании этого документа он не раскрыл.



Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, в его распоряжении есть полный текст тех самых "Десяти шагов".



Полное название документа: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".



В целом "Десять шагов" от Украины, по версии Ъ, выглядят так:



Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (Планировалось, что первый шаг должен был быть реализован на заседании ТКГ 8-9 декабря - "ОстроВ") на заседании… предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.



Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.



Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО.



Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".



Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.



Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:



поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.



Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.



Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.



Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".



Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:



об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера":

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО
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24.12.2021 16:22 Відповісти
Приговор он себе подписал..
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24.12.2021 16:25 Відповісти
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24.12.2021 16:31 Відповісти
пиши правду (тільки обходь правду про тубусова) - і хреста не буде
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24.12.2021 16:40 Відповісти
Зеленський зовсім з глузду з.їхав? Зараз це сама нагальна потреба ? Чи він хоче намвисно Майдан 3 зібрати на замовлення ***** ??? Іншої причини таким безглуздим діями не бачу!
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24.12.2021 16:34 Відповісти
Цілком можливо.
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24.12.2021 16:47 Відповісти
Ні, в нього та у Порошенко падають рейтінги, тому вони роблять цю гру. Це намагання черговий раз надурити українську націю.
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24.12.2021 19:28 Відповісти
Не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх закопає.
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24.12.2021 16:39 Відповісти
за що ви не любите найвеличнішого?
він же такий бубочка!
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24.12.2021 16:47 Відповісти
Брехунці!
Якщо порушено процесуальні норми КПК, де посилання на конкретні статті?!
Пусті балачки ні про що! Розрахунок на пересічного читача без юр. освіти.
Адвокати відробляють свою пайку.

Така позиція захисту свідчить про усвідомлення серйозних доказів сторони обвинувачення.

Тому захищають не по суті, а "все порушено, всі злочинці, а Петя маладєц!
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24.12.2021 17:23 Відповісти
Именно. Не юристы, а балаганщики.
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24.12.2021 17:40 Відповісти
Почему Гетьман не с народом? Почему патриоты не выходят на улицы с протестом, а сидят на Цензоре?.. Загадки, загадки, загадки
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24.12.2021 17:30 Відповісти
Какой Гетьман?! Ваш Гетьман теперь сидит в ОП и мечтает как сдать по-тихому всех зебилов в орду, вот к нему и обращайтесь. А как только, что недопустимо, начнется майдан в ОП завопят - "Путен введи" и все будет так, как хотят недоразвитые зебилы.
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24.12.2021 18:47 Відповісти
А где решение суда о принудительном психиатрическом лечении ГПУ, ОП и самого президента?
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24.12.2021 17:33 Відповісти
Ой ЗЕля ой.... Время почестей скоро закончится.И тогда получишь ответочку.
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24.12.2021 18:33 Відповісти
Вот именно на это я и надеюсь.
Я очень желаю, чтобы Порошенко всё таки не испугался и вернулся в Украину, и чтобы возле трапа самолёта его повалили на асфальт и надели наручники.

НО ТОГДА придет время и точно так же, мордой в лужу, положат Зеленского, заломают ему руки, наденут наручники. И тогда в Тель-Авиве никто не закричит, что это издевательство над евреем, потому что это будет уже украинской традицией ))))
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24.12.2021 19:32 Відповісти
Так оно и будет.
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24.12.2021 20:13 Відповісти
Слухайте,зеленоботинки і **гниди**українські,я голосував за Пороха,бо розумів,що він і хто він,але і розумів,що такі як Зе,навіть в підметки йому не годяться в усякому разі в переіод таких відносин з рашкою,за що ви голосували і нащо надіялись---НЕ РОЗУМІЮ!!! Ви всі ,уявіть ,чи лягли-б ви під скальпель до сталевара??все,більш нічого не потрібно. І на сьогодні я вважаю,що Порох до такого стану країну не довів-би,можливо з дорогами було-б гірше,але краще було-б з кислородними концентратами,можливо війна не закінчилась-би,але точно такого напруження не було-б і багато ще чого. Ви(73%) проголосували за цей екземпляр,а тепер готові піти на передок,чи підуть знову ті 25%,а ви будите знову каламутить воду!!! І найголовніше,ЗАСПОКОЙТЕСЬ,Порох обов*язково повернеться,у вас навіть мозгів не вистачає зрозуміти,що Порох робить те,що повинен робити ваш Голобородько!!!!,ви вважаєте,що Порох самовбивця,ви думаєте,що він не розуміє чим кінчиться все це кіно в разі його неповернення----це ваш клоун не розуміє що робить і чим це закінчеться.
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24.12.2021 19:00 Відповісти
почему то приходит на память преследование Корбана, Саакашвили...
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24.12.2021 19:03 Відповісти
корбан бандит--прислуга бени, сявкошвили берега попутавший наркоман, и при чем здесь Порох, а бот-однодневка?
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25.12.2021 01:27 Відповісти
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб"
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24.12.2021 19:09 Відповісти
Динамо бежит . Все бегут и я бегу.
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24.12.2021 19:39 Відповісти
Ну ясно...ермачина рванет на историческую родину к родителям в Мордор...А куда побежит этот Оманский Вислюк???
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24.12.2021 20:30 Відповісти
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25.12.2021 01:29 Відповісти
 
 