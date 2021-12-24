Будь-які таємні рішення про арешт Порошенка незаконні і означають, що Зеленський вимагає шоу "під ялинку", - адвокати
Будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.
Про це на брифінгу заявили адвокати п’ятого Президента, коментуючи інформацію низки ЗМІ, нібито до Печероського суду спрямоване клопотання ОГПУ про арешт Порошенка і заставу розміром у мільярд гривень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Як повідомляється, Офіс Генерального прокурора – не в особі Венедіктової, а в особі її заступника Симоненка, підписав і спрямував не до Шевченківського суду, як мав це зробити, а до Печерського суду цілий, як кажуть, пакунок клопотань про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про якісь скажені альтернативні застави у сумі мільярд гривень і ще там якісь додаткові клопотання", – зазначає адвокат Ігор Головань.
"З юридичної точки зору це абсолютний абсурд, оскільки це порушує закон, Конституцію, норми КПК, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата. У такому випадку слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд таких клопотань", – наголошує Головань.
"Але ми знаємо і те, як себе поводить останні дні і місяці Офіс президента, Офіс Генпрокурора, ДБР і Печерський суд. Ці організації вже давно не звертають уваги на Конституцію і норми закону. Тому змушені констатувати, що подібна інформація цілком може бути правдивою", – вважає Ігор Головань.
Адвокат наголосив, що подібні речі – це грубе порушення закону, це кримінальний злочин з боку осіб, які до цього причетні. "Ми доб’ємося притягнення до відповідальності всіх, хто міг брати участь у таких беззаконнях", – говорить Головань.
"Нам наразі невідомо, чи суд Печерський або якийсь інший прийняв якесь рішення стосовно арешту Петра Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію у ЗМІ, в тому числі російських ЗМІ, які цю новину підхопили, начебто таке рішення уже ухвалено", – додає Ілля Новіков.
"Ми знаємо тільки те, що таке рішення не відбувалося у присутності адвокатів Порошенка. І в контексті вчорашньої ситуації в ДБР, коли нас не пустили на так гучно анонсований начебто допит Петра Порошенка, – цілком очікувана ситуація, що таке клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують розглянути в таємний спосіб", – вважає Новіков.
"Ми очікуємо будь-якої інформації з Печерського суду, що вони там вирішили і чи взагалі було таке засідання. Ми очікуємо інформацію від Офісу Генпрокурора, щоб вони спростували або підтвердили, що такого роду клопотання взагалі було подане. І ми звісно очікуємо, що нас буде, як передбачено законом, заздалегідь своєчасно проінформовано про те, що вони мають намір розглядати будь-які клопотання, пов’язані з Петром Порошенком", – зазначає адвокат.
"Ще раз наголошую – Петро Порошенко публічно оголосив, що він повертається до України у першій половині січня наступного року", – нагадав Новіков.
"На мою думку і думку моїх колег, єдине, що обходить їх зараз – це шоу, публічний скандал і це інформація про те, що Порошенка заочно арештовано або заочно обрано запобіжний захід на якусь несусвітну суму", – вважає Новіков.
"Відбувається фактично державний переворот у формі знищення Офісу Генпрокурора. Йдеться не про тих людей, які ним керують, чи то Венедіктова, чи то Симоненко, чи будь-хто. Йдеться про те, що Офіс Генерального прокурора, який має бути незалежним від виконавчої влади, від президента, підпорядкований забаганкам і вказівкам, які походять з Офісу президента", – резюмує Ілля Новіков.
Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і заставу в сумі 1 мільярд гривень. Про це повідомляють три окремих джерела "Главкома", наближені до Офісу генпрокурора.
В той же час генпрокурорка Ірина Венедіктова перебуває теж в Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку.
Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.
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Я би не повернувся, скільки можна кидати бісер перед свинями. Але, звісно, я не Порох.
Я не хочу бачити, як якийсь блазень посадить мого Президента
Такий же план був у Порошенко у 2019-му році, коли в його штабі вважали, что він ває хошь і малий, але шанс виграти, якщо у другий тур вийде Юрій Бойко.
Тому це спільна гра Зеленського та Порошенко проти українського народу.
И лично от меня - насколько надо быть тупым, чтобы заниматься разборками накануне войны с ордой? В Европе уже? Та неужели? Под зонтиком НАТО? Я что-то пропустил?
- если бы посадили Кравчука, хотя бы за разоружение и разорение Украины в самом начале независимости, то может не было бы и Яныка и Зели потом..
Или для вас большие Паны должны быть не подсудны?
_Тупой, по всему, ты сам, а они - враги Украины.
Российское издание https://www.kommersant.ru/doc/5143592 "Коммерсантъ" обнародовало свою версию десяти пунктов мирного плана, предложенного Украиной для разблокирования мирного процесса на Донбассе.
Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российской стороне переданы комплексные инициативы - "Десять шагов", реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Никаких деталей о содержании этого документа он не раскрыл.
Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, в его распоряжении есть полный текст тех самых "Десяти шагов".
Полное название документа: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".
В целом "Десять шагов" от Украины, по версии Ъ, выглядят так:
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (Планировалось, что первый шаг должен был быть реализован на заседании ТКГ 8-9 декабря - "ОстроВ") на заседании… предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера":
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО
він же такий бубочка!
Якщо порушено процесуальні норми КПК, де посилання на конкретні статті?!
Пусті балачки ні про що! Розрахунок на пересічного читача без юр. освіти.
Адвокати відробляють свою пайку.
Така позиція захисту свідчить про усвідомлення серйозних доказів сторони обвинувачення.
Тому захищають не по суті, а "все порушено, всі злочинці, а Петя маладєц!
Я очень желаю, чтобы Порошенко всё таки не испугался и вернулся в Украину, и чтобы возле трапа самолёта его повалили на асфальт и надели наручники.
НО ТОГДА придет время и точно так же, мордой в лужу, положат Зеленского, заломают ему руки, наденут наручники. И тогда в Тель-Авиве никто не закричит, что это издевательство над евреем, потому что это будет уже украинской традицией ))))