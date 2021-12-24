До 2050 року Україна стане водневим хабом Європи: презентовано Водневу стратегію України

Вперше в Україні з’явився проєкт Водневої стратегії країни. Її втілення дозволить не тільки досягти реальної енергетичної незалежності, але й стати потужним виробником стратегічного енергоносія для глобального ринку.

Презентація стратегії відбулася в День енергетика, який щорічно святкується 22 грудня. План водневої трансформації України представили його автори: Олександр Рєпкін, радник міністра закордонних справ з водневої економіки, голова Енергетичної асоціації "Українська воднева рада", та Степан Кудря, професор, доктор технічних наук і директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України.





Перша Воднева стратегія містить повний перелік заходів, які необхідні для "зеленої" трансформації України. Зокрема, в документі визначено, як виробництво та використання "зеленого" водню може допомогти декарбонізувати економіку України та покращити її стан.

"Водневі технології кроссекторальні, тому вони можуть бути інтегровані у всі найважливіші галузі економіки України. Крім того, водень є трендом у країнах нашого найважливішого партнера та споживача — Європейського Союзу. Тому воднева трансформація України — це наш шанс не наздоганяти європейські держави, а йти з ними нога в ногу", — заявив Олександр Рєпкін.

Нагадаємо, на саміті Східного партнерства у Брюсселі, який проходив 15 грудня, Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку водневих технологій. Зокрема, він заявив, що "Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики, що дасть змогу нашій державі здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності".

"Президент України надав потужний меседж, який свідчить про велику увагу з боку керівництва нашої держави до розбудови нової галузі. Це нове бачення реформ та моделі економіки нашої країни. Я впевнений, що майбутній водневий перехід України забезпечить синергію змін в інтересах держави та людей", — наголосив Олександр Рєпкін. Виробництво та експорт водню будуть потужним драйвером для української економіки. Водневі технології сприятимуть залученню інвестицій в українську енергетику, індустрію та транспортний сектор. Держбюджет отримає додаткові мільярдні надходження, а люди — сотні тисяч робочих місць.

У першій Водневій стратегії автори виклали:

причини розпочати водневий перехід вже сьогодні;

шлях досягнення енергобезпеки України за допомогою водню;

терміни досягнення Україною цілі стати експортером водню для Європи;

прогноз зниження цін на "зелений" водень тощо.

"Україна може повністю забезпечити себе екологічно чистою, відновлювальною енергією. І водень — це важлива складова майбутньої енергетичної незалежності нашої країни. Крім того, Україна буде надійним постачальником водневої енергії у країни ЄС завдяки географічному розташуванню та величезному потенціалу виробництва "зеленого" водню з використанням вітрових та сонячних станцій", — підкреслив Степан Кудря.

Стратегія об'єднує усі напрями майбутнього водневого розвитку — від R&D, досліджень та інновацій до перетворення України у глобального експортера новітнього енергоносія.

Найближчою метою Водневої стратегії України є нарощування додаткових потужностей з виробництва водню, напрацювання регуляторної бази, розширення використання новітнього палива у транспортній галузі та початок експортних продажів українського водню.

Передбачається, що до 2030 року в Україні зросте та диверсифікується водневий сектор. Країна стане лідером водневих технологій та надійним партнером ЄС. До 2050 року швидко розшириться ринок водню, зокрема його експортного складника. Результат — у 2050 Україна вже матиме репутацію водневого хабу Європи.

З повною версією Водневої стратегії України можна ознайомитись тут.