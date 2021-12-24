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До 2050 року Україна стане водневим хабом Європи: презентовано Водневу стратегію України

До 2050 року Україна стане водневим хабом Європи: презентовано Водневу стратегію України

Вперше в Україні з’явився проєкт Водневої стратегії країни. Її втілення дозволить не тільки досягти реальної енергетичної незалежності, але й стати потужним виробником стратегічного енергоносія для глобального ринку.

Презентація стратегії відбулася в День енергетика, який щорічно святкується 22 грудня. План водневої трансформації України представили його автори: Олександр Рєпкін, радник міністра закордонних справ з водневої економіки, голова Енергетичної асоціації "Українська воднева рада", та Степан Кудря, професор, доктор технічних наук і директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

До 2050 року Україна стане водневим хабом Європи: презентовано Водневу стратегію України 01
До 2050 року Україна стане водневим хабом Європи: презентовано Водневу стратегію України 02

Перша Воднева стратегія містить повний перелік заходів, які необхідні для "зеленої" трансформації України. Зокрема, в документі визначено, як виробництво та використання "зеленого" водню може допомогти декарбонізувати економіку України та покращити її стан.

"Водневі технології кроссекторальні, тому вони можуть бути інтегровані у всі найважливіші галузі економіки України. Крім того, водень є трендом у країнах нашого найважливішого партнера та споживача — Європейського Союзу. Тому воднева трансформація України — це наш шанс не наздоганяти європейські держави, а йти з ними нога в ногу", — заявив Олександр Рєпкін.

Нагадаємо, на саміті Східного партнерства у Брюсселі, який проходив 15 грудня, Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку водневих технологій. Зокрема, він заявив, що "Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики, що дасть змогу нашій державі здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності".

"Президент України надав потужний меседж, який свідчить про велику увагу з боку керівництва нашої держави до розбудови нової галузі. Це нове бачення реформ та моделі економіки нашої країни. Я впевнений, що майбутній водневий перехід України забезпечить синергію змін в інтересах держави та людей", — наголосив Олександр Рєпкін. Виробництво та експорт водню будуть потужним драйвером для української економіки. Водневі технології сприятимуть залученню інвестицій в українську енергетику, індустрію та транспортний сектор. Держбюджет отримає додаткові мільярдні надходження, а люди — сотні тисяч робочих місць.

У першій Водневій стратегії автори виклали:

  • причини розпочати водневий перехід вже сьогодні;

  • шлях досягнення енергобезпеки України за допомогою водню;

  • терміни досягнення Україною цілі стати експортером водню для Європи;

  • прогноз зниження цін на "зелений" водень тощо.

"Україна може повністю забезпечити себе екологічно чистою, відновлювальною енергією. І водень — це важлива складова майбутньої енергетичної незалежності нашої країни. Крім того, Україна буде надійним постачальником водневої енергії у країни ЄС завдяки географічному розташуванню та величезному потенціалу виробництва "зеленого" водню з використанням вітрових та сонячних станцій", — підкреслив Степан Кудря.

Стратегія об'єднує усі напрями майбутнього водневого розвитку — від R&D, досліджень та інновацій до перетворення України у глобального експортера новітнього енергоносія.

Найближчою метою Водневої стратегії України є нарощування додаткових потужностей з виробництва водню, напрацювання регуляторної бази, розширення використання новітнього палива у транспортній галузі та початок експортних продажів українського водню.

Передбачається, що до 2030 року в Україні зросте та диверсифікується водневий сектор. Країна стане лідером водневих технологій та надійним партнером ЄС. До 2050 року швидко розшириться ринок водню, зокрема його експортного складника. Результат — у 2050 Україна вже матиме репутацію водневого хабу Європи.

З повною версією Водневої стратегії України можна ознайомитись тут.

Автор: 

стратегія (200) водень (174)


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Топ коментарі
+24
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24.12.2021 16:32
+12
Производство водорода - окуенно энергозатратное, а хранение и транспортировка весьма геморные. Он легче всех других газов просачивается сквозь микрощели и может проникать во многие металлы, в т.ч и железо (но рекордсмены там платина и палладий.)
Зе-слуги, откуда энергию на его пр-во возьмете, если сейчас ее уже не хватает? Миллиард деревьев спилите?
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24.12.2021 16:38
+9
Не осилил глубину грандиозного зелёного замысла (или замысла Зе). Что там? Покупать ещё больше электричества у белорусов и делать водород?
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24.12.2021 16:36
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І скільки Україна вже мала таких СТРАТЄГІЙ особливо до 2050 року?
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24.12.2021 16:28 Відповісти
Т - турборежим!
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24.12.2021 16:31 Відповісти
Нам потрібна воднева бомба для захисту та стримування кацапів ,а не хаби з стратегіями.
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24.12.2021 17:36 Відповісти
Все в майбутньому.
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24.12.2021 16:30 Відповісти
Сірко-водневим! Почекайте щє чючють, поки мудрий нарід зрозуміє кого роблять разом😁
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24.12.2021 16:30 Відповісти
ви повністю праві щодо того що зевласть виробляє один зелений сірководень (( але щодо "мудрості наріду" помиляєтеся - нічого вони не зрозуміють , бо розуміти не бажають , у їхньому розумінні зєля і його ******* ішшо мало поработали , до них же всьо тридцять лєт валили а їм тепер тяжело (((
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24.12.2021 17:12 Відповісти
Я уже устал читать эти планы... После этих стратегий у меня в платежах добавляется очередной ноль в сумме. А у стратегов очередной участок в Испании.
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24.12.2021 16:31 Відповісти
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24.12.2021 16:32 Відповісти
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24.12.2021 17:36 Відповісти
То все "бульбашка" і ні про що. Реальніше отримувати "зелений" метан.
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24.12.2021 16:33 Відповісти
Почему то власть забывает про газ Черноморья. Как радовались , что нашли месторождение.

Кацапы пришли и отобрали , и вышки Бойко отобрали . Н
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24.12.2021 16:35 Відповісти
Не осилил глубину грандиозного зелёного замысла (или замысла Зе). Что там? Покупать ещё больше электричества у белорусов и делать водород?
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24.12.2021 16:36 Відповісти
*****, колись, тєж обіцяло увесь Байкал, усьому Світу по пляшкам розлити.
...а ще, пінджачок у Зелі, точно такий, яку і в ***** -- двофалдовий...
Берём с коммунистов пример! (с)
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24.12.2021 16:36 Відповісти
відділ фантастики на 3-у поверсі...
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24.12.2021 16:37 Відповісти
Да, это вам не мешки ворочать!
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24.12.2021 16:39 Відповісти
Производство водорода - окуенно энергозатратное, а хранение и транспортировка весьма геморные. Он легче всех других газов просачивается сквозь микрощели и может проникать во многие металлы, в т.ч и железо (но рекордсмены там платина и палладий.)
Зе-слуги, откуда энергию на его пр-во возьмете, если сейчас ее уже не хватает? Миллиард деревьев спилите?
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24.12.2021 16:38 Відповісти
Почему-то считается, что именно Украина очень богата "энергией солнца и ветра". Осталось все чернозёмы покрыть солнечными панелями, сверху заставить ветряками и можно водород грести лопатой. Откуда пошло это дикое утверждение понять не могу.
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24.12.2021 16:44 Відповісти
Ну, часть правды тут есть - по ветру в головах чиновников и политиков мы в лидерах планетарного масштаба. Но что-то это не радует.
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24.12.2021 17:03 Відповісти
Если повезёт то ветер в головах может быть и попутным.
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24.12.2021 17:35 Відповісти
Та нічого вони виробляти навіть не планують ;все дуже просто - зелені немає чим свої ляпи прикривати , залишилося розповідати байки .
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24.12.2021 16:54 Відповісти
полностью согласен с Вами!
осталось в наших остапов бендеров спросить, сколько миллионов бюджетных денег уже сегодня распилено на презентацию очередного гиперлуповского проекта...?
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24.12.2021 17:15 Відповісти
Я ж и ищу - почему ж гейРопа такие лохи что такую лафу отдают мудрому украинскому нариду...
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24.12.2021 16:54 Відповісти
Можно делать порошковый водород и возить в контейнерах.
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24.12.2021 17:16 Відповісти
Мало того, сжигание водорода факелом в воздухе (в тч ДВС) даёт огромный процент оксидов азота в силу более высокой температуры пламени. Этот процент намного выше, чем при обычном углеводородном топливе.
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24.12.2021 17:36 Відповісти
Я взагалі не розумію, який сенс виробляти ЕЕ, перетворювати її на водень, гнати його по трубах, коли набагато простіше й менш затратно просто передавати електроенергію. Дебілізм якийсь.
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25.12.2021 12:18 Відповісти
Ще тільки проєкт, но в них вже здобуток.
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24.12.2021 16:41 Відповісти
Вже один прем"єр економічний ріст у 40% за рік обіцяв ((
Ці хлопці більш далекоглядні - за трицять років або ішак здохне , або падишах .......
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24.12.2021 16:50 Відповісти
В принципе, если сохраняться нынешние темпы вымирания и эмиграции украинцев и сохранят производство электроэнергии на современном уровне, то будет достаточно энергии для производства *зеленого* водорода. Нужно только будет наладить производство труб с вольфрамовым покрытием, так как чистый водрод довольно агрессивный газ и обычные трубы за короткий срок превратит трубу.
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24.12.2021 16:52 Відповісти
До 2050 року на території України не залишиться жодного діючого ядерного реактора ( якщо і надалі так до цього виду енергетики будемо ставитися ) , а ТЕС і так самі по собі помруть (( питання стоятиме де взагалі енергію брати хоч для тих хто залишиться , а Ви тут про збереження рівня виробництва енергії((
P.S. Я не спеціаліст у галузі металургії , не знаю яка кількість вольфраму потрібна для труб про які Ви кажете (( але питання зацікавило - на скільки такий газопровід затягне ?
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24.12.2021 17:05 Відповісти
Добре, що хоча б не "сколково"
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24.12.2021 17:00 Відповісти
Лять, держите меня семеро... Водород спасет Украину! Это дебилы на западе за нефть и газ до войны в открытой фазе доходят... А у нас, не водопровод, а водород! Хотя да, зелефилы и такое схавают. Как и то, что замороженный водород будет продаваться в виде порции мороженки и его будет достаточно опустить в бак машины и будет 100500 халявного пробега без дозаправки.
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24.12.2021 17:03 Відповісти
бубочка хоче проїхатись по вухах, що нібито хтось вкладатиметься у країну, яку хоче захопити гавнаімперія
вєрю Зєлєнскаму!
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24.12.2021 17:08 Відповісти
Деревину до того часу всю продадуть, ліси вирубають, будемо озабоченним гаспадам артезіанську воду гнати.
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24.12.2021 17:19 Відповісти
Ну где там 50-й год - все забудут...помнится хотели газовым хабом Европы стать - укакались,теперь на водород замахнулиь Вообще то можно было бы многое сделать - только вот "мудрый нарит" дает мандат на власть кучке гопников...печалька.
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24.12.2021 17:21 Відповісти
На кого ставите: ишака или пад ишаха?
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24.12.2021 19:50 Відповісти
Шоколадна гіперлупа проти!
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24.12.2021 17:25 Відповісти
Самый лучший водород получается из буряков. Только надо десять таблеток активированного угля на каждые три литра ложить и потом профильтровать.
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Где "Оплоты",Вова?А то тоже "презентовал"...
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24.12.2021 17:31 Відповісти
очередные нью-васюки или Украина в смартфоне.. голобородьки, когда вы делом уже займетесь?
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24.12.2021 17:34 Відповісти
То есть, Ахметов будет продолжать с энтузиазмом жечь сепарский уголь, и электричеством разлагать воду на кислород и водород? Водород отправляем в чистую Европу, а кислород доставляем в Украинские онкодиспансеры, для больных с раком легких... И рачек получен от дыма станций. Офигетительный бизнеспроект!!!
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24.12.2021 17:34 Відповісти
И заметь, ещё и стрижём холопов на бабло в онкоцентрах
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24.12.2021 19:48 Відповісти
избыток электроэнергии - причина перехода на водородную энергетику в европе.
о каком избытке идет речь у нас?
сори, но это очень дорогой для Украины бред
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24.12.2021 18:08 Відповісти
Вы как то не так поняли зелёную энергетику😁
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24.12.2021 19:46 Відповісти
А Вы как поняли?
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24.12.2021 19:57 Відповісти
если с водородом не получится - полетим юпитер осваивать
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24.12.2021 18:11 Відповісти
Всю воду на луц?
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24.12.2021 19:45 Відповісти
Новатэк» подписал с немецкой Uniper SE договор о поставках 1,2 млн тонн водорода

Вторая по величине газовая компания России https://lenta.ru/tags/organizations/novatek/ «Новатэк» подписала с немецкой Uniper SE соглашение о поставках 1,2 миллиона тонн аммиака с будущего проекта «Обский ГХК» на Ямале. Его предполагается использовать в качестве носителя водорода, который за высокую экологичность называют топливом будущего. Это первый договор о промышленных поставках водорода из России, какой 2050 год сейчас уже это делают !!!
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24.12.2021 20:21 Відповісти
Не бачу потреби топити воднем, коли є електроенергія. Це дурь якась.
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25.12.2021 12:22 Відповісти
это раньше такие как зеля в лужу пукали, а теперь это водородная трансформация...
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24.12.2021 20:35 Відповісти
велике водорідництво
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24.12.2021 23:40 Відповісти
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25.12.2021 01:33 Відповісти
Интересно, кто может сазать, что будет на планете Земля в 2050 году? Может метиорит размером с Луну врежится в нашу планету и нарушит цикл вращения или политики доведут дкло до атомной войны, может Кронавирус полностью уничтожит всё население планеты. Хлопцы, зачем дурковать и себя обманывать? Вас кинули по полной программе с газом, разрушили экономику, на какие шиши вы будете строить очень дорогостоящие проекты? Снимите очки и включите мозги.
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26.12.2021 08:02 Відповісти
К 2050-му году Украине ещё надо хоть как-то дожить. Зато в 2021-м году Украина уже стала Европейским хабом нищеты и прозябания
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26.12.2021 08:22 Відповісти
 
 