До 2050 року Україна стане водневим хабом Європи: презентовано Водневу стратегію України
Вперше в Україні з’явився проєкт Водневої стратегії країни. Її втілення дозволить не тільки досягти реальної енергетичної незалежності, але й стати потужним виробником стратегічного енергоносія для глобального ринку.
Презентація стратегії відбулася в День енергетика, який щорічно святкується 22 грудня. План водневої трансформації України представили його автори: Олександр Рєпкін, радник міністра закордонних справ з водневої економіки, голова Енергетичної асоціації "Українська воднева рада", та Степан Кудря, професор, доктор технічних наук і директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
Перша Воднева стратегія містить повний перелік заходів, які необхідні для "зеленої" трансформації України. Зокрема, в документі визначено, як виробництво та використання "зеленого" водню може допомогти декарбонізувати економіку України та покращити її стан.
"Водневі технології кроссекторальні, тому вони можуть бути інтегровані у всі найважливіші галузі економіки України. Крім того, водень є трендом у країнах нашого найважливішого партнера та споживача — Європейського Союзу. Тому воднева трансформація України — це наш шанс не наздоганяти європейські держави, а йти з ними нога в ногу", — заявив Олександр Рєпкін.
Нагадаємо, на саміті Східного партнерства у Брюсселі, який проходив 15 грудня, Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості розвитку водневих технологій. Зокрема, він заявив, що "Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики, що дасть змогу нашій державі здобути повну енергетичну незалежність і досягти кліматичної нейтральності".
"Президент України надав потужний меседж, який свідчить про велику увагу з боку керівництва нашої держави до розбудови нової галузі. Це нове бачення реформ та моделі економіки нашої країни. Я впевнений, що майбутній водневий перехід України забезпечить синергію змін в інтересах держави та людей", — наголосив Олександр Рєпкін. Виробництво та експорт водню будуть потужним драйвером для української економіки. Водневі технології сприятимуть залученню інвестицій в українську енергетику, індустрію та транспортний сектор. Держбюджет отримає додаткові мільярдні надходження, а люди — сотні тисяч робочих місць.
У першій Водневій стратегії автори виклали:
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причини розпочати водневий перехід вже сьогодні;
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шлях досягнення енергобезпеки України за допомогою водню;
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терміни досягнення Україною цілі стати експортером водню для Європи;
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прогноз зниження цін на "зелений" водень тощо.
"Україна може повністю забезпечити себе екологічно чистою, відновлювальною енергією. І водень — це важлива складова майбутньої енергетичної незалежності нашої країни. Крім того, Україна буде надійним постачальником водневої енергії у країни ЄС завдяки географічному розташуванню та величезному потенціалу виробництва "зеленого" водню з використанням вітрових та сонячних станцій", — підкреслив Степан Кудря.
Стратегія об'єднує усі напрями майбутнього водневого розвитку — від R&D, досліджень та інновацій до перетворення України у глобального експортера новітнього енергоносія.
Найближчою метою Водневої стратегії України є нарощування додаткових потужностей з виробництва водню, напрацювання регуляторної бази, розширення використання новітнього палива у транспортній галузі та початок експортних продажів українського водню.
Передбачається, що до 2030 року в Україні зросте та диверсифікується водневий сектор. Країна стане лідером водневих технологій та надійним партнером ЄС. До 2050 року швидко розшириться ринок водню, зокрема його експортного складника. Результат — у 2050 Україна вже матиме репутацію водневого хабу Європи.
З повною версією Водневої стратегії України можна ознайомитись тут.
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Кацапы пришли и отобрали , и вышки Бойко отобрали . Н
...а ще, пінджачок у Зелі, точно такий, яку і в ***** -- двофалдовий...
Берём с коммунистов пример! (с)
Зе-слуги, откуда энергию на его пр-во возьмете, если сейчас ее уже не хватает? Миллиард деревьев спилите?
осталось в наших остапов бендеров спросить, сколько миллионов бюджетных денег уже сегодня распилено на презентацию очередного гиперлуповского проекта...?
Ці хлопці більш далекоглядні - за трицять років або ішак здохне , або падишах .......
P.S. Я не спеціаліст у галузі металургії , не знаю яка кількість вольфраму потрібна для труб про які Ви кажете (( але питання зацікавило - на скільки такий газопровід затягне ?
вєрю Зєлєнскаму!
о каком избытке идет речь у нас?
сори, но это очень дорогой для Украины бред
Вторая по величине газовая компания России https://lenta.ru/tags/organizations/novatek/ «Новатэк» подписала с немецкой Uniper SE соглашение о поставках 1,2 миллиона тонн аммиака с будущего проекта «Обский ГХК» на Ямале. Его предполагается использовать в качестве носителя водорода, который за высокую экологичность называют топливом будущего. Это первый договор о промышленных поставках водорода из России, какой 2050 год сейчас уже это делают !!!