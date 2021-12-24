Прокуратура погодила клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень
Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Про це Укрінформу повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ.
"У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень", - сказали в ОГП.
Крім того, повідомляється, що у Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили Укрінформу в цьому суді.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.
Адвокати Порошенка заявили, що будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.
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ох и драпать эта падаль зеленая будет..очень скоро
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Одна моя знайома задала мені питання: "А що Вам так подобається в Порошенка?"
Відповідь була такою.
"Ну ти ж не зовсім совкова, вірно? Просунута все-таки .
Відповідаю.
В Порошенко мені може подобатися або не подобатися все що-завгодно. І це не має ніякого значення.
Мені подобається те, що Президент ЗРОБИВ, РОБИТЬ І БУДЕ РОБИТИ.
А саме. По літерам.
А
Армія
Асоціація з ЄС
Антипутинська коаліція
автокефалія
Автоматичне відшкодування ПДВ
Б
Безвіз
Банківська система очищена від банків-пилососів
Бюджети обласних центрів виросли в 2 рази
Побутова корупція знижена
Бум української музики, кіновиробництва і книговидання
В
Зовнішньополітичний вектор (вступ в НАТО і ЄС)
Введення Європою і США санкцій проти РФ
Вихід з нафто- і газозалежності від РФ
Вихід з економічної кризи
Відновлення економічного зростання
відновлення ВПК
Г
Геополітичні перемоги
Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта
Д
Децентралізація
Декомунізація
Деолігархізація
Дерусифікація
Дипломатичні перемоги
Дороги
Джавелін
З
Золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларів
І
Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток
К
Найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в Україну
Л
Летальну зброю з США
М
Мир в переважній більшості областей
Міжнародний авторитет Петра Порошенка
Н
Незалежність української церкви
Нафтогаз виграв суд у Газпрому
О
Звільнення 2/3 Донбасу
Оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенко
Онлайн-послуги
Офіційні зарплати зросли в 3 рази
Відкриті реєстри власності
П
Патрульна поліція
Прозорро
Р
Реформа ЗСУ
З
Сили спеціальних операцій
порятунок Приватбанку
Співпраця з МВФ
Стабілізація ситуації на фронті
Субсидії для нужденних
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
Укртелеком
(Повернуті державі)
Ц
Центри надання адмінпослуг
Е
Економічна незалежність від країни-окупанта
Економіка України зростає з 2015 року
Електронні декларації чиновників
ОСЬ що мені подобається .
Я не за Порошенко. Я за демократию в стране. Иначе можно сказать - пошел первый, а там - маленький фюрер у нас будет.
лейтенанта ШмидтаПетра зовсім дах поїхав від кохання до баріна...
...У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.((((з нотатку читали, чи усе тримаєте у моску? І "знайома" ото витримала стільки часу слухати? У вас "знайомі" мазохісти?))))
Дістанеться і коломойському, і, боюсь, всім семітам при владі заодно.
Бо схоже, фюрер мордора таки зовсім втратив здоровий злузд і війна неминуча, а наша влада, замість того щоб готуватись до нападу на нас і максимальну укріпити армію, тероборону і об'єднати Україну, робить гешефт коломойському і мститься його кривдникам.
Мабуть, гадають при шухері своєчасно втекти. Можуть не встигнути.
Ну ,що ми втратимо ? Харків,Одесу?
Але тікати янелоху буде складно .
Міхо он вчасно драпонув, термін не добувши. От тільки перенюхав кокаїну і повернувся....
1 млрд. грн... Це 32 млн євро... Сума для будь якого бізнесмена сурьйозна.
Але! Уявіть собі картину.
Проршенко із СІЗо звертається до громадськості з проханням зібрати необхідну суму, аби не зупиняти підприємства і не лишати людей без роботи і на це прохання відгукуються американські сенатори та конгресмени, британські парламентарі, польський сейм у повному складі, депутати парламентів країн Балтії, половина Європарламенту...
Вони прорахували такий варіант?
в шахи вони точно грати не вміють, лише членом на піаніно.
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"Украина - это я!" (бох Петро)
А ми звісно підтримаємо
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интересов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!
Просто не могу поверить, что рулит этим Зеленский.
Володя, ау... Это же не на какую шляпу не натянешь. Хер с этим прокрором, и с твоим Банановым. Порох тебе нах?
Хочешь быть таким справедливым, начни с Кучмы. Там заказной мокряк...
Возможно после, тебе кто-то поверит.