Наступного року на українців очікує COVID-ревакцинація: буде це одна чи дві дози, ще вирішується, - Кузін
Людина, яка отримала 2 дози вакцини в 2021, має через рік знову звернутися до пунктів щеплень
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Україна наразі дотримується стратегії ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення.
При цьому людина може обрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.
"Багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію проти COVID-19 через 6 місяців. І зараз ЄС намагається встановити додаткові вимоги щодо перетину кордону саме в Європу, враховуючи необхідність так званого "бустеру". Тому скоріш за все – найближчим часом ми будемо переглядати своє рішення по використанню ревакцинальної й додаткової дози", – зазначив Кузін у інтерв’ю Укрінформу.
Він також наголосив, що бустерна доза і ревакцинація – це одне й те саме.
"Тобто ревакцинальна доза – це і є той бустер. Його вводять через певний проміжок часу після отримання повного курсу вакцинації. Коректно вживати поняття "ревакцинальна" доза, адже йдеться про щеплення, яке людина отримує після того, як пройшла повний курс вакцинації", – уточнив головний санлікар.
Кузін зазначив, що ревакцинація не обов’язково проводиться двома дозами, але варто почекати рішення Національної технічної групи експертів з питань імунізації для остаточного рішення.
"Формат або модель цього "бустеру" – це вже предмет більш професійної дискусії фахівців НТГЕІ, тому що є кілька різних моделей, коли бустер вводиться через 6 місяців, через 28 днів, або через 3 місяці. Думаю, скоро ми будемо мати фінальну позицію", – каже він.
За словами Ігора Кузіна, рекомендованими для проведення ревакцинації є м-РНК вакцини Moderna та Pfizer.
"Досліджувалися лише вакцини AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac в якості бустеру. Вакцини AstraZeneca і Pfizer показують найвищий рівень імунітету на фоні бустеру. Враховуючи, що AstraZeneca зараз майже не використовується в країні, скоріш за все, що ревакцинальною дозою для вакцини CoronaVac буде Pfizer як м-РНК-вмісна вакцина", – сказав він.
Утім, Кузін зазначив, що передусім бустерні дози мають отримати найбільш вразливі категорії населення.
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2. Вы явно не служили в армии.
2. Я явно служил в армии 1984-1986 год и знаю что такое команда "отправить естественные нужды". Но мы не в армии. По крайней мере большинство из нас. И там эта команда оправдана потому как много людей одновременно занимаются одним делом. Но даже там эта команда обычно отдается только в движении строем после остановки. После команды вольно каждый волен ходить в туалет по необходимости. И опять же даже эта команда не обязывает Вас это делать. Вам только возможность дается. Делать или нет опять же на Ваше усмотрение.
...под немецеким флагом, как минимум...*)
Я два раза в Египте был, друган из НЙ с Израиловки не вылазит... ...с моей беларуской Красуней в Турции встречались, сеструха из Днепра тоже там же, нехило загорела...
Странствуй реально, а не виртуально -- рекомендую...*)
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник
хоча..ПОКИ ЩО ВАЖКО СКАЗАТИ ЩОДО КОВІД,ЯК КРАЩЕ НАВІТЬ ЗА МІСЯЦЬ..
24.12.2021
В Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18.
Під час чого всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зокрема, йдеться про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилось у медичному центрі Зів у Цфаті.
"Всі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical під час дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що тестування проводилося як на пацієнтах з легкою симптоматикою, так і на тих, хто мав тяжкий перебіг захворювання.
Крім того, в рамках "акції милосердя", двом іншим пацієнтам у вкрай тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.
"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були виписані додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено у повідомленні.
Що відомо про ізраїльський препарат Amor-18
У цьому препараті основним компонентом аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або інгаляцією.
Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.
Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршення стану пацієнта.