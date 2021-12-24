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Новини Коронавірус і карантин
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Наступного року на українців очікує COVID-ревакцинація: буде це одна чи дві дози, ще вирішується, - Кузін

Наступного року на українців очікує COVID-ревакцинація: буде це одна чи дві дози, ще вирішується, - Кузін

Людина, яка отримала 2 дози вакцини в 2021, має через рік знову звернутися до пунктів щеплень

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Україна наразі дотримується стратегії ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення.

При цьому людина може обрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.

"Багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію проти COVID-19 через 6 місяців. І зараз ЄС намагається встановити додаткові вимоги щодо перетину кордону саме в Європу, враховуючи необхідність так званого "бустеру". Тому скоріш за все – найближчим часом ми будемо переглядати своє рішення по використанню ревакцинальної й додаткової дози", – зазначив Кузін у інтерв’ю Укрінформу.

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Він також наголосив, що бустерна доза і ревакцинація – це одне й те саме.

"Тобто ревакцинальна доза – це і є той бустер. Його вводять через певний проміжок часу після отримання повного курсу вакцинації. Коректно вживати поняття "ревакцинальна" доза, адже йдеться про щеплення, яке людина отримує після того, як пройшла повний курс вакцинації", – уточнив головний санлікар.

Кузін зазначив, що ревакцинація не обов’язково проводиться двома дозами, але варто почекати рішення Національної технічної групи експертів з питань імунізації для остаточного рішення.

"Формат або модель цього "бустеру" – це вже предмет більш професійної дискусії фахівців НТГЕІ, тому що є кілька різних моделей, коли бустер вводиться через 6 місяців, через 28 днів, або через 3 місяці. Думаю, скоро ми будемо мати фінальну позицію", – каже він.

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За словами Ігора Кузіна, рекомендованими для проведення ревакцинації є м-РНК вакцини Moderna та Pfizer.

"Досліджувалися лише вакцини AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac в якості бустеру. Вакцини AstraZeneca і Pfizer показують найвищий рівень імунітету на фоні бустеру. Враховуючи, що AstraZeneca зараз майже не використовується в країні, скоріш за все, що ревакцинальною дозою для вакцини CoronaVac буде Pfizer як м-РНК-вмісна вакцина", – сказав він.

Утім, Кузін зазначив, що передусім бустерні дози мають отримати найбільш вразливі категорії населення.

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Ну так людям выбора не оставили. Не каждый готов шмурдяк в себя штрыкать регулярно. И не у каждого есть возможность обойтись без сертификата. Приходится разумным людям раз в год откупаться. Рисковано. Наверное да. Но это лучше чем рисковать здоровьем. Ну а Зеленский такими решениями таки добьет остатки своего рейтинга. Слава Богу мне покуда пофиг на все эти сертификатные танцы с бубнами. Надеюсь что эта хрень долго не просуществует.
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24.12.2021 18:26
+5
Ну в случае когда мое существование закончится мне как-то уже будет похрен на существование данной хрени.
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24.12.2021 18:39
+5
1. Человек это сказал, как я понял, с сарказмом. Имея в виду частоту штрыканий и принуждение к оным действиям.
2. Я явно служил в армии 1984-1986 год и знаю что такое команда "отправить естественные нужды". Но мы не в армии. По крайней мере большинство из нас. И там эта команда оправдана потому как много людей одновременно занимаются одним делом. Но даже там эта команда обычно отдается только в движении строем после остановки. После команды вольно каждый волен ходить в туалет по необходимости. И опять же даже эта команда не обязывает Вас это делать. Вам только возможность дается. Делать или нет опять же на Ваше усмотрение.
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24.12.2021 18:47
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Дурний піп, дурна його молитва.
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24.12.2021 16:43 Відповісти
Не хочете не вакцинуйтесь, ніхто не заставляє.
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24.12.2021 16:56 Відповісти
Не занимайся дешевой демагогией. Если тебе предложат через каждые 15 минут ходить в туалет, ты наверняка откажешься так поступать. Но это совершенно не доказывает, что тебе по нескоку раз в день не надо ходить в туалет.
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24.12.2021 17:13 Відповісти
Ходить или нет в туалет по-моему каждый решает сам, т.с. по зову организма. И у человека к примеру при входе в кафе или междугородний автобус не требуют ксиву о том что он сходил в туалет. Или уже требуют? Честно говоря меня бы это не удивило.
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24.12.2021 18:14 Відповісти
1. Вы либо очень невнимательны, либо сильно манипулируете. Тот чел, вместо которого Вы впяглись отвечать, предагал "Давайте раз в неделю колоться!", а не "Давайте заставлять раз в неделю колоться!".
2. Вы явно не служили в армии.
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24.12.2021 18:34 Відповісти
1. Человек это сказал, как я понял, с сарказмом. Имея в виду частоту штрыканий и принуждение к оным действиям.
2. Я явно служил в армии 1984-1986 год и знаю что такое команда "отправить естественные нужды". Но мы не в армии. По крайней мере большинство из нас. И там эта команда оправдана потому как много людей одновременно занимаются одним делом. Но даже там эта команда обычно отдается только в движении строем после остановки. После команды вольно каждый волен ходить в туалет по необходимости. И опять же даже эта команда не обязывает Вас это делать. Вам только возможность дается. Делать или нет опять же на Ваше усмотрение.
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24.12.2021 18:47 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья. с() После команды "вольно" можно расслабить одну ногу. А что угодно можно делать после команды "разойдись."
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24.12.2021 18:53 Відповісти
Ну давайте за крючки цепляться. Давно сие было. Понятно что нужна команда разойтись.
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24.12.2021 19:20 Відповісти
Ну, я как бы тоже далеко не вчера в запас со срочной службы уволился. Или, может, Вы скажете, что у проваксеров память существенно лучше, чем у антиваксеров?
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25.12.2021 12:03 Відповісти
Про принуждение это вы сами придумали. А тот прием в споре это не сарказм, а "доведение до абсурда". Типичный пример - когда сыну, который мотивирует, например, пропуск последнего урока тем, что все пошли домой и он пошел, родители говорят: "А если бы все с крыши прыгнули, ты бы тоже прыгнул?"
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24.12.2021 18:58 Відповісти
Доведение до абсурда это то что творится сейчас с так называемым коронобесием. Вот где абсурд когда обычное ОРВИ искусственно довели до ранга чумы 21-го века.
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24.12.2021 19:22 Відповісти
В последнюю вспышку чумы было окло 700 случаев заражения и 56 смертей. Сравните с ковидом.
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25.12.2021 11:23 Відповісти
С левыми сертификатами -- всё у вас получится... ...и хата, и корова, и баба.
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24.12.2021 16:53 Відповісти
Ну так людям выбора не оставили. Не каждый готов шмурдяк в себя штрыкать регулярно. И не у каждого есть возможность обойтись без сертификата. Приходится разумным людям раз в год откупаться. Рисковано. Наверное да. Но это лучше чем рисковать здоровьем. Ну а Зеленский такими решениями таки добьет остатки своего рейтинга. Слава Богу мне покуда пофиг на все эти сертификатные танцы с бубнами. Надеюсь что эта хрень долго не просуществует.
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24.12.2021 18:26 Відповісти
Эта "хрень" просуществует не дольше , чем ты сам... -- поверь мне...*)
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24.12.2021 18:30 Відповісти
Ну в случае когда мое существование закончится мне как-то уже будет похрен на существование данной хрени.
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24.12.2021 18:39 Відповісти
Имеешь выбор...*)
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24.12.2021 18:47 Відповісти
В отношении чего? Если загнуться - выбор у нас невелик. Все зависит от ее величества судьбы. Единственное есть шанс уберечься если не ввязываться в сомнительные аферы с жизнью. Но только шанс и это не точно.
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24.12.2021 19:24 Відповісти
С твоим флагом на фасаде? -- ...странно слышать от тебя вопли да сопли. Весь мир открыт!
...под немецеким флагом, как минимум...*)
Я два раза в Египте был, друган из НЙ с Израиловки не вылазит... ...с моей беларуской Красуней в Турции встречались, сеструха из Днепра тоже там же, нехило загорела...
Странствуй реально, а не виртуально -- рекомендую...*)
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24.12.2021 19:30 Відповісти
мда,*неходите девки замуж,за Ивана Кузина,а у Ивана Кузина,большая кукурузина*
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24.12.2021 17:19 Відповісти
Что там решать, лучше 22 и сразу, чтобы торчки наконец успокоились
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24.12.2021 17:44 Відповісти
Ширнулись короноваком, и думали ВСЕ? Да нет, будут еще и бустеры, и ревакцинация, и дополнительные дозы. Уже ясно, что колоть будут пфайзером,модерна пока под вопросом.
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24.12.2021 19:06 Відповісти
Хорошо быть не вколотым,ибо насрать на ревакцинацию и прочею чепуху
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24.12.2021 21:47 Відповісти
состоянию на 18 декабря 2021 г.:
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник
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25.12.2021 02:10 Відповісти
НІ.. СТОПІЦЦОТ ТИЩ предполагаемых

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25.12.2021 09:36 Відповісти
Учитывая то, что с Пфайзером контракт вы заключили на два года, а находиться при власти вам осталось полтора,нас ждут интересные времена. Задача выжить в условиях разваленой медицины, и не быть заколотым досмерти эксперементальными препаратами ускоренными темпами. Еще очень много прийдется подавать исков в суды за вашу "добровольную" вакцинацию.
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25.12.2021 07:40 Відповісти
чому через рік, якщо у світі перша бустерна доза-через 6 місяців..

хоча..ПОКИ ЩО ВАЖКО СКАЗАТИ ЩОДО КОВІД,ЯК КРАЩЕ НАВІТЬ ЗА МІСЯЦЬ..
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25.12.2021 09:33 Відповісти
Вилікував 100% пацієнтів: Ізраїль протестував новий препарат від COVID 5
24.12.2021

В Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18.
Під час чого всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зокрема, йдеться про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилось у медичному центрі Зів у Цфаті.
"Всі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical під час дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що тестування проводилося як на пацієнтах з легкою симптоматикою, так і на тих, хто мав тяжкий перебіг захворювання.
Крім того, в рамках "акції милосердя", двом іншим пацієнтам у вкрай тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.
"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були виписані додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено у повідомленні.

Що відомо про ізраїльський препарат Amor-18

У цьому препараті основним компонентом аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або інгаляцією.
Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.
Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршення стану пацієнта.
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25.12.2021 14:08 Відповісти
 
 