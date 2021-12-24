Inform Napalm опублікував звіт "ДНР" російським кураторам про інформаційні операції проти України

23 грудня волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали від постійних читачів з окупованого Донецька цікавий електронний документ, який подано як звіт з інформаційної протидії так званого "Міністерства інформації ДНР", призначений нібито для кураторів із російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Inform Napalm".

Зазначається, що зване "Міністерство інформації ДНР" неодноразово потрапляло у фокус журналістських розслідувань, але на даний момент не вдалося отримати інші перехоплені документи схожої тематики. З огляду на те, що на тлі агресивних заяв вищого військово-політичного керівництва РФ представлена ​​інформація може мати оперативне значення, вона публікується з позначкою "до відома".

Можливо, ця інформація стане недостатньою частиною пазла, який складеться пізніше і з інших джерел. Не варто виключати і варіант, що можуть намагатися ввести в оману. Тому читачам до цієї інформації слід ставитись обережно і з часткою критичного мислення.

Тож про що цей документ? Він є звітом про заходи щодо деструктивної інформаційної діяльності проти України. Заголовний як "Звіт з інформаційної протидії, спрямований на інформування населення України та мешканців, тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік".

Звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених "міністерству" кураторами з російських спецслужб. Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України. А 54-й захід стоїть на паузі "до особливого розпорядження".

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Особливо цікавими є пункти 49-54. Хоча, як здається, співробітники міністерства значно перебільшують у цьому документі реальний ефект або охоплення від своїх заходів. Місцями заявляють про розміщення матеріалів на зламаних ресурсах, але це не підкріплено жодними доказами, тобто вони можуть вводити в оману і кураторів.

Цікаво, що у кількох пунктах, бойовики, мабуть, просто приписують собі процеси, що відбулися і без їхньої участі. Наприклад, тема скандалу із екс-заступником МВС України. Очевидно, що це внутрішньоукраїнська тема, розплутана журналістами, але бойовики повідомляють, що нібито також доклали руку. Тобто хайп і включення в динамічні процеси та скандали вони також розглядають як можливість звітувати про свої активності та приписати собі результати.

Резюмуючи, можна було б відкласти цей матеріал у довгий ящик, і звіряти активність і далі, за наступними звітами, але насторожив останній, 54 пункт: "Створені та підготовлені до публікації (після особливого розпорядження) дезінформація та постановочні фотоматеріали про перекидання ЗСУ спільно з американськими та НАТОвськими спеціалістами хімічної зброї в район лінії розмежування та про підготовку до її використання проти жителів ДНР".

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На сьогодні відомі лише провокаційні заяви Міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи стануть вони сигналом чи "особливим розпорядженням" наразі невідомо. Якщо не брати до уваги численні публікації та інформаційну "артпідготовку" в телеграм каналах, яка відбувається останніми днями, то жодних додаткових "доказів" на цю тему не виходило.

Видання вважає, що в контексті цих заяв слід взяти до уваги матеріали звіту. І можливо, пізніше буде зрозуміло, чи цей звіт є "радіо грою" чи має реальну цінність для аналітиків та експертів.