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Inform Napalm опублікував звіт "ДНР" російським кураторам про інформаційні операції проти України

Inform Napalm опублікував звіт

23 грудня волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали від постійних читачів з окупованого Донецька цікавий електронний документ, який подано як звіт з інформаційної протидії так званого "Міністерства інформації ДНР", призначений нібито для кураторів із російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Inform Napalm".

Зазначається, що зване "Міністерство інформації ДНР" неодноразово потрапляло у фокус журналістських розслідувань, але на даний момент не вдалося отримати інші перехоплені документи схожої тематики. З огляду на те, що на тлі агресивних заяв вищого військово-політичного керівництва РФ представлена ​​інформація може мати оперативне значення, вона публікується з позначкою "до відома".

Можливо, ця інформація стане недостатньою частиною пазла, який складеться пізніше і з інших джерел. Не варто виключати і варіант, що можуть намагатися ввести в оману. Тому читачам до цієї інформації слід ставитись обережно і з часткою критичного мислення.

Тож про що цей документ? Він є звітом про заходи щодо деструктивної інформаційної діяльності проти України. Заголовний як "Звіт з інформаційної протидії, спрямований на інформування населення України та мешканців, тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік".

Звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених "міністерству" кураторами з російських спецслужб. Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України. А 54-й захід стоїть на паузі "до особливого розпорядження".

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Особливо цікавими є пункти 49-54. Хоча, як здається, співробітники міністерства значно перебільшують у цьому документі реальний ефект або охоплення від своїх заходів. Місцями заявляють про розміщення матеріалів на зламаних ресурсах, але це не підкріплено жодними доказами, тобто вони можуть вводити в оману і кураторів.

Цікаво, що у кількох пунктах, бойовики, мабуть, просто приписують собі процеси, що відбулися і без їхньої участі. Наприклад, тема скандалу із екс-заступником МВС України. Очевидно, що це внутрішньоукраїнська тема, розплутана журналістами, але бойовики повідомляють, що нібито також доклали руку. Тобто хайп і включення в динамічні процеси та скандали вони також розглядають як можливість звітувати про свої активності та приписати собі результати.

Резюмуючи, можна було б відкласти цей матеріал у довгий ящик, і звіряти активність і далі, за наступними звітами, але насторожив останній, 54 пункт: "Створені та підготовлені до публікації (після особливого розпорядження) дезінформація та постановочні фотоматеріали про перекидання ЗСУ спільно з американськими та НАТОвськими спеціалістами хімічної зброї в район лінії розмежування та про підготовку до її використання проти жителів ДНР".

Також дивіться: Міноборони щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: "Це умисна дезінформація". ВIДЕО

На сьогодні відомі лише провокаційні заяви Міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи стануть вони сигналом чи "особливим розпорядженням" наразі невідомо. Якщо не брати до уваги численні публікації та інформаційну "артпідготовку" в телеграм каналах, яка відбувається останніми днями, то жодних додаткових "доказів" на цю тему не виходило.

Видання вважає, що в контексті цих заяв слід взяти до уваги матеріали звіту. І можливо, пізніше буде зрозуміло, чи цей звіт є "радіо грою" чи має реальну цінність для аналітиків та експертів.

Автор: 

дезінформація (340) інформаційна війна (359) провокація (781) Шойгу (626)


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Топ коментарі
+3
Тільки останній дурень може за нинішніх умов розвитку науки і техніки використати хімічну зброю на полі бою чи з метою диверсії і при цьому розраховувати, що її джерело походження не буде викрито. ***** мали би це пояснити його військові хіміки. Якщо вдалося ідентифікувати фрагментарно "новічок" вже після отруєння ним людей, причому кількість його була мізерна ( це ускладнює ідентифікацію), то у випадку використання хімічної зброї її ідентифікація і виявлення джерела походження ніяких проблем не становитиме. Причому це зробили б фахівці міжнародних організацій, яким точно повірить весь світ. Україна НІКОЛИ!!! на таку авантюру не піде, бо це було б повним крахом всіх наших планів по НАТО і Євросоюзу. Що дійсно можуть сєпари зробити, то це підірвати резервуари з хлором на водоочисній станції десь біля Авдіївки чи Ясинуватої. Так слідкуйте щоб це не сталося.
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24.12.2021 17:52
+1
Тобто жителі окупованого Донецьку інформують якесь "Інформ-напалм",яке ніхто не знає але постійними (!) читачами якого вони є,що сепаратисти готують постановочні матеріали про використання ЗСУ,НАТО і США хімічної зброї...Так треба розуміти цю інформацію,яка подається якби і фейк,і ніби правда,але так щоб вона стала "завершуючим пазлом" в існуючій ситуаціі...І коли хімічна зброя буде дійсно застосована,то вже не повинно бути жодних сумнівів,хто її застосував...І в зв"язку з цим виникає питання - невже нас мають за таких баранів?..
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24.12.2021 17:14
+1
В свое время Информнапалм написал, в 2016, как задержали в зоне АТО армавирских спецназовцев. Опубликовали подробно расследование, из какой части МО РФ прибыли все такое.... Наши пограничники отдали их российской стороне на следующий день. Как заблудившихся. И да. без всякого обмена. Просто так.
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24.12.2021 17:50
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Тобто жителі окупованого Донецьку інформують якесь "Інформ-напалм",яке ніхто не знає але постійними (!) читачами якого вони є,що сепаратисти готують постановочні матеріали про використання ЗСУ,НАТО і США хімічної зброї...Так треба розуміти цю інформацію,яка подається якби і фейк,і ніби правда,але так щоб вона стала "завершуючим пазлом" в існуючій ситуаціі...І коли хімічна зброя буде дійсно застосована,то вже не повинно бути жодних сумнівів,хто її застосував...І в зв"язку з цим виникає питання - невже нас мають за таких баранів?..
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24.12.2021 17:14 Відповісти
...специально для тебя рапид: "...з часткою критичного мислення", или не умеешь? А вообще самокритика - штука полезная
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24.12.2021 17:26 Відповісти
В вашем случае самокритика обязательна, текст как шизофренический, бесмыслица.
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24.12.2021 21:09 Відповісти
...симптомы из своего эпикриза знаешь, болезный?
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24.12.2021 21:12 Відповісти
О видишь как под хвост дали начал писать внятно)
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24.12.2021 21:13 Відповісти
РНБО - может своим решением запретить показ в ютубе для страны Украина - всех русских пропагандонов. Почему этого не предпринимается???
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24.12.2021 17:33 Відповісти
youtube не телевизор, чтобы "запрещать трансляцию" в конкретной местности решением СНБО. максимум, что можно - это запретить вещание каналов, имеющих местную прописку и то только после жалобы с соответствующим решением, Россия24 и так далее это нереально.
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16.02.2022 14:45 Відповісти
В свое время Информнапалм написал, в 2016, как задержали в зоне АТО армавирских спецназовцев. Опубликовали подробно расследование, из какой части МО РФ прибыли все такое.... Наши пограничники отдали их российской стороне на следующий день. Как заблудившихся. И да. без всякого обмена. Просто так.
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24.12.2021 17:50 Відповісти
Тільки останній дурень може за нинішніх умов розвитку науки і техніки використати хімічну зброю на полі бою чи з метою диверсії і при цьому розраховувати, що її джерело походження не буде викрито. ***** мали би це пояснити його військові хіміки. Якщо вдалося ідентифікувати фрагментарно "новічок" вже після отруєння ним людей, причому кількість його була мізерна ( це ускладнює ідентифікацію), то у випадку використання хімічної зброї її ідентифікація і виявлення джерела походження ніяких проблем не становитиме. Причому це зробили б фахівці міжнародних організацій, яким точно повірить весь світ. Україна НІКОЛИ!!! на таку авантюру не піде, бо це було б повним крахом всіх наших планів по НАТО і Євросоюзу. Що дійсно можуть сєпари зробити, то це підірвати резервуари з хлором на водоочисній станції десь біля Авдіївки чи Ясинуватої. Так слідкуйте щоб це не сталося.
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24.12.2021 17:52 Відповісти
Осо интересны некоторые пункты. https://sprotyv.info/wp-content/uploads/2021/12/Otchet-po-informacionnomu-protivodejstviju-2021.pdf
9. опубликована информация об экономических махинациях и
коррумпированности Зеленского
21. опубликована схема хищения бюджетных средств в ВСУ по закупкам
китайских внедорожников «Грейт Вол»
22. публикация справки ВСУ о низком моральном духе военнослужащих
32. была опубликована переписка Коломойского и Корбана о начале войны
на Донбассе и координации боевых действий последними
50. снято постановочное видео с обращением украинских солдат к
Зеленскому из Старомарьевки, которые заявляют о своѐм плачевном положении и
тяжѐлых потерях.
53.
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24.12.2021 19:45 Відповісти
53. опубликованы личные данные и номера телефона бывшего зама
министра МВД Украины Гогилашвили. Вместе с этим, была вброшена информация
о преступлениях последнего и связях его с Зеленским
Для ежедневных публикаций негативных информационных поводов,
происходящих на территории Украины, 03.11.2020 года был создан телеграм-канал
«Украинский формат». В 2021
году было 3487 публикации, которые дискредитируют военно-политическое
руководство Украины.
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24.12.2021 19:47 Відповісти
Гоги пробивал кокс для Зе это всем умным людям понятно, но говорят он еще туда и голимый фен полмешивпл по просьбе кураторов
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24.12.2021 21:12 Відповісти
Интересно сколько из этих фэйков порохоботы перепостили тут на "Цензоре".
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24.12.2021 19:52 Відповісти
Отрабртал? В. Петрова птенец небось
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24.12.2021 21:11 Відповісти
Ти ба, навіть у Канаді це знають та цим цікавляться. Тільки - з якого дива?
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25.12.2021 02:07 Відповісти
Прикольно Цензор посилається на Спротив, який передрукував слово в слово публікацію на InformNapalm. А напряму послатись на Напалм не вийшло? )))

https://informnapalm.org/ua/info-doc/
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27.12.2021 19:01 Відповісти
 
 