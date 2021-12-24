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Вора в законі Кобу Руставського зі списку РНБО затримали у Миколаєві. ФОТО

Вора в законі Кобу Руставського зі списку РНБО затримали у Миколаєві. ФОТО

Чоловіка розшукують в Іспанії за вчинення тяжких злочинів. В Україні його відправили до СІЗО та збираються екстрадувати.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 грудня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали вора в законі з санкційного списку РНБО, який незаконно потрапив на територію України. Його помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Також Кобу Руставського із 2016 року розшукують іспанські правоохоронці. Йому закидають створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

Кобу Руставського збираються екстрадувати до Іспанії. Поки це не станеться, він перебуватиме у СІЗО.

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"Нагадаємо, що у березні 2020 року "авторитета" вже затримували для подальшої екстрадиції, проте за рішенням суду його було звільнено з-під арешту. Відтоді він почав переховуватися від правоохоронних органів, аби уникнути видачі компетентним іноземним органам для подальшого притягнення до відповідальності за скоєні злочини", - додали в поліції.

Вора в законі Кобу Руставського зі списку РНБО затримали у Миколаєві 01
Вора в законі Кобу Руставського зі списку РНБО затримали у Миколаєві 02

Автор: 

вор у законі (241) затримання (4336) Іспанія (898) МВС (3499) Миколаїв (1790)


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Топ коментарі
+12
А когда затрымают бубу криворогого, главаря ОПГ "95 квартал"?
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24.12.2021 17:07
+5
абхазская абизяна зачищает вотчину от грузинской братвы
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24.12.2021 17:09
+5
Вор в законе уже смешно. Вы что живете по воровским законам? Ето все равно что зеки которые ***бут *петухов* в камере не считают себя гомосеками.
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24.12.2021 17:14
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Миколаїв -- це ж ділянка Арахаміі !
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24.12.2021 17:07 Відповісти
абхазская абизяна зачищает вотчину от грузинской братвы
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24.12.2021 17:09 Відповісти
А когда затрымают бубу криворогого, главаря ОПГ "95 квартал"?
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24.12.2021 17:07 Відповісти
Бубу по опитуванню Центру Разумкова вважає олігархом 55% опитаних. Правда гетьмана 89%. Анекдот у Петра стабільний рейтинг 13%. отже і частина його прихильників вважає гетьмана олігархом.
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24.12.2021 17:12 Відповісти
ну не было у него триста тыс. сразу. подождали бы чуток.
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24.12.2021 17:09 Відповісти
ЗЛОДІЙ, а не "вор".
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24.12.2021 17:10 Відповісти
Вор в законе уже смешно. Вы что живете по воровским законам? Ето все равно что зеки которые ***бут *петухов* в камере не считают себя гомосеками.
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24.12.2021 17:14 Відповісти
Казав колись один товариш, хоча можливо і ви когось, чи може інколи і вас, а все одно виходить, що ви під*р*си.
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24.12.2021 20:15 Відповісти
Смешно все воры в законе на просторах бывшего СССР давно сидят в парламентах ,правительствах и так далее и тому подобное а это просто шерсть подзаборная ..
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24.12.2021 17:20 Відповісти
Откупится.
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24.12.2021 17:35 Відповісти
100% экс зам-министра МВД Гогилашвили оказывал блатному дружеские услуги и помогал скрываться в Украине.. Гогилашвили сняли, блатного сразу нашли..
закономерность чувствуете?
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24.12.2021 17:39 Відповісти
список снбо это мультфильм)
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24.12.2021 18:01 Відповісти
В законе у нас только один Ринат Шпилевой, но еще не родился презик, что его посадит.
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24.12.2021 18:06 Відповісти
Коба Руствский, Ара Киевский.
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24.12.2021 18:13 Відповісти
Петух Гамбурский, Буба Зеленский, Ишак Бухарский, Хачик Карабахский.
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24.12.2021 18:23 Відповісти
Net namerenij podstrekatj, no jesli takih likvidirovatj, to posle tretjevo rassejskij vor v zakone ne nagoi na teritoriju Ukraini, ponti pontami, no zhiznj odna.
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24.12.2021 18:22 Відповісти
а пачему такой уважаемый человек исчо не министр ?
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24.12.2021 18:27 Відповісти
погоняло прямо як буба касторський - оригінальній куплетіст
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24.12.2021 18:44 Відповісти
Для Українського суду списки Інтерполу пустий звук.
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24.12.2021 20:22 Відповісти
не ******* эта срань чуркопопая тут уже 21 год выкидывать впечки и в грузию
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24.12.2021 21:16 Відповісти
В Іспанії його також розшукують за цим ніком чи за справжнім ім'ям? Чи він лише невідомий грузин?
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25.12.2021 01:57 Відповісти
 
 