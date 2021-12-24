Вора в законі Кобу Руставського зі списку РНБО затримали у Миколаєві. ФОТО

Чоловіка розшукують в Іспанії за вчинення тяжких злочинів. В Україні його відправили до СІЗО та збираються екстрадувати.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 грудня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали вора в законі з санкційного списку РНБО, який незаконно потрапив на територію України. Його помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Також Кобу Руставського із 2016 року розшукують іспанські правоохоронці. Йому закидають створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

Кобу Руставського збираються екстрадувати до Іспанії. Поки це не станеться, він перебуватиме у СІЗО.

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"Нагадаємо, що у березні 2020 року "авторитета" вже затримували для подальшої екстрадиції, проте за рішенням суду його було звільнено з-під арешту. Відтоді він почав переховуватися від правоохоронних органів, аби уникнути видачі компетентним іноземним органам для подальшого притягнення до відповідальності за скоєні злочини", - додали в поліції.



