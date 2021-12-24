Нацполіція склала 7 тис. адмінпротоколів про розповсюдження безакцизних товарів, - МВС. ІНФОГРАФІКА

З 1 листопада, за наказом міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, Національна поліція України проводить операцію "Акциз". Основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Надходження платежів з акцизного податку на вироблені в Україні підакцизні товари (лікерно-горілчана продукція, пальне, тютюн та тютюнові вироби) становили в листопаді 2021 року — 7,508 млрд грн, що на 808 млн грн більше, ніж у листопаді 2020 року.

Станом на 22 грудня Національна поліція склала 6915 адміністративних протоколів та відкрила 178 кримінальних проваджень за розповсюдження безакцизних товарів. У грудні правоохоронці перевірили понад 140 тисяч суб’єктів господарювання, провели 530 обшуків та повідомили про підозру 33 особам.

Наразі працівники Нацполіції вилучили: алкогольної продукції — 361 864 літри, етилового спирту — 156 294 літри, 1 746 069 пачок тютюнових виробів та 500 кілограмів тютюну.

Наприклад, на Миколаївщині працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції припинили діяльність 4-х підпільних цехів, які виробляли до 30 тонн фальсифікованих алкогольних напоїв щомісяця. За результатами заходів поліцейські затримали двох учасників злочинної групи в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

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На Львівщині припинили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів : поліцейські вилучили обладнання та цигарок на 33 млн грн. Потужності підпільних цехів давали змогу виробляти до 35 000 пачок цигарок щодоби. Виготовлену продукцію збували до країн ЄС під виглядом торговельних марок європейських виробників.

У Харкові викрили підпільне виробництво пального: вилучено продукцію та обладнання на 192 млн грн. Заходи з викриття проводилися в кілька етапів. За результатами встановили організатора, канали постачання та збуту низькоякісного пального. Його збували через мережу АЗС та підприємства реального сектору економіки, зокрема державного.

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На Вінниччині оперативники вилучили з незаконного обігу майже 10 тисяч літрів етилового спирту. У процесі оперативно-слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що партію спирту, який, імовірно, потрапив на територію країни контрабандним шляхом, везтимуть до Вінницької області для подальшого виготовлення фальсифікованої горілки. Вартість контрафактної продукції сягає 500 тисяч гривень.