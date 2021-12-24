Через аварію на Трипільській ТЕС дефіцит електроенергії покривають за рахунок ДТЕК Бурштинської ТЕС

В енергосистемі України працюють 44 блоки ТЕС та ТЕЦ







Через аварійний ремонт на державній Трипільській ТЕС компанії "Центренерго" дефіцит електроенергії в енергосистемі України покривають за рахунок додаткового блоку ДТЕК Бурштинської ТЕС.

Про це повідомила пресслужба Бурштинської ТЕС, пише Главком.

"24 грудня о 07.14 за командою НЕК "Укренерго" довелося перефіксувати енергоблок 8 на об'єднану енергосистему України, щоб оперативно покрити там дефіцит електроенергії. Блок працюватиме в ОЕС до закінчення вечірнього максимуму", – йдеться у повідомленні підприємства.

За даними НЕК "Укренерго", станом на 11.40 24 грудня в енергосистемі України працює 44 блоки ТЕС та ТЕЦ. З них 6,5 блоків державних ТЕС "Центренерго", 31 блок ТЕС ДТЕК Енерго, 6 блоків ТЕЦ та пів блоку Слов'янської ТЕС. В аварійному ремонті 1,5 блока Трипільської ТЕС та корпус Слов'янської ТЕС.

Раніше у ДТЕК Енерго повідомляли, що у зв'язку з різким похолоданням та простоєм інших підприємств теплової генерації, ТЕС компанії несуть підвищене навантаження та працюють усім доступним обладнанням. У денний пік навантаження 23 грудня в енергосистемі працювали рекордні 32 енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго з усіх працюючих 43 блоків ТЕС та ТЕЦ. Це найвищий показник із січня цього року.