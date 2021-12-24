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Через аварію на Трипільській ТЕС дефіцит електроенергії покривають за рахунок ДТЕК Бурштинської ТЕС

Через аварію на Трипільській ТЕС дефіцит електроенергії покривають за рахунок ДТЕК Бурштинської ТЕС

В енергосистемі України працюють 44 блоки ТЕС та ТЕЦ



Через аварійний ремонт на державній Трипільській ТЕС компанії "Центренерго" дефіцит електроенергії в енергосистемі України покривають за рахунок додаткового блоку ДТЕК Бурштинської ТЕС.

Про це повідомила пресслужба Бурштинської ТЕС, пише Главком.

"24 грудня о 07.14 за командою НЕК "Укренерго" довелося перефіксувати енергоблок 8 на об'єднану енергосистему України, щоб оперативно покрити там дефіцит електроенергії. Блок працюватиме в ОЕС до закінчення вечірнього максимуму", – йдеться у повідомленні підприємства.

За даними НЕК "Укренерго", станом на 11.40 24 грудня в енергосистемі України працює 44 блоки ТЕС та ТЕЦ. З них 6,5 блоків державних ТЕС "Центренерго", 31 блок ТЕС ДТЕК Енерго, 6 блоків ТЕЦ та пів блоку Слов'янської ТЕС. В аварійному ремонті  1,5 блока Трипільської ТЕС та корпус Слов'янської ТЕС.

Раніше у ДТЕК Енерго повідомляли, що у зв'язку з різким похолоданням та простоєм інших підприємств теплової генерації, ТЕС компанії несуть підвищене навантаження та працюють усім доступним обладнанням. У денний пік навантаження 23 грудня в енергосистемі працювали рекордні 32 енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго з усіх працюючих 43 блоків ТЕС та ТЕЦ. Це найвищий показник із січня цього року.

Автор: 

ТЕС (916) енергетика (2577)


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Топ коментарі
+3
Сегодня 1 апреля?
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24.12.2021 18:10
+3
Идиоты,как обычно живут сегодняшним днём.😞
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24.12.2021 18:36
+1
От же горе дтку в Украину эл энергию подавать пришлось, а не на экспорт гнать.
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24.12.2021 17:29
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От же горе дтку в Украину эл энергию подавать пришлось, а не на экспорт гнать.
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24.12.2021 17:29 Відповісти
Та не кажи,
гадить "переворотчик" ЗЕ-бені рятувати Україну
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24.12.2021 19:53 Відповісти
Ну канешна куда же без рятівника. Вы ещё канал его ты послушайте, он там и вылечил всех и накормил, а теперь и обогрел. Да и вообще какие нафиг власти, боги и тд. все на его могучих плечах и дворцах держится, а мы неблагодарные не понимаем этого.
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25.12.2021 06:52 Відповісти
Без самопиарра - ну никак?Государство в Государстве Украина? 21 век.Нужно делить на 7 независимых компаний.
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24.12.2021 17:45 Відповісти
если бы в Украине было 7 независимых компаний на каждый сегмент рынка, то большинство проблем ушло бы само по себе. увы. мы еще далеки от этого.
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24.12.2021 18:19 Відповісти
зрады не получается) в домах тепло, никто не мерзнет, а кому то так хотелось)
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24.12.2021 17:56 Відповісти
Сегодня 1 апреля?
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24.12.2021 18:10 Відповісти
уже? ты пишешь мне из будущего? шо там царь? живой еще?
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24.12.2021 18:18 Відповісти
Идиоты,как обычно живут сегодняшним днём.😞
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24.12.2021 18:36 Відповісти
🖕😞
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24.12.2021 18:40 Відповісти
🖕🥴
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24.12.2021 18:42 Відповісти
Ванька, скажи "дякую" алігарху Ахметов 🤔
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24.12.2021 19:55 Відповісти
вероятно,уже пора заняться следствием причин внезапных аварий и остановок АЭС и ТЭЦов в необыкновенно подезный для Ахметова момент.Как-то уж очень " к столу" оказывается этот ДЕЭК.А дело уже смахивает на экономическую диверсию и разпушение энергонезависимости ГОСУДАРСТВА.Ставки уже выросли настолько что пора расследовать эту цепь "внезапностей" как преступление против государства
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24.12.2021 17:58 Відповісти
"И кто его посалит? он же памятник"(с)

Типа "наезды" Зели - не предлагать...
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24.12.2021 19:43 Відповісти
Уже було в 30-ті роки. Займалися "врєдітєлямі і троцкістамі" Хочете повторення?
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24.12.2021 20:13 Відповісти
почему нет,если это очистит государство от "теневых воротил" ? )
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25.12.2021 12:19 Відповісти
Як би Ви їх не називали, чи то "воротіли", чи "троцкісти", чи олігархи", чи "українські фашисти" (саме таке визначення було у справах 30-х, бандерівців тоді іще не було), чи ще якось, але результат буде один, каток репресій пройде по усій країні. Це уже було, це уже є у сусідів.
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25.12.2021 13:23 Відповісти
должен уточнить,что НИКОГДА и никого в 30-е годы в Украине не называли "фашистами".Фашисты вообще были только в Италии.Даже в Германии были национал-социалисты.Туповатые и малограмотные "историки " СССР даже не трудились с определениями и "гребли под один шаблон".Вот так же,как и Вы пытаетесь малочисленную группу олигархов "спрятатать за спину" всего украинского народа..Их не только можно,но и нужно полностью передать под следствие.Не потому.что богаты,а потому,что не смогут ответить о происхождении первого капитала...потому что владеют запрещёнными к приватизации недрами земли и стратегическими объектами.а то и отраслями...за невыполнение условий приватизации : МОДЕРНИЗИРОВАТЬ приватизируемое, НЕ СОКРАЩАТЬ рабочие места,платить ДОСТОЙНУЮ зарплату,НЕ НАРУШАТЬ ЭКОЛОГИЮ и многое-многое другое.
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25.12.2021 23:27 Відповісти
Ахметка одобряет.
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24.12.2021 18:09 Відповісти
Основная причина - "держава" в лице власти забила на кризисное состояние энергетики в стране в целом, и, в частности, на подготовку запасов угля к зиме.
Предельно хорошо об этом сказано в статье:

На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не волнует. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого наплевательского отношения к этому. «Будь что будет, - решила власть, - авось проскочим!».
Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном - дождь, елки, гирлянды и предвкушение праздников.
Понятно, что при серьезной зиме энергосистема ляжет, но вот мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-либо уже поздно, то, собственно, нечего и волноваться. ...
https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html

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24.12.2021 19:40 Відповісти
А кто-то в курсе, прольет свет:

что, Бурштынская ТЭС уже имеет возможность подключения к обьединенной энергосети Украины? До недавна это был автономный т.н. Бурштынский энергоостров, что позволяло Ахметову как монополисту взвинчивать там цены на э\э в том западном регионе
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24.12.2021 19:49 Відповісти
зеля бы не взвинчивал... но у него поломалось (
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24.12.2021 20:31 Відповісти
Одним словом найбільший забруднювач повітря державна Трипільська ТЕС, практично не мала вугілля, та іще поламалася Три в одному. Міністерство енергетики Зеленського - зробило всіх разом!
Добре, що є ДТЕК Ахметова. Він і вугіллям займається, і електрику виробляє. А зелені тільки крадуть і переслідують тих, хто хоч на щось здатний!
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24.12.2021 20:10 Відповісти
зеля облажался и принимает помощь от ахметова, и при этом на него тянет )
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24.12.2021 20:31 Відповісти
 
 