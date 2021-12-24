Через аварію на Трипільській ТЕС дефіцит електроенергії покривають за рахунок ДТЕК Бурштинської ТЕС
В енергосистемі України працюють 44 блоки ТЕС та ТЕЦ
Через аварійний ремонт на державній Трипільській ТЕС компанії "Центренерго" дефіцит електроенергії в енергосистемі України покривають за рахунок додаткового блоку ДТЕК Бурштинської ТЕС.
Про це повідомила пресслужба Бурштинської ТЕС, пише Главком.
"24 грудня о 07.14 за командою НЕК "Укренерго" довелося перефіксувати енергоблок 8 на об'єднану енергосистему України, щоб оперативно покрити там дефіцит електроенергії. Блок працюватиме в ОЕС до закінчення вечірнього максимуму", – йдеться у повідомленні підприємства.
За даними НЕК "Укренерго", станом на 11.40 24 грудня в енергосистемі України працює 44 блоки ТЕС та ТЕЦ. З них 6,5 блоків державних ТЕС "Центренерго", 31 блок ТЕС ДТЕК Енерго, 6 блоків ТЕЦ та пів блоку Слов'янської ТЕС. В аварійному ремонті 1,5 блока Трипільської ТЕС та корпус Слов'янської ТЕС.
Раніше у ДТЕК Енерго повідомляли, що у зв'язку з різким похолоданням та простоєм інших підприємств теплової генерації, ТЕС компанії несуть підвищене навантаження та працюють усім доступним обладнанням. У денний пік навантаження 23 грудня в енергосистемі працювали рекордні 32 енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго з усіх працюючих 43 блоків ТЕС та ТЕЦ. Це найвищий показник із січня цього року.
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гадить "переворотчик" ЗЕ-бені рятувати Україну
Типа "наезды" Зели - не предлагать...
Предельно хорошо об этом сказано в статье:
На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не волнует. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого наплевательского отношения к этому. «Будь что будет, - решила власть, - авось проскочим!».
Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном - дождь, елки, гирлянды и предвкушение праздников.
Понятно, что при серьезной зиме энергосистема ляжет, но вот мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-либо уже поздно, то, собственно, нечего и волноваться. ...
https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html
что, Бурштынская ТЭС уже имеет возможность подключения к обьединенной энергосети Украины? До недавна это был автономный т.н. Бурштынский энергоостров, что позволяло Ахметову как монополисту взвинчивать там цены на э\э в том западном регионе
Добре, що є ДТЕК Ахметова. Він і вугіллям займається, і електрику виробляє. А зелені тільки крадуть і переслідують тих, хто хоч на щось здатний!