Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новозванівки, Мар’їнки та Катеринівки, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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Зазаначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.