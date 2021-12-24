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Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новозванівки, Мар’їнки та Катеринівки, - пресцентр ОС

Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новозванівки, Мар’їнки та Катеринівки, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи "ЛНР" спростовують заяву Єрмака про домовленості щодо перемир'я на Донбасі

Зазаначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Автор: 

обстріл (28196) Донбас (22354) перемир’я (890) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
Так Ермак же домовився!
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24.12.2021 17:41
+25
Предлагаю отрубать Дерьмаку руку которой он подписывал перемирие или язык которым он лизал зад Чорту
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24.12.2021 17:45
+19
Пора Ермака в качестве мишени выставлять. Полное перемирие же , чего бояться.
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24.12.2021 17:45
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Так Ермак же домовився!
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24.12.2021 17:41 Відповісти
Забув
пресцентр ОС попередити...
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24.12.2021 17:42 Відповісти
Він домовився одностороннє.
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24.12.2021 18:21 Відповісти
Д'ерьмак и его недомерок обнюханный ,сбрехали ,как ВСЕГДА ! Залужный , Вы не должны выполнять преступные приказы !ПРИСЯГУ ВЫ ДАВАЛИ НАРОДУ Украины!
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24.12.2021 18:36 Відповісти
Закрий рот. І ніс. Ти п'яна.
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24.12.2021 21:16 Відповісти
Ти ще звинувать Єрмака в окупації Донбасу, провокатор.
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24.12.2021 18:43 Відповісти
Д'ерьмак всегда БРЕШИТ И РАБОТАЕТ НА АГРЕССОРА -ТЕРРОРИСТА !
1 подарил цемаха , обманув разведчиков
2 Слили 7спецопераций и "Вагнергейт"
3 набрехал Блинкену ,что его брата убили на Гражданской войне
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24.12.2021 18:49 Відповісти
еще не закончился первый день перемирия
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24.12.2021 19:08 Відповісти
Где Дерьмак который заглядывал в глаза или куда там ***** и утверждал что наступил мир?
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24.12.2021 17:42 Відповісти
Предлагаю отрубать Дерьмаку руку которой он подписывал перемирие или язык которым он лизал зад Чорту
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24.12.2021 17:45 Відповісти
Відрубати руку по саму шию !
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24.12.2021 17:47 Відповісти
З протилежного боку. На)(уя така голова?!
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24.12.2021 18:06 Відповісти
Пора Ермака в качестве мишени выставлять. Полное перемирие же , чего бояться.
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24.12.2021 17:45 Відповісти
Єрмак спеціально "домовлявся" щоби дати Мордору зайву можливість звинуватити Україну у "провокаціях".
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24.12.2021 17:46 Відповісти
Шо опять? Так мир же снова,дерьмак и писюн сказали!И 10 шагов капитуляции подписали.
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24.12.2021 17:47 Відповісти
ай,как нехорошо получилось...тут Ермак фанфары пел,что,дескать,дожали вражину на глухую тишину и вдруг...А может этот царедворец имел ввиду тишину только с украинской стороны?!
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24.12.2021 17:49 Відповісти
Він так і казав ми вже не стріляємо, а про ту сторону нічого не сказав.
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24.12.2021 17:58 Відповісти
Ермак в панике ищеть подштаники
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24.12.2021 17:56 Відповісти
22.12.21

Хоча, це заява завхоза. А яким боком завхоз до подібних заяв?
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24.12.2021 17:57 Відповісти
А КАК ЖЕ ВЕЛИКОЕ ЗЕЛЕНОЕ ПЕРЕМИРИЙ ЕРМАКА ШУТ У РУЛЯ КАПЕЦ СТРАНЕ
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24.12.2021 17:58 Відповісти
Надо просто перестать стрелять с Украинской стороны, и вперед (штрафбатными) баб до 60 лет выставить мобилизованных на передовой. Не добил Коронавирус - на передовую заберут. Пенсионного фонда все равно нету.
Будут прятаться Бубочка с Ермаком за живым бабским ЩИТОМ.
С@ка..... бракує слів на цю ситуацію з такою ЗЕбільною Владою....
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24.12.2021 18:01 Відповісти
дерьмак готовит не симметричное заявление в ответ.
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24.12.2021 18:01 Відповісти
Байден с Путиным порешали за рождественское перемирие. Ну и мелкие статисты вроде Ермака и Зеленского в курсе. Придется Бадену опять чертить красные линии и сотрясать воздух.
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24.12.2021 18:03 Відповісти
лапотник. никто с твоим пуйлом ничего не решал
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24.12.2021 18:15 Відповісти
Гнид немедленно туда
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24.12.2021 19:16 Відповісти
Та то пуйло щоб "северний приток" запустити, "прокляту гейропу" лякає.
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24.12.2021 18:18 Відповісти
"ви всьо врьотє! іх та нєт! сам дєрьмак мір заключіл! а зе-лупьониш готов к прямой встрєчє с САМІМ!!!"
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24.12.2021 18:06 Відповісти
Бункерфюрер стал скучным и плешиво-моховым наростом над компостом таких тварей рабсийсской помойной ямы, где живут раббсиянцы...
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24.12.2021 18:12 Відповісти
рєзніков, не забудь привітати русню з досягнутим перемир'єм.
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24.12.2021 18:12 Відповісти
самое время освободить Приднестровье
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24.12.2021 18:15 Відповісти
Не "русские наемники", а российские
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24.12.2021 18:16 Відповісти
Правильно буде - моськовітські.
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24.12.2021 18:19 Відповісти
Та то пацани рамси переплутали, зарано, зранку, почали відмічати різдво, помилка сталася.
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24.12.2021 18:16 Відповісти
Россіяни поспішают поки діє приказ Єрмака.
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24.12.2021 18:19 Відповісти
так это перемирие или еще нет????????
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24.12.2021 18:21 Відповісти
Всеохоплююче і всеосяжне перемир'я крокує просторами Донбасу
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24.12.2021 18:22 Відповісти
здравствуй елка -новый год
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24.12.2021 18:24 Відповісти
Мані любі українці, з вами приємно, але у нас сьогодні Різдво, Різдво Христове і звісно. Маленький барабанщик, щоб грати для вашого миру та щастя.

https://youtu.be/plGj8VRTqJE?t=4
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24.12.2021 18:33 Відповісти
Pora k prazdnichnomu stolu
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24.12.2021 18:34 Відповісти
Русские скоты! Вот вы, подонки, не любите слова "наёмники".
Люди, воюющие за Родину, получают зарплату. Это нормально, у всех семьи. Но получают они её в деньгах своей Родины.
В каких деньгах получают зарплату бандиты Недоноссии?
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24.12.2021 18:46 Відповісти
Зеленский называет их гордо - "ПОВСТАНЦЫ" или "та сторона"
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24.12.2021 19:29 Відповісти
Մιtαuskαs


@_A_Vit_

·
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1474372839679700999 3 ч



Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "Украина планирует с дронов сбросить химическое оружие", а ВСУ - "отравить Северский Донец" (который питает и подконтрольные районы Украины). Готовящаяся Россией возможная провокация начинает приобретать законченные очертания.
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24.12.2021 18:55 Відповісти
Это же какими гнидами надо быть что бы писать такие заголовки!?
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24.12.2021 18:58 Відповісти
Росія готує постановки з хімзброєю: Розкрито документи окупантів
https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-na-donbasi/ Війна на Донбасі https://mil.in.ua/uk/tag/donbas/ Донбас https://mil.in.ua/uk/tag/informaciyna-viyna/ Інформаційна війна https://mil.in.ua/uk/tag/rosiyska-ahresiya/ Російська агресія https://mil.in.ua/uk/tag/rf/ Росія https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна

Окупаційні сили Росії готують дезінформаційні атаки та постановочні матеріали про використання Україною та США хімічної зброї проти мешканців Донбасу.

Про це повідомляє Мілітарний.

Волонтери міжнародної спільноти https://informnapalm.org/51064-volonteram-peredali-dokument/ InformNapalm отримали та оприлюднили документ інформаційних операцій так званого «Міністерства інформації ДНР».


Повідомлено, що документ з окупованої території нібито призначений для кураторів із російських спецслужб.

Документ є звітом про заходи щодо інформаційної діяльності проти України.

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/1-376/
Сторінка 1

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/2-247/
Сторінка 2

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/3-220/
Сторінка 3

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/4-158/
Сторінка 4

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/5-87/
Сторінка 5

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/6-62/
Сторінка 6

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/7-45/
Сторінка 7

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/8-37/
Сторінка 8

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/9-28/
Сторінка 9

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-gotuye-postanovky-z-himzbroyeyu-rozkryto-dokumenty-okupantiv/10-22/
Сторінка 10

Заголовний як «Отчет по информационному противодействию, направленному на информирование населения Украины и жителей, временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год».

Як запевняє інсайдер волонтерів, звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених «міністерству» кураторами з російських спецслужб.


Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України.
Постановки з хімзброєю

Особливо цікавими є пункт 54-й, захід стоїть на паузі «до особливого розпорядження».

У пункті 54 документу говориться, що вже створена та підготовлена до публікації дезінформація та постановочні фотоматеріали про перекидання ЗСУ спільно з американськими та натівськими спеціалістами хімічної зброї.

Хімічна зброя у постановках має бути перекинута в район лінії розмежуванн
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24.12.2021 19:06 Відповісти
ермака перед окопом поставить
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24.12.2021 19:42 Відповісти
Нью груп "дерьмак **********" форм квартал 95
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24.12.2021 21:24 Відповісти
"Арешт Порошенка - синхронно зі здачею інтересів України кремлю."
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ


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24.12.2021 21:36 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!
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25.12.2021 01:44 Відповісти
 
 