Конкурс на голову САП: ОП-шні члени комісії намагаються протиснути обман, але це помітили "міжнародники", - Шабунін
Підконтрольні Офісу Президента члени комісії з проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагаються протиснути проєкт рішення, який дає право голові комісії НЕ надсилати генпрокурору подання на призначення переможця.
Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Шабунін зазначив, що раніше незалежним членам комісії вже довелося відбивати спроби "ОП-шної частини" організувати повторну спецперевірку щодо переможців конкурсу: НАЗК заявило, що це незаконно.
"Зараз ОПешні члени пхають проєкт рішення, який дає право голові комісії НЕ надсилати генпрокурору подання на призначення переможця. Хитровимахані руки Зеленського/Єрмака в комісії впихнули в цей проєкт рішення формулювання "за умови" і думали, що експерти зі світовим іменем цього не помітять", - написав він.
За словами Шабуніна, "міжнародники" помітили це й заявили, що не будуть голосувати за цей обман.
"Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін.
Фінальне голосування комісії має відбутися о 18:30.
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обидва хитровимахані
Наївні зедібіли. Привели до влади опе**ла.І Шабунін там же.
А за віслюка тобі не соромно в 19 було голосувати ?
Вы совершенно не правы и натурально ошибаетесь. Он не голосовал за осла, он голосовал за Зеленского. А вот ослы голосовали за Зеленского.
а есть хапуги, которые между выборами из отовсюду кричат о своей журналиской чести, но как только приходит заказ так сразу к кормухе.... а потом шабунины всякие расказывают какой у них млять центр протыдии корупции - если ребята поддержали на выборах самую вороватую власть за всю историю