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Конкурс на голову САП: ОП-шні члени комісії намагаються протиснути обман, але це помітили "міжнародники", - Шабунін

Конкурс на голову САП: ОП-шні члени комісії намагаються протиснути обман, але це помітили

Підконтрольні Офісу Президента члени комісії з проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагаються протиснути проєкт рішення, який дає право голові комісії НЕ надсилати генпрокурору подання на призначення переможця.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шабунін зазначив, що раніше незалежним членам комісії вже довелося відбивати спроби "ОП-шної частини" організувати повторну спецперевірку щодо переможців конкурсу: НАЗК заявило, що це незаконно.

"Зараз ОПешні члени пхають проєкт рішення, який дає право голові комісії НЕ надсилати генпрокурору подання на призначення переможця. Хитровимахані руки Зеленського/Єрмака в комісії впихнули в цей проєкт рішення формулювання "за умови" і думали, що експерти зі світовим іменем цього не помітять", - написав він.

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За словами Шабуніна, "міжнародники" помітили це й заявили, що не будуть голосувати за цей обман.

"Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін.

Фінальне голосування комісії має відбутися о 18:30.

Автор: 

конкурс (1285) Шабунін (534) САП (2208) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+21
Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін Джерело:
А за віслюка тобі не соромно в 19 було голосувати ?
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24.12.2021 18:45
+13
Вибрав народ віслюка, то і закони віслючі
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24.12.2021 18:30
+13
І шо, після всіх Кловунських викрутасів хтось дума що щось запрацює в Україні?
Наївні зедібіли. Привели до влади опе**ла.І Шабунін там же.
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24.12.2021 18:36
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Правда переможе!!! І при праведному керівнику САП Клименку настане царство боже в Україні?
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24.12.2021 18:32 Відповісти
Шо за номерна херня? Звідки ви строчите?
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24.12.2021 18:37 Відповісти
войди с фейса и ты номерным станешь
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24.12.2021 18:47 Відповісти
Вибрав народ віслюка, то і закони віслючі
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24.12.2021 18:30 Відповісти
начебто у петіного генпрокулола-алкаша закони були кращі ..
обидва хитровимахані
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24.12.2021 22:36 Відповісти
згинь зепліснява
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24.12.2021 22:39 Відповісти
Значит щас подоспеет ришення ОАСК.)
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24.12.2021 18:32 Відповісти
І шо, після всіх Кловунських викрутасів хтось дума що щось запрацює в Україні?
Наївні зедібіли. Привели до влади опе**ла.І Шабунін там же.
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24.12.2021 18:36 Відповісти
Смысл антикоррупционного прокурора (не зелиного ставленника) - баланс власти в стране. А Зеля с САП допрыгается, что США зелю и беню поставят раком... и сделают больно...
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24.12.2021 18:38 Відповісти
Який баланс? Баланс запрацює коли призначать керівника САП?
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24.12.2021 18:41 Відповісти
А вы разве не видите, что зеленский узурпировал полномочия всех ветвей власти?
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24.12.2021 18:43 Відповісти
Я то вижу.
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24.12.2021 18:45 Відповісти
то, что зеленский ноль, не значит, что у него власти ноль, нами часто правят ничтожества, или вы намекаете, что зеленского посадить не за что будет, типа правил не он, а коллективный зеленский в виде стада клоунов в Верховной Раде, Елдака Татарова и иже с ними?
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24.12.2021 18:49 Відповісти
А Вы из Чехии видите?
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25.12.2021 01:52 Відповісти
бЕННЯ ТАК КРЕПКО СЖАЛ КОККИ ЗЕ ЧТО ТОТ И ПИСКНУТЬ НЕ МОЖЕТ
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24.12.2021 18:39 Відповісти
А кто ему не сжимал фаберже ? И Ермак, и Кадиров, и Путлер... А зачем нам такой президент?
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24.12.2021 18:59 Відповісти
тут наверное не беня сжал, скорее козак придавил ермаку, а тот зеленкину
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24.12.2021 19:29 Відповісти
Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін Джерело:
А за віслюка тобі не соромно в 19 було голосувати ?
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24.12.2021 18:45 Відповісти
Єто другое.
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24.12.2021 18:46 Відповісти
Позвольте!
Вы совершенно не правы и натурально ошибаетесь. Он не голосовал за осла, он голосовал за Зеленского. А вот ослы голосовали за Зеленского.
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24.12.2021 19:07 Відповісти
Ну тоді так - ослы голосували за віслюка
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24.12.2021 19:35 Відповісти
ВАШ ВАРИАНТ ПРИЕМЛЕМ НО СКОРЕЕ ТАК
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24.12.2021 20:15 Відповісти
рівно те саме хтів написати)))
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24.12.2021 19:24 Відповісти
тгда это другое, срубить бабла на ввыборах святое... у нас в стране журналисты вообще за страну не думают... тыкни на любого журналиста или расследователи на вольных хлебах и за норм кеш они и за пукина притопят если им гарантии безопасности дать... а тут за разсмеши комика бабло ввозили в страну тоннами... изи мани, а страна перетопчется
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24.12.2021 19:36 Відповісти
А вы у нас встречали журналистов?!

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24.12.2021 20:14 Відповісти
они то есть в целом, и как все журналисты старались не агитировать низакого, например Цимбалюк.
а есть хапуги, которые между выборами из отовсюду кричат о своей журналиской чести, но как только приходит заказ так сразу к кормухе.... а потом шабунины всякие расказывают какой у них млять центр протыдии корупции - если ребята поддержали на выборах самую вороватую власть за всю историю
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24.12.2021 20:31 Відповісти
Ещё одна Пифия, Оракул и Ванга в одном лице? Это заметили ВСЕ здравомыслящие люди.
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24.12.2021 19:04 Відповісти
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:10 Відповісти
Петрович прокукарекай за Юлю Владимирну...она следуюший начальник Кучмы...
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24.12.2021 19:40 Відповісти
Самоорганизация населения в любом деле даже в Германии или Финляндии,самый крутой способ дать по роже властям не умеющим ничего делать,как баблосы косить налогоплательщиков.... Игорь Валерьевич честный вор,которых в мире раз два и все...,список окончен...,но его батько Леонид Данилыч...это шедевр...Уникум....Гордись Украина....
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24.12.2021 19:18 Відповісти
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24.12.2021 19:20 Відповісти
...зато_нє_Порошенко... (с) Їжте, пане Шабунине.
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24.12.2021 19:27 Відповісти
Я спросил у детей они приедут на Риздво... Нет, для них нет страны где 73% думают не так как они...
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24.12.2021 19:29 Відповісти
Я тоже спрашивал сыновей...приедете?кажуть не ...
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24.12.2021 19:30 Відповісти
а як вальяжно шибунін ходив попід руки з Богданом і в НАБУ і в Конституційний суд, в Мінюст, у ВР і це було до виборів. А потім як завжди Богдану спалили автомобіль а Шибуніну хату. І хто, той за кого топили
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24.12.2021 20:36 Відповісти
зешобла.
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24.12.2021 23:01 Відповісти
Шабунин похож на Павлика Морозова...
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24.12.2021 23:12 Відповісти
 
 