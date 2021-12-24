Конкурс на голову САП: ОП-шні члени комісії намагаються протиснути обман, але це помітили "міжнародники", - Шабунін

Підконтрольні Офісу Президента члени комісії з проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагаються протиснути проєкт рішення, який дає право голові комісії НЕ надсилати генпрокурору подання на призначення переможця.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шабунін зазначив, що раніше незалежним членам комісії вже довелося відбивати спроби "ОП-шної частини" організувати повторну спецперевірку щодо переможців конкурсу: НАЗК заявило, що це незаконно.

"Зараз ОПешні члени пхають проєкт рішення, який дає право голові комісії НЕ надсилати генпрокурору подання на призначення переможця. Хитровимахані руки Зеленського/Єрмака в комісії впихнули в цей проєкт рішення формулювання "за умови" і думали, що експерти зі світовим іменем цього не помітять", - написав він.

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За словами Шабуніна, "міжнародники" помітили це й заявили, що не будуть голосувати за цей обман.

"Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін.

Фінальне голосування комісії має відбутися о 18:30.