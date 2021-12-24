Суддя Конституційного суду Кривенко має незадекларовану земельну ділянку в окупованому Криму, - НАЗК
Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях суддів Конституційного суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Зокрема за результатами повної перевірки декларацій суддів КСУ НАЗК виявило у судді Віктора Кривенка недостовірні відомості на 4 млн гривень. Суддя не задекларував належну йому земельну ділянку в Автономній Республіці Крим.
У другого судді – Олександра Касмініна – НАЗК виявило недостовірні відомості на 2,4 млн гривень, "оскільки він не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м у м. Києві".
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Інформацію про порушення НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.
Також у декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика, перевірку якої НАЗК розпочало на підставі звернення про можливе недостовірне декларування, виявлено ознаки адміністративного правопорушення. НАЗК встановило, що суддя не вказав у декларації дохід у сумі 239 тис. грн, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.
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Перше. Україна в ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Мір з посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.
Друге. Україна на засіданні ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для взаємного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Йдеться про КПВВ "Золоте" у Донецькій області та "Щастя" у Луганській області, а також для повторного відкриття всіх уже чинних КПВВ. Україна також готова продовжити режим роботи КПВВ перед святами.
Третє. Україна у ТКГ 8-9 грудня покаже списки тих, хто утримується, на звільнення або обмін, щоб провести обмін до кінця 2021 року. Українська сторона буде готова завершити процесуальне очищення щодо встановлених тих, хто захотів бути переміщеним до ОРДЛО чи Росії.
Четверте. Разом з першими трьома кроками Україна готова на засіданні ТКГ:
повернутися до розгляду проєкту закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України» з імплементованою у ньому «формулою Штайнмаєра»
П'яте. На засіданні ТКГ 8-9 грудня Україна порушить питання щодо забезпечення безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.
Шосте. Телефонна розмова між президентами України та Росії за такими темами:
підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
заяви Володимира Зеленського та Владіміра Путіна після телефонної розмови про деескалацію біля українських кордонів;
сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.
Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.
Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.
Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.
Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО.
Виникає питання, хто ще не вкрав?