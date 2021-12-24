Суддя Конституційного суду Кривенко має незадекларовану земельну ділянку в окупованому Криму, - НАЗК

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях суддів Конституційного суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема за результатами повної перевірки декларацій суддів КСУ НАЗК виявило у судді Віктора Кривенка недостовірні відомості на 4 млн гривень. Суддя не задекларував належну йому земельну ділянку в Автономній Республіці Крим.

У другого судді – Олександра Касмініна – НАЗК виявило недостовірні відомості на 2,4 млн гривень, "оскільки він не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. м у м. Києві".

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Інформацію про порушення НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро.

Також у декларації за 2019 рік судді КСУ Володимира Мойсика, перевірку якої НАЗК розпочало на підставі звернення про можливе недостовірне декларування, виявлено ознаки адміністративного правопорушення. НАЗК встановило, що суддя не вказав у декларації дохід у сумі 239 тис. грн, отриманий у вигляді звільнення від сплати боргу за кредитним договором.

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