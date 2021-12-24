Говорили про стратегічне співробітництво, - Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслжба Глави держави.
Глава держави привітав співрозмовника з ювілеєм і побажав наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.
Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.
Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.
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Влад Курипко
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Георгий Маляренко
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