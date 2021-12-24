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Говорили про стратегічне співробітництво, - Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим

Говорили про стратегічне співробітництво, - Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслжба Глави держави. 

Глава держави привітав співрозмовника з ювілеєм і побажав наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.

Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить Азербайджан допомогти Україні зі звільненням полонених

Автор: 

Азербайджан (854) Алієв (151)


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24.12.2021 19:48 Відповісти
Алієв поділився досвідом, як свою дружину зробити прем'єр-міністром?
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24.12.2021 19:58 Відповісти
ЗЕлупу весь час тягне до диктаторів. Спочатку до *****, потім до Луки, тепер - до цього.
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24.12.2021 20:07 Відповісти
Не забывай еще про Эрдогана.
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25.12.2021 00:40 Відповісти
Добре,є в кого повчитися як москалів зупиняти! Потрібна в першу чергу політична воля! Учісь,студент!
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24.12.2021 21:31 Відповісти
Москалів вони не зупиняли. Турки та росіяни були миротворцями в Нагорному Карабасі, коли азербайджанці вірменів виганяли зі своєї землі, але на жаль, там зараз досі і крисійські війська залишилися.
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25.12.2021 00:52 Відповісти
 
 