Говорили про стратегічне співробітництво, - Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслжба Глави держави.

Глава держави привітав співрозмовника з ювілеєм і побажав наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.

Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.

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