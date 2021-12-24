Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівника САП, – фіналіст конкурсу Клименко
Офіс генерального прокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу фіналіст конкурсу на посаду нового очільника САП, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіс генпрокурора хоче проводити повторну спеціальну перевірку. З цього приводу я звернувся у НАЗК за роз’ясненням, чи потрібна повторна спеціальна перевірка. У НАЗК повідомили, що правових підстав для її проведення немає, тому що на один конкурс спеціальна перевірка проводиться один раз. Цю відповідь я направив у комісію", - сказав Клименко.
Він зазначив, що нібито Офіс генпрокурора, вимагаючи проведення повторної спецперевірки, посилається на відповідне рішення конкурсної комісії. Однак комісія такого рішення не приймала, зауважив Клименко.
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Лицеміри
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