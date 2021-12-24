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Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівника САП, – фіналіст конкурсу Клименко

Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівника САП, – фіналіст конкурсу Клименко

Офіс генерального прокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу фіналіст конкурсу на посаду нового очільника САП, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс генпрокурора хоче проводити повторну спеціальну перевірку. З цього приводу я звернувся у НАЗК за роз’ясненням, чи потрібна повторна спеціальна перевірка. У НАЗК повідомили, що правових підстав для її проведення немає, тому що на один конкурс спеціальна перевірка проводиться один раз. Цю відповідь я направив у комісію", - сказав Клименко.

Він зазначив, що нібито Офіс генпрокурора, вимагаючи проведення повторної спецперевірки, посилається на відповідне рішення конкурсної комісії. Однак комісія такого рішення не приймала, зауважив Клименко.

Також читайте: Обрання керівника САП: конкурсна комісія знову не затвердила результати конкурсу

Автор: 

конкурс (1285) САП (2208) НАЗК (1683) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+21
ОГП хочет не проверки, он хочет синюка.
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24.12.2021 19:34
+15
"Спецперевірка", то як Гогілашвілі проходив, чи як його дружина - секретарка Зеленського?
Лицеміри
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24.12.2021 19:46
+12
а вот если бы на его месте был гомиашпили, то проверка бы вообще не требовалась )
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24.12.2021 19:46
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ОГП хочет не проверки, он хочет синюка.
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24.12.2021 19:34 Відповісти
Каждый Наполеон носит в рюкзаке жезл Фараона!
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24.12.2021 19:40 Відповісти
может, правильнее - ОПГ?...
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24.12.2021 19:40 Відповісти
Это его инициалы.
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24.12.2021 19:45 Відповісти
а Татарову пофіг!
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24.12.2021 19:35 Відповісти
Если покрывает президент, то да, пофиг
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24.12.2021 20:21 Відповісти
Есть толко вход.
И то не тот. (с)
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24.12.2021 19:38 Відповісти
Хотели создать прецедент, когда итоги конкурса не будут подведены никогда (если что-то не устраивает)... остались в загашнике еще подачи в суд на "несправедливые" итоги ...
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24.12.2021 19:39 Відповісти
Хуцпа!
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24.12.2021 19:40 Відповісти
"а вьі докажите"
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24.12.2021 20:02 Відповісти
Спецперевірка на предмет лояльності до Татарова, Єрмака, Зеленського?
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24.12.2021 19:43 Відповісти
а вот если бы на его месте был гомиашпили, то проверка бы вообще не требовалась )
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24.12.2021 19:46 Відповісти
"Спецперевірка", то як Гогілашвілі проходив, чи як його дружина - секретарка Зеленського?
Лицеміри
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24.12.2021 19:46 Відповісти
Зеленский его Ленка Ермак Татаров Портнов Синюк Бенедиктовна Баканов все прошли спецпроверку у приемной Путина.... Кремлядска.. и это не шутка ....ЭТО ФАКТ...
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24.12.2021 20:34 Відповісти
Не стыда ни совести у нашей власти нет.
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24.12.2021 19:49 Відповісти
З якого часу беня (Народ Ігор Валерійович), став офісом ген прокурора?
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24.12.2021 19:55 Відповісти
И мы кормим эту власть! ? Не пора ли ей на выход!
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24.12.2021 19:58 Відповісти
давно пора. тільки тепер їх нелегко відтягнути від влади. в мене таке відчуття, що вони так вчепились що тільки повстання може відчепити
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24.12.2021 20:05 Відповісти
ЗЕлена ОПГ у всій красі. Пора вже на цих покидьків санкції європейські накласти, інакше діла не буде.
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24.12.2021 20:05 Відповісти
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24.12.2021 20:09 Відповісти
якщо поци піддадуться і здадуть конкурс, з них почнуть кепкувати і казати за очі -Акела промахнувся.
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24.12.2021 20:30 Відповісти
Наш геракл-акробат плюет на всю Украину и на всех наших паптнеров, сейчас вопрос, который не стоит выеденного яйца, должна решить улица, со всеми вытекающими последсттвиями
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24.12.2021 20:39 Відповісти
ой вей....

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24.12.2021 20:43 Відповісти
При таких политических коррупционеров власти, которых не было в Украине за 30 лет,можно ожидать любого подлого беспредела.
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24.12.2021 21:05 Відповісти

ПРОДАЖНА, ГЕНЕРАЛЬНА ПРОВОРОКУРАТУРА !
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24.12.2021 21:10 Відповісти
**** как этого сепара мента Гогу, так забыли проверить, как помощницу зеленского которая до сих пор не оформлена тоже никто не проверял. А тут повторно, уже краёв не видят
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24.12.2021 22:38 Відповісти
Вони би так перевіряли Татарова, Єрмака, Демченка, Голігашвілі і його дружину!!!
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24.12.2021 22:54 Відповісти
 
 